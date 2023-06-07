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Ai-Media将在亚洲广播展上向亚洲市场推出由AI驱动的自动字幕解决方案

/EIN News/ -- 澳大利亚悉尼, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术驱动型现场字幕、转录和翻译解决方案领域领先企业Ai-Media十分高兴地宣布参加在新加坡举行的亚洲广播展（BroadcastAsia），并将向亚洲市场发布其突破性的LEXI 3.0自动字幕解决方案。

此前在2023年美国广播电视展（NAB Show）上向北美市场推出的LEXI 3.0是Ai-Media的旗舰自动字幕解决方案的最新改进版本。由AI驱动的LEXI 3.0是全球最准确、最先进的自动字幕解决方案，其效果可与人工字幕相媲美，而成本极低。

在亚洲广播展期间，Ai-Media还将展示其与LEXI 3.0无缝集成的全面广泛的字幕技术。重点推介产品中包括新的LEXI Viewer，这是一种创新型HD-SDI设备，让活动组织者能够轻松地将字幕串流到场地内的显示屏，从而提升可及性。

此外，Ai-Media还将重点介绍一系列字幕编码器。这些产品确保通过其iCap Cloud Network（世界上最大、最安全的字幕传输网络）进行高质量的音频和视频传播。这包括iCap Alta，这是广播行业领先的IP编码器，可为MPEG-TS和SMPTE-2110提供高效的虚拟化工作流程。Ai-Media还将展示iCap Encode Pro，这是深受全球多家主要电视网信赖的HD-SDI编码器，可实现低运营成本和低延迟显示。

亚洲广播展将于6月7日至9日在新加坡博览中心举行。与会者可以在6号厅的6C3-08展位 与Ai-Media团队会面，了解其一系列端到端广播字幕解决方案。

Ai-Media首席销售官James Ward表示：

我们很高兴将LEXI 3.0推向亚太地区市场。人工智能驱动型技术正在为众多行业创造运营效率和节省成本，Lexi 3.0也不例外。LEXI 3.0可始终提供98%以上的准确性，满足所有全球监管要求，使客户能够扩大其覆盖面，并且比人工字幕节省约80%的成本。我们还可利用数十年的传播行业经验，确保我们的字幕解决方案在不同的工作流程、视频标准和地区之间具有互通性。

关于Ai-Media

科技公司Ai-Media于2003年在澳大利亚成立，是提供优质直播和录制的字幕、转录和翻译解决方案的全球领导者。通过其AI驱动的LEXI自动字幕解决方案，公司帮助世界领先的广播公司、企业和政府机构确保获得高精度、安全和经济高效的字幕。LEXI字幕通过Ai-Media的一系列字幕编码器及其iCap Cloud Network（全球最大、最安全的字幕传送网络）传送到全球各地的千百万屏幕上。在全球范围内，Ai-Media每月提供800万分钟的直播和录制媒体内容。Ai-Media在澳大利亚证券交易所（AIM）上市交易。如需了解更多信息，请访问Ai-Media.tv

本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e38de26-79b3-4f7f-b87b-cbf1939dc24a

 


媒体联系人：
Fiona Habben
全球高级营销经理
Fiona.habben@ai-media.tv

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