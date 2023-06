Amolyt Pharma organise le 16 juin 2023 à Chicago un événement hybride avec des leaders d'opinion sur l'énéboparatide, un agoniste du PTHR1 entrant en phase 3 pour le traitement de l'hypoparathyroïdie

/EIN News/ -- LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisait un événement avec des leaders d'opinion sur l'énéboparatide, son principal candidat médicament expérimental pour le traitement de l'hypoparathyroïdie. Il se tiendra le vendredi 16 juin 2023 à 8 h 30 AM CT (9 h 30 AM ET) au Sheraton Grand Chicago Riverwalk à Chicago, Illinois, aux États-Unis. L’événement sera également diffusé sur internet pour les personnes ne pouvant pas y assister en présentiel.



Aliya Khan, M.D., FRCPC, FACP, FACE, FASBMR (McMaster University Medical Centre) abordera les besoins médicaux non satisfaits des patients atteints d'hypoparathyroïdie et présentera les résultats complets de l'essai de phase 2a de l'énéboparatide, un agoniste du récepteur 1 de la parathormone (PTHR1) doté d'un mécanisme d'action novateur.

Patty Keating, patiente et présidente de l'association HypoPARAthyroidism, partagera son expérience personnelle de la maladie et les défis posés par le traitement de référence actuel.

Mark Sumeray, M.D., directeur médical d'Amolyt Pharma, fera le point sur l'étude Calypso, l’essai clinique de phase 3 de l'énéboparatide pour le traitement des patients atteints d'hypoparathyroïdie.

Les présentations seront suivies d’une session de questions-réponses en direct. Pour vous inscrire à l’événement, cliquez ici.

À propos de l’hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie se caractérise par un déficit en parathormone (PTH) qui engendre une hypocalcémie et des taux élevés de phosphore dans le sang. Environ 80 000 personnes aux États-Unis et 110 000 en Europe souffrent d’hypoparathyroïdie, dont 80 % de femmes. Malgré les traitements disponibles, les patients souffrent de symptômes persistants et graves. Ils développent souvent des complications et des comorbidités qui affectent leur qualité de vie, et représentent ainsi des segments de population avec des besoins cliniques spécifiques. Les manifestations cliniques varient et peuvent concerner de nombreux tissus et organes, plus particulièrement les reins et les os.

17 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent d’ostéopénie ou d’ostéoporose et 53 % sont des femmes péri- ou post-ménopausées qui sont susceptibles de développer de l’ostéoporose. On estime également que 26 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent de maladies rénales chroniques ou d’insuffisance rénale, ce qui justifie le besoin thérapeutique de réduire l’excrétion urinaire du calcium.

À propos de l’énéboparatide

L’énéboparatide est un peptide thérapeutique expérimental qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. Son action pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en restaurant la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales chroniques. De plus, le mode d’action unique de l’énéboparatide et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice potentiel majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et sur LinkedIn.

