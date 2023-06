STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON REMARKS THAT SOGIE EQUALITY BILL IS NOT URGENT

It is sheer numbness to say that the SOGIE Equality Bill is not urgent.

Bigyan natin ng hustisya ang ating mga kababayang hindi malayang nakakapamuhay dahil lang sa kasarian nila. Paulit-ulit sa balita ang mga mag-aaral na nabubully dahil sa kanilang SOGIE, mga napagkakaitan ng serbisyong medikal, at hindi nakakakuha ng ganap na benepisyo sa trabaho dahil sa diskriminasyon.

I expect that the bill will be allowed to go through the proper legislative process, according to the rules of the Senate. Yung Maharlika Bill nga na isang beses lang inihain sa Senado, na hindi naman kailangan sa ngayon, naipasa agad. Bakit yung SOGIE bill na napakatagal nang nandiyan, hinaharangan?

The bill has been languishing in Congress for over two decades. Dalawang dekada na walang proteksyon ang ating mga kababayang miyembro ng LGBTQ+ community. Let us not forget that they are our fellow human beings and citizens, too.