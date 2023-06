NRx Pharmaceuticals, Lotus Pharmaceuticals และ Alvogen Inc. ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาและนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาด

NRx Pharmaceuticals, Lotus Pharmaceuticals และ Alvogen จะร่วมมือกันพัฒนา NRX-101 เพิ่มเติมและนำเข้าสู่ตลาดเพื่อใช้ต้านอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตาย (S-TRBD) สำหรับตลาดทั่วโลก

Lotus Pharmaceuticals จะเข้าถือสิทธิ์ NRX-101 สำหรับ S-TRBD ทั่วโลก และจะมีหน้าที่นำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดนอกสหรัฐอเมริกาผ่านสาขาของ Lotus โดยตรงในหลายประเทศในเอเชีย หรือผ่านแผนกส่งออก ซึ่งปัจจุบันมีพันธมิตรในหลายตลาด รวมถึงยุโรป ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และลาตินอเมริกา

Alvogen จะมีหน้าที่นำ NRX-101 ในสหรัฐอเมริกาผ่านทางแผนก Almatica ® ที่มุ่งเน้นด้าน CNS

ที่มุ่งเน้นด้าน CNS NRx จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงถึง $330 ล้าน โดยเป็นการแบ่งจ่ายตามความคืบหน้าของการพัฒนาและเป้ายอดขาย รวมถึงค่าลิขสิทธิ์เป็นเลขสองหลัก สูงสุดที่ประมาณสิบกลางๆ ซึ่งจะจ่ายตามระดับยอดขายในสหรัฐอเมริกา และค่าลิขสิทธิ์ตายตัวสำหรับตลาดนอกสหรัฐอเมริกา

ข้อตกลงประกอบด้วยสิทธิ์ในการเจรจาเป็นรายแรกเมื่อมีข้อบ่งใช้นอกเหนือจากอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีความพยายามฆ่าตัวตายสำหรับ NRX-101 และ/หรือสิ่งที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบด้วย D-cycloserine ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า / ยาต้านอาการทางจิต



/EIN News/ -- แรดเนอร์ เพนซิลเวเนีย และมอร์ริสทาวน์ นิวเจอร์ซีย์ และไทเป ไต้หวัน, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Lotus Pharmaceuticals (1795:TT; “Lotus”) ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมข้ามชาติ, Alvogen ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมเอกชนที่มีฐานในสหรัฐอเมริกา และ NRx Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: NRXP) (“NRx Pharmaceuticals หรือ NRx”) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมในระยะการทดลองทางคลินิก ได้ประกาศข้อตกลงการร่วมมือกันทั่วโลกที่ครอบคลุมการพัฒนาและการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดเพื่อใช้ต้านอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตาย (S-TRBD) สำหรับตลาดทั่วโลก

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เีกี่ยวข้องกับ NRX-101 สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา NRx จะได้รับเงินขั้นต้น $10 ล้านเมื่อทั้งผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 ของ S-TRB ที่กำลังดำเนินอยู่ประสบความสำเร็จ และการประชุม Type B กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) เสร็จสิ้นลง NRx จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก $5 ล้านเมื่อ FDA อนุมัติ NRX-101 รวมถึงการแบ่งจ่ายตามเป้ายอดขายสุทธิ ซึ่มเพิ่มได้สูงสุดถึง $330 ล้าน นอกจากการจ่ายเงินตามความสำเร็จแล้ว NRx ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าลิขสิทธิ์จากยอดขายสุทธิระหว่าง 12% ถึง 16% ตามระดับยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกา และการจ่ายเงินตามความสำเร็จแบบอื่นๆ สำหรับตลาดนอกสหรัฐอเมริกา

Lotus จะเข้าถือสิทธิ์ทั่วโลกของ NRX-101 สำหรับการรักษา S-TRBD และจะมีหน้าที่ในการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดนอกสหรัฐอเมริกาผ่านสาขาของตนโดยตรงในหลายประเทศในเอเชีย หรือผ่านแผนกส่งออก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการทำตลาดพอร์ตผลิตภัณฑ์จำนวนมากผ่านพันธมิตรชั้นยอด Lotus จะร่วมมือกับ Alvogen ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Lotus มาอย่างยาวนานในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดสำหรับการรักษา S-TRBD ในตลาดสหรัฐอเมริกาผ่านตรา Almatica ของ Alvogen Almatica เป็นแผนกของ Alvogen ที่มุ้งเน้นด้าน CNS และปัจจุบันกำลังทำตลาดผลิตภัณฑ์หกแบรนด์ด้วยกัน Alvogen และ Lotus มุ่งมั่นที่จะลงทุนในการวิจัยเพื่อขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตายเพื่อสนับสนุนการอนุมัติ NRX-101 เมื่อผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 ที่กำลังดำเนินอยู่ประสบความสำเร็จ และการประชุม Type B กับ FDA เสร็จสิ้นลง Lotus และ Alvogen จะได้รับสิทธิ์ในการเจรจาเป็นรายแรกเมื่อมีข้อบ่งใช้นอกเหนือจากอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีความพยายามฆ่าตัวตายสำหรับ NRX-101 และ/หรือสิ่งที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบด้วย D-cycloserine ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า / ยาต้านอาการทางจิต

Stephan Willard, J.D., ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NRx กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้สามารถเร่งการนำ NRX-101 ไปใช้ในผู้ป่วยที่กำลังสู้กับอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีความพยายามฆ่าตัวตายและต้องการทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่าอย่างยิ่ง ด้วยทรัพยากรในปัจจุบันของเรา เราเชื่อว่าสามารถให้ทุนดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับข้อมูลการทดลองระยะที่ 2b/3 ตามที่คาด การเป็นพันธมิตรทั่วโลกนี้ช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มทุนในอนาคตสำหรับการพัฒนาและการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดได้เป็ยอย่างมาก Alvogen และ Lotus ซึ่งมีความเชี่ยงชาญด้าน CNS และความสามารถในการดำเนินกิจการทั่วโลกจึงเป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับเรื่องนี้ และอาจสำหรับโปรแกรม NRx อื่นๆ ด้วย”

Lisa Graver ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alvogen กล่าวว่า “ยาที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยไบโพลาร์ที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงจะช่วยปรับปรุงการรักษาเป็นอย่างมาก และเราเห็นว่าข้อมูล STABIL-B ระยะที่ 2 ของ NRX-101 ชี้ว่าสามารถช่วยให้ได้ผลเช่นนั้น ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ติดแบรนด์ด้าน CNS ที่มีความแตกต่างและประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ยกระดับความสามารถในการนำเข้าสู่ตลาดของเราภายใต้แบรนด์ Almatica NRX-101 เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในสายผลิตภัณฑ์ด้าน CNS ที่กำลังเติบโตของเรา”

Petar Vazharov ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lotus กล่าวว่า “นี่เป็นธุรกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Lotus ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา Lotus สามารถเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทพื้นๆ ในไต้หวันจนกลายเป็นบริษัทเภสัชกรรมระดับโลกที่ส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาไปทั่วโลกผ่านสาขาของเราโดยตรงทั่วเอเชีย หรือผ่านธุรกิจส่งออกของเราซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ลาตินอเมริกา และยุโรป การเพิ่ม NRX-101 ในสายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์โดยสมบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยจัดการกับความต้องการสำคัญด้านการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง”

เพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็มีคนที่มีอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ถึงเจ็ดล้านคน1 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายภายในกลุ่มนี้สูงมาก โดยจากข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้ 50% ขึ้นไปจะพยายามฆ่าตัวตายในช่วงชีวิตของตน2 ขณะนี้ยังไม่มียาที่ผ่านการอนุมัติสำหรับบุคคลที่มีอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีระดับการฆ่าตัวตายสูงเป็นการเฉพาะ NRX-101 เป็นยาที่ใช้ในการวิจัยตัวแรกที่ได้รับการวิจัยในกลุ่มประชากรผู้ป่วยเปราะบางนี้เป็นการเฉพาะ ข้อมูลการพิสูจน์แนวคิดจากการทดลองทางคลินิก STABIL ระยะที่ 2 ซึ่งผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเฉียบพลันถูกสุ่มให้รับ NRX-101 หรือลูราซิโดนหลังจากทำให้สงบด้วยการให้เคตามีน แสดงว่า NRX-101 มีประโยชน์เชิงสถิติมากกว่าลูราซิโดนอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลเหล่านี้ FDA ของสหรัฐอเมริกาจึงรับรองให้ NRX-101 เป็น Breakthrough Therapy Designation (BTD) และ Special Protocol Assessment (SPA) ในอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายเฉียบพลัน

เมื่อเร็วๆ นี้ NRx Pharma ได้ประกาศอัปเกรดและขยายการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายแบบกึ่งเฉียบพลันระยะที่ 2 ที่กำลังดำเนินอยู่เป็นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 เพื่อขึ้นทะเบียน โดยคาดว่าจะทราบผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 ที่กำลังดำเนินอยู่ภายในสิ้นปี 2023 NRx จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของธุรกรรมนี้

เกี่ยวกับ NRX-101

ผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์สูงถึง 50% มีการพยายามฆ่าตัวตายในช่วงชีวิตของตน และมีการประมาณการว่าสูงถึง 20% อาจทำสำเร็จ3 การรักษาสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตายวิธีเดียวที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ยังคงเป็นการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

ยาต้านซึมเศร้ากระแสหลักอาจเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยบางรายได้ ดังนั้นจึงมีคำเตือนเกี่ยวกับผลข้างเคียงนี้บนฉลาก NRX-101 เป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรชนิดให้ทางปากในปริมาณตายตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง D-cycloserine กับลูราซิโดน ซึ่งทั้งสองอย่างไม่แสดงว่าอาจทำให้เกิดการเสพติดในโมเดลพรีคลินิก จากผลการศึกษาเพื่อพิสูจน์แนวคิดระยะที่ 2 พบว่า NRX-101 ได้รับการรับรองจาก FDA ให้เป็น Breakthrough Therapy Designation สำหรับการรักษาอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ขั้นรุนแรงในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมและความคิดฆ่าตัวตายเฉียบพลัน (ASIB) หลังจากทำให้สงบก่อนด้วยเคตามีนหรือการรักษาอื่นที่ได้ผล

NRX-101 เป็นหนึ่งในยาต้านซึมเศร้าแบบให้ทางปากชนิดแรกๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการศึกษาทางคลินิกระยะท้ายๆ ที่มุ่งเป้าที่ตัวรับความรู้สึก NMDA ในสมอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกสำคัญใหม่ๆ ในการรักษาอาการซึมเศร้าที่มีและไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย รวมถึง PTSD และข้อบ่งชี้อื่นๆ จนถึงปัจจุบันนี้ NRX-101 เป็นยา NMDA ที่ใช้ในการวิจัยแบบให้ทางปากชนิดเดียวที่มุ่งเน้นที่อาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน

เกี่ยวกับ NRx Pharmaceuticals

NRx Pharmaceuticals เป็นบริษัทชีวเภสัชกรรมในระยะการทดลองทางคลินิกที่พัฒนาการบำบัดสำหรับรักษาความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายและภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) โปรแกรมนำร่อง NRX-101 ของบริษัท ซึ่งเป็นยาให้ทางปากในปริมาณตายตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง D-cycloserine กับลูราซิโดน มุ่งเป้าที่ตัวรับความรู้สึก N-methyl-D-aspartate (NMDA) ของสมอง และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2b/3 สำหรับอาการซึมเศร้าที่มีอาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่การรักษาที่ได้รับอนุมัติแล้วมีเพียงการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าเท่านั้น การทดลองทางคลินิก STABIL-B ระยะที่ 2 เพื่อประเมิน NRX-101 ในผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ขั้นรุนแรงที่มีพฤติกรรมและความคิดฆ่าตัวตายเฉียบพลัน (ASIB) แสดงให้เห็นว่าสามารถลดอาการซึมเศร้าและแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ดีกว่าวิธีการบำบัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอกเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย NRX-101 หลังจากรับเคตามีนหนึ่งโดส จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง STABIL-B สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) จึงได้รับรองให้ NRX-101 เป็น Special Protocol Agreement และ Breakthrough Therapy Designation สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ขั้นรุนแรงที่มีอาการ ASIB

เกี่ยวกับ Alvogen และ Almatica

Alvogen เป็นบริษัทเภสัชกรรมเอกชนที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภันฑ์ติดแบรนด์ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมีพอร์ตผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยทั้งผลิตภัณฑ์ติดแบรนด์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปในรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย บริษัทในตระกูล Alvogen ประกอบด้วย Alvogen US (ทั่วไป), Almatica (แบรนด์) และ Almaject (ยาฉีด)

Almatica Pharma LLC เป็นบริษัทในเครือที่ Alvogen, Inc. เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และเป็นบริษัทเภสัชกรรมจากสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา เข้าถือสิทธิ์ และนำเภสัชภัณฑ์ติดแบรนด์เข้าสู่ตลาด พอร์ตผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของบริษัทครอบคลุมการบำบัดมากมายหลายประเภท แต่มุ่งเน้นการส่งเสริมเกี่ยวกับความผิดปกติและสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง

เกี่ยวกับ Lotus

Lotus (1795: TT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และเป็นบริษัทเภสัชกรรมนานาชาติที่มีสาขาทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การนำเภสัชภัณฑ์ใหม่และเภสัชภัณฑ์ทั่วไปเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่ายกว่า ทางบริษัทมีหน่วยวิจัยและพัฒนาและแพลตฟอร์มการผลิตที่เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในระดับเดียวกันในเอเชีย และมีพันธมิตรในแทบทุกตลาดทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และบราซิล Lotus มีโครงการเภสัชกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับเลือกกว่า 100 โครงการที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและขึ้นทะเบียนทั่วทั้งเอเชียและสหรัฐอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์กว่า 250 รายการ บริษัทได้ลงทุนสร้างความหลากหลายให้พอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยประกอบด้วยยาด้านเนื้องอกที่เข้าถึงได้ยาก ยาทั่วไปที่มีความซับซ้อน รวมถึง 505(b)2 และ NCE ผ่านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาภายในและการให้สิทธิ์แก่พันธมิตร และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้พอร์ตผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรทางกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตของบริษัทได้รับการรับรองโดยหน่วยงานควบคุมขั้นสูงส่วนใหญ่จากทั่วโลก รวมถึง FDA ของสหรัฐอเมริกา, EMA ของสหภาพยุโรป, PMDA ของญี่ปุ่น, FDA ของจีน และ ANVISA ของบราซิล

