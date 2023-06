Ai-Media s'apprête à lancer sa solution de sous-titrage automatique optimisée par l'IA sur le marché asiatique lors de BroadcastAsia

/EIN News/ -- SYDNEY, Australie, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media, le leader des solutions de sous-titrage, de transcription et de traduction en direct axées sur la technologie, a le plaisir d'annoncer sa présence à BroadcastAsia, à Singapour, où la société dévoilera sa solution de sous-titrage révolutionnaire LEXI 3.0 au marché asiatique.



Précédemment lancée sur le marché nord-américain à l'occasion de l'événement NAB Show 2023, LEXI 3.0 est la nouvelle version améliorée de la solution de sous-titrage automatique phare d'Ai-Media. Optimisée par l'IA, LEXI 3.0 est la solution de sous-titrage automatique la plus précise et avancée au monde, qui permet des résultats rivalisant avec les sous-titres d'origine humaine à une fraction du coût.

Pendant le salon BroadcastAsia, Ai-Media présentera également sa gamme complète de technologies de sous-titrage qui s'intègrent de manière transparente avec LEXI 3.0. Parmi les produits présentés, on peut citer le nouveau LEXI Viewer, un appareil HD-SDI innovant qui permet aux organisateurs d'événements d'améliorer l'accessibilité sans effort en diffusant des sous-titres sur les écrans.

De plus, Ai-Media présentera sa gamme d'encodeurs de sous-titrage qui assurent une distribution de qualité de contenu audio et vidéo via son réseau iCap Cloud, le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. Cela inclut iCap Alta, le meilleur encodeur IP de l'industrie de la diffusion qui fournit des flux de travail virtualisés efficaces pour le MPEG-TS et le SMPTE-2110. Ai-Media présentera aussi iCap Encode Pro, l'encodeur HD-SDI auquel font confiance les principaux réseaux de télévision à l'échelle mondiale, qui offre un coût d'exploitation faible et un affichage a faible latence.

BroadcastAsia se tiendra du 7 au 9 juin à la Singapore EXPO, à Singapour. Les participants pourront rencontrer l'équipe d'Ai-Media et découvrir sa gamme de solutions de sous-titrage pour la diffusion de bout en bout au stand 6C3-08 dans le Hall 6.

James Ward, directeur des ventes d'Ai-Media, a déclaré :

Nous nous réjouissons de lancer LEXI 3.0 sur le marché APAC. Les technologies optimisées par l'IA créent de l'efficacité et des économies dans d'innombrables secteurs et Lexi 3.0 ne fait pas exception. LEXI 3.0 fournit systématiquement plus de 98 % de précision, est conforme à toutes les exigences réglementaires mondiales, permet aux clients d'amplifier leur portée et représente des économies d'environ 80 % par rapport au sous-titrage humain. Nous sommes également en mesure de nous appuyer sur nos décennies d'expérience dans la diffusion afin de nous assurer que nos solutions de sous-titrage soient interopérables à travers différents flux de travail, normes de vidéo et régions.

À propos d'Ai-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique Ai-Media est un leader mondial dans la fourniture de solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistré et en direct d'excellente qualité. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage automatique LEXI optimisée par l'IA. Des sous-titres LEXI sont livrés sur des millions d'écran à travers le monde grâce à la gamme d'encodeurs de sous-titrage d'Ai-Media et à son réseau iCap Cloud – le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. À l'échelle mondiale, Ai-Media livre 8 millions de minutes de contenu multimédia en direct et enregistrés chaque mois. Ai-Media est cotée à la bourse australienne (AIM). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Ai-Media.tv.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e38de26-79b3-4f7f-b87b-cbf1939dc24a

Contact auprès des médias : Fiona Habben Responsable sénior du marketing mondial Fiona.habben@ai-media.tv