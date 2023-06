TECO 2030 et Skeleton Technologies concluent un partenariat stratégique pour stimuler les technologies zéro émission

/EIN News/ -- LYSAKER, Norvège, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) et Skeleton Technologies ont conclu un partenariat stratégique visant à accélérer l'utilisation de l'hydrogène renouvelable dans le secteur maritime et à faire la démonstration d'opérations portuaires et de voyage zéro émission. Skeleton Technologies est un leader technologique mondial dans le domaine du stockage d'énergie à haute puissance et à charge rapide pour les transports, les réseaux électriques, l'automobile et les applications industrielles.



Stand TECO 2030 au salon Nor-Shipping 2023 : TECO 2030 et Skeleton Technologies concluent un partenariat stratégique pour promouvoir l'hydrogène renouvelable comme carburant sans carbone pour le secteur maritime. De gauche à droite, Tor-Erik Hoftun, directeur de l'exploitation de TECO 2030, et Fredrik Aarskog, directeur du développement commercial, ainsi que Kersten Eero, directeur des ventes de Skeleton Technologies.

Dans un premier temps, la SuperBattery de Skeleton sera intégrée aux modules de piles à combustible de TECO 2030 dans le cadre du projet HyEkoTank, le plus grand projet de modernisation de piles à combustible marines au monde, mené par TECO 2030, Shell et d'autres partenaires du consortium issus de trois pays européens (Norvège, Suède et Pays-Bas). Skeleton Technologies et TECO 2030 chercheront ensuite à développer des solutions conjointes combinant les piles à hydrogène de TECO 2030 et la SuperBattery de Skeleton pour permettre à l'industrie maritime de passer à une consommation nette nulle, sur la base des travaux de Skeleton dans le cadre du projet HydroCap financé par le gouvernement estonien.

Le projet HyEkoTank a démarré le 1er février 2023 à Lysaker, en Norvège, et devrait durer trois ans, avec pour objectif d'éliminer les émissions de carbone pendant les voyages et les opérations portuaires. TECO 2030 installera six modules de piles à combustible de 400 kW dans un conteneur et fera la démonstration de l'alimentation en énergie pour la propulsion et les charges auxiliaires en utilisant de l'hydrogène zéro émission comme carburant.

Les modules SuperBattery de Skeleton augmenteront considérablement les performances et la durée de vie des piles à combustible en réduisant les besoins en énergie de pointe de la pile à combustible.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique avec TECO 2030, l'un des leaders mondiaux des technologies maritimes vertes. Il existe de nombreuses synergies entre nos entreprises, car Skeleton se concentre sur la réduction des émissions de CO2 dans les secteurs difficiles à décarboniser, et l'industrie maritime est certainement l'un d'entre eux. Nous sommes convaincus que notre produit SuperBattery peut contribuer à la transition vers une consommation nette nulle de par sa technologie clé et complémentaire pour les navires alimentés par des piles à combustible. Notre SuperBattery sera d'abord intégrée aux modules de piles à combustible de TECO 2030 dans le projet HyEkoTank, dont le consortium comprend un autre partenaire clé de Skeleton — Shell — avec lequel nous collaborons sur l'électrification du secteur minier. Nous espérons que de nombreuses opportunités naîtront de ce nouveau partenariat avec TECO 2030 », déclare Taavi Madiberk, PDG et cofondateur de Skeleton Technologies.

« Sur un navire alimenté par une pile à combustible, toute l'énergie est générée par la pile à combustible et il est optimal de fournir cette énergie directement au consommateur lorsque c'est possible. Par conséquent, un navire n'a généralement pas besoin d'une grande capacité de stockage d'énergie dans une batterie. Toutefois, un système de piles à combustible a besoin de quelques secondes pour réagir aux variations de charge, de sorte qu'une batterie haute puissance pour l'écrêtement des pointes est parfaitement adaptée. La combinaison de la pile à combustible marine compacte et dynamique FCM400 de TECO 2030 et de la SuperBattery haute puissance de Skeleton réduit considérablement l'espace d'installation nécessaire au projet HyEkoTank. En outre, cette solution sera moins chère, plus sûre et plus durable qu'une solution de batterie lithium-ion conventionnelle », déclare Fredrik Aarskog, directeur du développement commercial chez TECO 2030.

La SuperBattery de Skeleton est parfaitement adaptée aux piles à combustible de TECO 2030 en raison de sa puissance, de sa sécurité, de sa durée de vie et de sa recyclabilité, contribuant ainsi à une solution commune pour moderniser les flottes et réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre de manière rentable.

Le HyEkoTank est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe, qui vise à développer des solutions optimisées de piles à combustible à hydrogène pour les applications maritimes et à accélérer la réalisation de la neutralité climatique du transport maritime et fluvial.

Le transport maritime est considéré comme un secteur difficile à décarboniser et ses émissions de CO2 représentent 2,89 % des émissions mondiales. L'industrie a besoin de systèmes modulaires applicables à la modernisation et à la construction de nouveaux navires, capables de réduire les émissions et d'offrir davantage de flexibilité. L'hydrogène renouvelable est considéré comme la meilleure solution pour atteindre les objectifs de décarbonisation du secteur, mais les piles à combustible ont besoin de technologies complémentaires, telles que la SuperBattery de Skeleton, pour accroître leurs performances et leur durée de vie. Cette solution pourrait éventuellement être utilisée au-delà du secteur maritime, dans les poids lourds, les chemins de fer, l'alimentation à quai et la construction. Skeleton participe déjà au projet « HydroCap » financé par le gouvernement estonien pour explorer ces applications supplémentaires.

TECO 2030, une société dérivée de TECO Maritime Group, construit en Norvège la première gigafactory de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) d'Europe. L'usine devrait démarrer la production dès que possible en 2024, avec une production annuelle de 400 MW en 2025 et de 1 600 MW de piles à combustible en 2030.

À propos de TECO 2030 ASA :

TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production allant jusqu'à 120 MW de piles à combustible en 2024, 400 MW en 2025, et 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.teco2030.no .

Contact presse :

Tore Enger,

PDG du groupe

+47 920 83 800

tore.enger@teco2030.no

À propos de Skeleton Technologies :

Skeleton Technologies est une entreprise du Global Cleantech 100 et un leader technologique dans le domaine du stockage d'énergie à haute puissance et à charge rapide pour les transports, les réseaux électriques, l'automobile et les applications industrielles.

Pour nous, développer et produire les meilleures solutions de stockage d'énergie est un moyen de parvenir à une fin : aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 et à économiser de l'énergie.

Nous travaillons avec certaines des plus grandes entreprises du monde, qu'il s'agisse de constructeurs automobiles européens, d'équipementiers industriels, d'exploitants de flottes de camions ou de maîtres d'œuvre de l'aérospatiale. Nos produits réduisent les émissions de CO2 et la consommation de carburant, améliorent la qualité de l'énergie et permettent une électrification plus large des plus grandes industries mondiales afin de lutter contre le changement climatique.

Nos technologies de stockage d'énergie par supercondensateurs et SuperBattery, basées sur le graphène incurvé breveté, représentent la plus grande avancée technologique de l'industrie au cours des 20 dernières années et l'utilisation de ce matériau innovant confère à nos produits un avantage inégalé en termes de puissance et de densité d'énergie.

Le groupe Skeleton Technologies possède quatre sites principaux : la fabrication à Großröhrsdorf, les ventes à Berlin, le développement des matériaux à Bitterfeld-Wolfen, et l'ingénierie électrique et le développement de modules à Tallinn, en Estonie. En 2024, nous ouvrirons la plus grande usine de supercondensateurs au monde à Markranstädt, en Allemagne.

Contact presse :

Arnaud Castaignet

Vice-président des relations publiques et des affaires gouvernementales

+372 5669 9602

arnaud.castaignet@skeletontech.com

Skeleton Technologies

info@skeletontech.com

www.skeletontech.com