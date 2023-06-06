Senate Bill 159 Printer's Number 842
PENNSYLVANIA, June 6 - definitions) . OR A CAREGIVER OR FAMILY MEMBER OF AN ELDERLY
PERSON OR DISABLED ADULT, IF THE ELDERLY PERSON'S OR DISABLED
ADULT'S PHYSICIAN RECOMMENDS THE INSTALLATION OF A TRACKING
DEVICE OR TRACKING APPLICATION TO ENSURE THE SAFETY OF THE
ELDERLY PERSON OR DISABLED ADULT.
(4) The owner of fleet vehicles, when tracking the
owner's vehicles. , LESSEE OR CONTRACTOR OF FLEET VEHICLES WHO
INSTALLS OR DIRECTS THE INSTALLATION OF AN ELECTRONIC
TRACKING DEVICE ON THE VEHICLE DURING THE PERIOD OF
OWNERSHIP, LEASE OR CONTRACT IF:
(I) THE ELECTRONIC TRACKING DEVICE IS REMOVED BEFORE
THE VEHICLE'S TITLE IS TRANSFERRED OR THE VEHICLE'S LEASE
EXPIRES;
(II) THE NEW OWNER OF THE VEHICLE, IN THE CASE OF A
SALE, THE LESSOR OF THE VEHICLE, IN THE CASE OF AN
EXPIRED LEASE OR THE CONTRACTOR, IN THE CASE OF AN
EXPIRED CONTRACTUAL AGREEMENT, CONSENTS IN WRITING TO THE
NONREMOVAL OF THE ELECTRONIC TRACKING DEVICE; OR
(III) THE OWNER OF THE VEHICLE AT THE TIME OF
INSTALLATION OF THE ELECTRONIC TRACKING DEVICE WAS THE
ORIGINAL MANUFACTURER OF THE VEHICLE.
(5) An electronic communications provider to the extent
that the installation, placement or use is disclosed in the
provider's terms of use, privacy policy or similar document
made available to the customer.
(6) A PERSON ACTING IN GOOD FAITH ON BEHALF OF A
BUSINESS ENTITY FOR A LEGITIMATE BUSINESS INTEREST. THIS
PARAGRAPH DOES NOT APPLY TO A PRIVATE DETECTIVE.
(7) A PRIVATE DETECTIVE ACTING IN GOOD FAITH WHILE
CONDUCTING PRIVATE DETECTIVE BUSINESS AS DEFINED BY THE ACT
20230SB0159PN0842 - 3 -
<--
<--
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30