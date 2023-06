Tampon Market Set to Surpass $4 Billion by 2026, Propelled by Rising Demand and Sustainable Innovations

Tampon Industry demand

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, June 7, 2023/EINPresswire.com/ -- The tampon market, a vital segment within the feminine hygiene industry, witnessed a noteworthy growth trajectory in recent years. In 2018, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก๐ž๐ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐ฒ $2,819.4 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐ž๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ง๐ž ๐ก๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ. ๐‡๐จ๐ฐ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ, ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ฅ๐จ๐จ๐ค๐ฌ ๐ž๐ฏ๐ž๐ง ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ , ๐š๐ฌ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ ๐š ๐ฌ๐ฎ๐›๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž. ๐๐ฒ 2026, ๐ญ๐ก๐ž ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐š ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐š๐›๐ฅ๐ž $4,055.5 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง, ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ 4.7% ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ ๐ฌ๐ฉ๐š๐ง๐ง๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2019 ๐ญ๐จ 2026.

The tampon is a widely used female hygiene product designed to provide comfort and convenience during menstruation. It is inserted into the vagina to prevent menstrual blood from leaking onto clothes. Tampons are typically cylindrical in shape and primarily made of cotton, rayon, or a blend of both materials. They can be inserted using a plastic or cardboard applicator or without an applicator.

One of the advantages of tampons is their ability to expand and hold fluid as they soak it up. This feature allows women to engage in various activities, including swimming and physical exercise, without worrying about the tampon shifting or falling out of place. The compact size and ease of use make tampons travel-friendly and suitable for women on the go.

๐“๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž

1. CORMAN SPA

2. Procter & Gamble

3. Kimberly-Clark

4. Johnson & Johnson

5. First Quality Enterprises

6. Cohitech-Cotton High Tech

7. S.L

8. Edgewell Personal Care Company

9. Kao Corporation

10. Body Wise International

11. Unicharm

๐“๐ก๐ž ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐ค๐ž๐ฒ ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ฌ ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐ ๐ก ๐ฐ๐ก๐ข๐œ๐ก ๐ญ๐ก๐ž๐ฒ ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐. ๐‡๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ฌ:

1. Material: a. Cotton: Cotton tampons are made primarily from natural cotton fibers. They are often preferred by individuals who prioritize organic and chemical-free options for menstrual hygiene. b. Rayon tampons: Rayon is a synthetic material commonly used in tampon production. Rayon tampons are known for their high absorbency and soft texture. c. Blended tampons: Blended tampons combine both cotton and rayon materials, offering a balance between absorbency and comfort.

2. Type: a. Radially Wound Pledget: This type of tampon is cylindrical in shape and made by tightly wrapping layers of absorbent material. Radially wound pledget tampons are designed to expand evenly when absorbing menstrual fluid. b. Rectangular/Square Pad: These tampons have a rectangular or square shape and are often preferred for their ease of use and coverage.

3. Distribution Channel: a. Online Stores: Tampons are available for purchase through various online platforms. Online stores provide convenience and a wide range of product options for consumers. b. Pharmacy & Retail Stores: Tampons are commonly found in pharmacies and retail stores, where customers can easily access them during their regular shopping trips.

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

1. North America:

โ€ข Countries: United States, Canada, Mexico

โ€ข North America is a significant market for tampons, driven by factors such as high awareness of feminine hygiene, a large consumer base, and easy availability of a wide range of tampon products. The United States is a prominent market within this region.

2. Europe:

โ€ข Countries: Germany, France, UK, Italy, Spain, Rest of Europe

โ€ข Europe is a well-established market for tampons, characterized by a high level of product penetration and consumer awareness. Countries like Germany, France, and the United Kingdom are major contributors to the tampon market in this region.

3. Asia Pacific:

โ€ข Countries: Japan, China, India, Australia, Rest of Asia-Pacific

โ€ข The Asia Pacific region represents a significant growth opportunity for the tampon market. Increasing awareness about feminine hygiene, a growing population of women, and rising disposable income contribute to market growth in countries like Japan, China, and India.

4. LAMEA:

โ€ข Countries: Brazil, Saudi Arabia, South Africa, Rest of LAMEA (Latin America, Middle East, and Africa)

โ€ข The LAMEA region shows potential for market growth in the tampon industry. Brazil, Saudi Arabia, and South Africa are key markets in this region, driven by factors such as a large female population, increasing awareness about feminine hygiene, and expanding distribution networks.

