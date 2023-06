Ralentissement économique en vue pour de nombreuses provinces canadiennes

/EIN News/ -- OTTAWA, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un ralentissement économique se profile à l'horizon pour de nombreuses provinces canadiennes sous la pression exercée sur les consommateurs et les entreprises, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada.



« Malgré nos perspectives indiquant une croissance dans toutes les régions, une récession est probable pour une grande partie du pays plus tard cette année, déclare Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. Les provinces productrices de matières premières obtiendront de meilleurs résultats que celles qui dépendent davantage de la construction et de l'industrie manufacturière, tandis que la croissance devrait se poursuivre dans les secteurs des voyages et des loisirs, qui ont encore du terrain à rattraper depuis la pandémie. »

Une saison touristique animée est attendue cette année à Terre-Neuve-et-Labrador, mais la construction sera le principal moteur de l'activité économique dans la province cette année. Plusieurs projets majeurs renforcent les perspectives, notamment le projet pétrolier en mer West White Rose et la mine d'or Marathon. Malgré ces aspects positifs, les problèmes de production de pétrole limiteront la croissance du PIB de la province à seulement 0,1 % en 2023 avant une expansion de 1,3 % en 2024.

Les dommages causés par l'ouragan aux chalets et aux complexes touristiques nuiront à la capacité de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, du moins au début de l'été, mais avec la diminution des effets de l'ouragan Fiona, les perspectives sont encourageantes car la province prévoit une saison touristique active. Le PIB de la province devrait augmenter de 1,7 % à la fois en 2023 et en 2024.

Plusieurs industries de la Nouvelle-Écosse connaîtront une croissance stagnante ou négative cette année, car des ralentissements mondiaux sont attendus dans les secteurs de la fabrication, tandis que la production de vente au détail et de gros diminuera également. La province connaît cependant une forte migration internationale, ce qui renforce la main-d'œuvre et la population, et contribue à stimuler le PIB avec une croissance de 0,7 % en 2023 et de 1,2 % en 2024.

La croissance démographique profite également au Nouveau-Brunswick, qui bénéficie de la stimulation du marché du travail dans divers secteurs. Les pressions à la hausse sur les salaires et les traitements en 2022 devraient se relâcher cette année avec l'atténuation de l'inflation et la modération de la croissance de l'emploi dans la province. Le Conference Board du Canada prévoit une croissance du PIB de 1,0 % en 2023 avant de se replier légèrement à 0,6 % en 2024.

Dans l'ensemble, au Québec, la situation est mitigée. Un ralentissement aux États-Unis aura un impact sur la demande de certains produits manufacturés clés, notamment l'aluminium et le minerai de fer. Cependant, la disponibilité abondante d'énergie renouvelable au Québec en fait une région attrayante pour les entreprises cherchant des moyens de réduire les émissions de carbone. De plus, la croissance récente de l'emploi a augmenté le taux d'emploi au Québec, ce qui, combiné à une forte augmentation des salaires, soutient les revenus des ménages. Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de la province ne croîtra que de 0,6 % en 2023 et de 1,1 % en 2024.

Les secteurs de services à forte interaction en Ontario connaîtront une forte reprise cette année alors qu'ils continuent de se remettre de la pandémie, tandis que le tourisme stimulera certaines régions de la province, car les voyages nationaux et internationaux devraient reprendre. Malgré ces aspects positifs, on prévoit que le PIB n’augmentera que de 0,9 % en 2023 avant d'augmenter 1,4 % en 2024.

Le PIB du Manitoba devrait augmenter de 2,2 % en 2023 et de 1,2 % en 2024, grâce à de bonnes performances anticipées dans le secteur agricole, mais comme toujours, l'industrie dépend fortement des conditions météorologiques. La province bénéficie également des investissements effectués au parc ferroviaire CentrePort Canada.

L'économie de la Saskatchewan devrait maintenir son élan tout au long de l'année 2023, guidée par le secteur minier. Bien que les prix du potasse aient diminué, les producteurs d'engrais n'anticipent pas de ralentissement de la production. L'exploitation minière de matériaux non métalliques deviendra probablement le plus grand sous-secteur minier de la province. On prévoit une augmentation du PIB de la province de 2,5 % en 2023 et de 1,9 % en 2024.

Une migration nette importante continuera de bénéficier à l'Alberta, ce qui devrait atténuer l'impact d'une récession imminente sur le pays, stimulant les dépenses des consommateurs et la création d'emplois malgré les taux d'intérêt élevés. La province continuera à bénéficier d'une forte croissance dans le secteur pétrolier et gazier, bien que légèrement moins rapide que prévu initialement. On prévoit que le PIB de la province augmentera de 2,4 % en 2023 et de 1,9 % en 2024.

Les projets d'investissement en cours en Colombie-Britannique soutiendront la province cette année. Les pipelines LNG Canada, Coastal GasLink et Trans Mountain, ainsi que le barrage de Site C, sont sur le point d'être achevés, mais les travaux en cours sur ces projets empêcheront une baisse plus importante de la production de construction. Cependant, avec un secteur de consommation tendu, Le Conference Board du Canada prévoit que la croissance de la province sera entravée par le poids des taux d'intérêt plus élevés, avec une augmentation du PIB de seulement 0,7 % en 2023 et de 0,7 % en 2024.

