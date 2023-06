GENFIT annonce de nouvelles données au congrès 2023 de l’European Association for the Study of the Liver (EASL)  

/EIN News/ -- Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse) le 07 juin 2023 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd’hui la présentation de nouvelles données au congrès de l’EASL qui a lieu du 21 au 24 juin 2023 à Vienne en Autriche.



Posters et Présentations

Trois abstracts de GENFIT ont été acceptés pour présentation au cours de sessions de posters. Ces présentations mettront en évidence des données précliniques montrant les effets bénéfiques de nitazoxanide (NTZ) dans un modèle d’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF), l’efficacité de NIS2+™ en tant qu’outil de screening permettant d’optimiser la sélection des patients pour les essais cliniques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) « à risque » et NIS2+™ comme étant le test non-invasif (NIT) le plus adapté à l’identification efficace de la NASH « à risque » et qui n’est pas impacté par l’âge.

Poster 1 : Données précliniques montrant les effets bénéfiques de NTZ dans un modèle d’ACLF

Titre : Nitazoxanide neutralise les changements des profils transcriptomiques hépatiques et rénaux induits par du lipopolysaccharide et diminue l’inflammation systémique et les lésions d’organes dans un modèle d’Acute-on-Chronic Liver Failure.

Poster : THU-342

Auteur/s : Legry V. et al.

Session : 22 juin 2023 : La cirrhose et ses complications : expérimental et pathophysiologie, sélectionné pour le Circuit Poster qui aura lieu entre 16h15 et 17h au hub Cirrhose et complications.

Poster 2 : NIS2+™, un outil de screening efficace permettant d’optimiser la sélection des patients dans les essais cliniques portant sur la NASH à risque.

Titre : NIS2+™ un outil de screening pour l’optimisation de la sélection des patients dans les essais cliniques thérapeutiques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique

Poster : SAT-421

Auteur/s : Ratziu V., Harrison S.A. et al.

Session : 24 juin 2023 entre 9h00 et 17h00 à NAFLD : Diagnostic et évaluation non-invasive (sélectionné dans le résumé Best of EASL)

Poster 3 : NIS2+™, test non-invasif (NIT) le plus adapté à une identification efficace de la NASH à risque et qui n’est pas impactée par l’âge

Titre : Impact de l’âge comme facteur confondant sur les tests non-invasifs sanguins évaluant la stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD) : comparaison entre NIS2+™ et d’autres tests existants

Poster : SAT-417

Auteur/s : Anstee, Q.M. et al.

Session : 24 juin 2023 entre 9h00 et 17h00 à NAFLD : Diagnostic et évaluation non-invasive

Evénements

GENFIT tiendra une Investigator Meeting le 22 juin 2023 en lien avec l’étude internationale de Phase 2 UNVEIL-IT™ en cours évaluant VS-01 dans l’ACLF.

A PROPOS DE L’EASL

Le congrès annuel de l’European Association for the Study of the Liver (EASL) est une conférence internationale majeure pour les chercheurs, médecins et autres professionnels de santé dans le domaine des maladies du foie. Cette rencontre internationale met en avant les présentations sur les dernières recherches et avancées en matière de diagnostic, traitement et prise en charge des maladies du foie, et constitue une opportunité pour créer des contacts et se développer professionnellement. Le congrès 2023 de l’EASL aura lieu à Vienne du 21 au 24 juin au centre des congrès et des expositions Messe Wien et attirera plus de 9000 participants du monde entier.

A PROPOS DE L’ACLF

La franchise Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) de GENFIT comprend désormais 3 composés de stade clinique (VS-01, NTZ et SRT-015) basés sur des mécanismes d’action différenciés et explorant des approches complémentaires.

L’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) est une pathologie rare, grave mais potentiellement réversible d’origines étiologiques diverses. L’ACLF est reconnu cliniquement comme un syndrome, globalement défini comme une dysfonction et une insuffisance multi-organes chez des patients atteints d’une maladie chronique du foie ou une cirrhose du foie avec une mortalité à court terme élevée sur une période de 28 à 90 jours.

La cirrhose peut initialement être compensée. Avec la progression de la maladie, les patients développeront une décompensation aiguë de la cirrhose caractérisée par le développement rapide de complications comme l’ascite, l’encéphalopathie hépatique (HE), l’hémorragie gastro-intestinale, ou une infection bactérienne, qui sont des causes fréquentes d’hospitalisation. Une fois admis à l’hôpital, environ 30% de ces patients développeront une insuffisance hépatique et/ou d’autres organes (cerveau, reins, systèmes cardiovasculaire et respiratoire) et seront considérés comme atteints d’ACLF1 2 3 4 5.

A PROPOS DE NIS2™

NIS2+™ est un outil de diagnostic sanguin développé spécifiquement pour détecter la NASH à risque chez des patients atteints de facteurs de risque métaboliques et basé sur un panel de deux biomarqueurs indépendants. Il a été développé et validé par GENFIT comme une technologie diagnostique non invasive robuste dans certaines sous-populations présentant différentes caractéristiques d’intérêt comme le diabète de type 2, l’âge ou le sexe, permettant une implémentation à grande échelle dans la pratique clinique.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié et en pleine expansion composé de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes.

Le portefeuille de R&D couvre six aires thérapeutiques avec sept programmes, qui évaluent le potentiel de candidats-médicaments aux mécanismes d’action différenciés, et qui se trouvent à différents stades de développement (pré-clinique, Phase 1, Phase 2 et Phase 3). Ces maladies sont l’Acute on Chronic Liver Failure (ACLF), l’encéphalopathie hépatique (HE), le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD), acidémie organique (OA) et la cholangite biliaire primitive (CBP). Au-delà des thérapies, le portefeuille de GENFIT inclut également une franchise diagnostique focalisée sur la NASH et l’ACLF.

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. www.genfit.fr

