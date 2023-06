ClimatisationSolutionAir, Partenaire Agréé de Mitsubishi Electrics, Renforce sa Présence à Montréal

ClimatisationSolutionAir annonce son nouveau partenariat avec Mitsubishi Electrics, en réponse à l'augmentation des températures et des taux d'humidité.

MONTREAL, QC, CANADA, June 8, 2023/ EINPresswire.com / -- ClimatisationSolutionAir .com, un acteur majeur de l' installation de climatisation murale et centrale , et de thermopompes au Québec, est fier d'annoncer sa nouvelle accréditation avec Mitsubishi Electrics. Cette alliance opportune stimule l'expansion de l'entreprise dans la région de Montréal et renforce sa capacité à répondre aux défis posés par l'augmentation des températures moyennes et des taux d'humidité."Nous sommes ravis de collaborer avec Mitsubishi Electrics, leader mondial dans le domaine de la technologie de climatisation", a déclaré Wilson Mongrain, dirigeant de ClimatisationSolutionAir.com. "En cette ère de changements climatiques, où les températures et l'humidité ne cessent de croître, nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de fournir à nos clients des solutions de climatisation de première qualité pour un confort optimal."Des produits performants, durables, et écoénergétiquesMitsubishi Electrics est reconnu pour ses produits durables, écoénergétiques et hautement performants. En devenant partenaire agréé, ClimatisationSolutionAir.com confirme son engagement à offrir à ses clients les meilleures solutions de climatisation murale et centrale disponibles sur le marché."Ce partenariat renforce notre capacité à répondre aux besoins changeants de nos clients", a déclaré le co-fondateur de ClimatisationSolutionAir.com, Wilson Mongrain. "Avec Mitsubishi Electrics à nos côtés, nous sommes en mesure de proposer des solutions de climatisation de pointe qui offrent non seulement un confort exceptionnel, mais contribuent également à un environnement plus durable."Des statistiques préoccupantesSelon les projections climatiques pour le Québec, les températures moyennes sont prévues pour augmenter au fil du temps. En particulier, la moyenne des températures quotidiennes maximales estivales à Montréal pourrait atteindre jusqu'à 31°C d'ici 2100 . Cela signifie que la température maximale atteindra souvent des valeurs au-delà de 31°C. En plus de l'augmentation des températures moyennes, la durée des vagues de chaleur et la fréquence des nuits chaudes (> 20°C) devraient également augmenter. Ces vagues de chaleur seront donc plus fréquentes et plus intensesL'augmentation des températures moyennes et des taux d'humidité à Montréal souligne l'importance d'avoir une unité de climatisation fiable et efficace. La chaleur et l'humidité excessives peuvent rendre les conditions de vie inconfortables et même avoir des conséquences sur la santé. Grâce à sa nouvelle alliance avec Mitsubishi Electrics, ClimatisationSolutionAir.com est en mesure de proposer des solutions de climatisation adaptées pour aider les habitants à faire face à ces défis climatiques.ClimatisationSolutionAir.com est ravi de cette nouvelle phase de croissance, stimulée par son partenariat avec Mitsubishi Electrics. L'entreprise est déterminée à maintenir sa trajectoire ascendante à Montréal et à soutenir ses clients face à l'augmentation des températures et de l'humidité grâce à des solutions de climatisation innovantes et fiables.