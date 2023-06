MasterControl célèbre les réalisations de ses clients de la région EMOA en 2023

Les European Masters of Excellence Awards reconnaissent les leaders engagés en faveur de la qualité dans le domaine des sciences de la vie

/EIN News/ -- SALT LAKE CITY, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl, un fournisseur de solutions logicielles qui permettent aux entreprises des sciences de la vie et à d'autres sociétés réglementées de livrer plus tôt des produits qui changent la vie à davantage de personnes, a annoncé les lauréats des European Masters of Excellence Awards lors de la conférence annuelle des Masters, qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, le mois dernier. Ces prix récompensent les clients de MasterControl qui ont excellé en matière de qualité et d'innovation de la fabrication et qui sont des chefs de file dans leur profession respectée.



Chaque année, un individu se voit décerner l'European Masters of Excellence Quality Champion, et en 2023, c'est Wilma de Koning, responsable de la gouvernance des systèmes d'assurance qualité pour Elekta, qui a décroché ce prix. Elekta est une société suédoise mondiale à la tête de l'innovation dans les solutions de radiothérapie de précision visant à s'assurer que les patients aient accès aux meilleurs soins possibles contre le cancer. Mme De Koning est une leader influente dans le domaine de la gestion de la qualité, qui travaille en étroite collaboration avec le service informatique pour s'assurer qu'il exploite le plein potentiel de MasterControl et d'autres technologies. C'est une championne de la qualité à la recherche d'opportunités de créer de l'efficacité tout en améliorant la conformité.

OrganOx, une société faisant figure de leader pour ce qui est de révolutionner la façon dont les organes de donneurs sont préservés pendant la période cruciale entre le don et la transplantation, a reçu le prix Innovation Excellence. Son principal produit, metra®, aide non seulement à préserver les foies pendant jusqu'à 24 heures avant la greffe, mais il permet aussi une évaluation fonctionnelle avant celle-ci, réduisant la dysfonction précoce et améliorant la logistique de transplantation. OrganOx s'appuie sur MasterControl pour une gestion informatisée de la qualité lui octroyant un meilleur contrôle des formations, des enquêtes et des modifications de documents.

MasterControl a reconnu Exstent pour ses capacités de transformation numérique dans le domaine de la fabrication. Exstent a développé un nouvel appareil révolutionnaire conçu pour gérer la dilatation aortique chez les personnes souffrant du syndrome de Marfan et de troubles génétiques connexes. Afin de rationaliser la production, Exstent a mis en œuvre MasterControl Manufacturing Excellence, parvenant ainsi à saisir toutes les données de fabrication dans un registre de production informatisé en moins de six mois. En employant la technologie moderne, la société a réussi un audit ISO13485:2016, recevant à la fois ses certifications ISO et MDSAP.

Klosterfrau a accepté le prix d'Excellence in Analytics ; c'est la première fois que cette catégorie est récompensée dans la région EMOA. En utilisant MasterControl Insights, Klosterfrau est en mesure de générer facilement des rapports à travers différents sites, gagnant du temps et améliorant la visibilité entre les opérations. Les utilisateurs peuvent combiner les données de différents systèmes en un rapport, augmentant la valeur globale du rapport avec une visualisation claire des données. Klosterfrau développe, fabrique et vend des produits pharmaceutiques depuis près de 200 ans. La société propose 30 marques et près de 200 produits qui améliorent la vie des patients.

« Les European Masters of Excellence Awards nous permettent de célébrer les réussites de nos clients en matière de technologie et d'innovation », a déclaré Jon Beckstrand, PDG. « Chacune de ces entreprises a un impact positif sur la vie des patients et MasterControl est honorée d'être la partenaire de ces individus et sociétés formidables. »

