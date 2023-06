Biognosys bringt Spectronaut 18 auf den Markt und präsentiert auf der Jahreskonferenz der ASMS 2023 Fortschritte in der Tiefe, Empfindlichkeit und Skalierbarkeit der Proteomik

Spectronaut ® 18 macht DIA-Proteomik-Projekte effizienter und skalierbarer denn je für alle Massenspektrometrie-Instrumententypen

18 macht DIA-Proteomik-Projekte effizienter und skalierbarer denn je für alle Massenspektrometrie-Instrumententypen Neue Forschung mit TrueDiscovery™ und TrueTarget™ zeigt die einzigartigen Möglichkeiten und den Nutzen der Massenspektrometrie-Proteomik für die Entdeckung von Biomarkern und Medikamenten

Das iRT-Kit von Biognosys wird für die Echtzeit-Überwachung der Systemeignung in Kombination mit der ProteoScape™-Software von Bruker empfohlen, die von Bruker auf der ASMS vorgestellt wurde.



/EIN News/ -- ZÜRICH, Schweiz, und CAMBRIDGE, Massachusetts, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Erfinder und Entwickler von massenspektrometriebasierten Proteomik-Lösungen, hat die Teilnahme des Unternehmens an der Jahrestagung der American Society for Mass Spectrometry (ASMS) vom 4. bis 8. Juni in Houston, Texas, angekündigt, wo das Unternehmen Spectronaut 18 einführen und wichtige wissenschaftliche und technologische Fortschritte für seine firmeneigene Proteomik-Forschungssoftware und -Dienstleistungen präsentieren wird.

Die wissenschaftliche Präsenz von Biognosys umfasst ein Frühstücksseminar, im Rahmen dessen Spectronaut 18 vorgestellt wird, sowie drei mündliche Präsentationen und neun Poster. Darüber hinaus wird das Team von wissenschaftlichen Experten des Unternehmens am Stand Nr. 819 anwesend sein.

„Unser kontinuierliches Engagement für Innovationen in der massenspektrometriebasierten Proteomik wird durch unseren bedeutenden Beitrag zum wissenschaftlichen Programm der ASMS einmal mehr unterstrichen“, so Dr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer von Biognosys. „Mit dieser großen Veröffentlichung von Spectronaut 18, kurz nach der Veröffentlichung von Spectronaut 17, zeigen wir unsere Innovationsfreudigkeit und unsere Fähigkeit, in schnellem Tempo zu entwickeln, um Anwendern aller Instrumententypen die bestmögliche Leistung in der DIA-Proteomik zu bieten. Unsere Präsentationen zu TrueDiscovery und TrueTarget zeigen den Wert der Massenspektrometrie-Proteomik für die Arzneimittelforschung und klinische Studien.“

Darüber hinaus wird sich Biognosys an den Aktivitäten seines strategischen Partners Bruker beteiligen. Lukas Reiter wird während des Frühstücks-Workshops Pharma am Dienstag, den 6. Juni, einen Vortrag über „dia-PASEF empowered discovery proteomics“ halten und das Portfolio von Biognosys an Proteomik-Dienstleistungen, -Software und -Kits wird im Gästebereich von Bruker vorgestellt. Eine wichtige Neuerung, die sich aus der strategischen Partnerschaft ergibt, ist die Kombination des iRT-Kits von Biognosys mit dem ProteoScape™-Produkt von Bruker.

Spectronaut 18: DIA-Datenanalyse mit noch nie dagewesenem Durchsatz und Effizienz

Biognosys wird die neueste Version von Spectronaut während des Frühstücksseminars „Spectronaut 18: Limitless Throughput. Unparalleled Efficiency“ (Spectronaut 18: Grenzenloser Durchsatz. Noch nie dagewesene Effizienz) am Montag, den 5. Juni, vorstellen. Das Seminar beinhaltet Präsentationen von Lukas Reiter, CTO von Biognosys, und den Gastrednern Gregory Potts (AbbVie) und Aline Martins (Scripps Research Institute).

Darüber hinaus wird Biognosys im Rahmen der mündlichen Vorträge am Dienstag, den 6. Juni, „A Systematic Characterization of LC-MS Features Sheds Lights on the Full Potential of DIA Identification“ (Eine systematische Charakterisierung von LC-MS-Merkmalen wirft ein Licht auf das volle Potenzial der DIA-Identifizierung) vorstellen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen vier Poster präsentieren, auf denen die jüngsten Verbesserungen von Spectronaut vorgestellt werden, darunter die Anwendung modernster neuronaler Netze zur Verbesserung der Proteinidentifizierung und die Verwendung des bibliotheksfreien directDIA+-Workflows von Biognosys zur umfassenden Quantifizierung des Proteoms.

TrueDiscovery: Beschleunigung der Entdeckung von Biomarkern in der Onkologie und den Neurowissenschaften

TrueDiscovery ist die unternehmenseigene Massenspektrometrie-Plattform von Biognosys für Proteomik in großem Maßstab, die eine unübertroffene Tiefe und Empfindlichkeit für das gesamte Proteom bietet. Im Rahmen der mündlichen Vorträge am Mittwoch, den 7. Juni, wird Biognosys in der Präsentation „Deepest Profiling of Human Tissues to Date Sheds Lights Light on Expressed Proteins“ (Die bisher umfangreichste Profilierung menschlichen Gewebes bringt Licht ins Dunkel der exprimierten Proteine) zeigen, wie TrueDiscovery zur Charakterisierung von mehr als 15.000 Proteinen in 22 Proben in einem einzigen Schritt eingesetzt wurde. In dem Vortrag „A Universal Workflow for Automated Sample Preparation in Large-Scale Proteomics“ (Ein universeller Workflow für die automatisierte Probenvorbereitung in der groß angelegten Proteomik) wird demonstriert, wie die Automatisierung die Zeit für praktische Experimente um bis zu 90 % reduzieren kann.

Biognosys wird außerdem zwei Poster präsentieren, die die Tiefe und Sensitivität von TrueDiscovery für eine Reihe von Anwendungen demonstrieren, darunter die Identifizierung proteomischer Signaturen im Urin und der Vergleich von Biomarkerprofilen aus Plasma und Liquor bei Morbus Alzheimer. Ein weiteres Poster zeigt die Ergebnisse eines direkten Vergleichs zwischen TrueDiscovery und der affinitätsbasierten Plattform Olink Explore.

TrueTarget: Hochauflösende Identifizierung und Dekonvolution von Wirkstofftargets

TrueTarget ist die einzigartige Plattform von Biognosys zur Erforschung von Wirkstoff-Target-Interaktionen, die auf der Massenspektrometrie mit begrenzter Proteolyse (LiP-MS) basiert. Eines der Poster von Biognosys zeigt eine detaillierte proteomweite Kartierung der Bindungsstellen von zwei CDK-Inhibitoren.

iRT-Kit: Jetzt in Kombination mit Bruker ProteoScape™ empfohlen

Für die Überwachung der Systemeignung in Echtzeit unterstützt und empfiehlt Bruker jetzt die Verwendung des iRT-Kits von Biognosys. Die Bruker ProteoScape™ Software wird von Bruker auf der ASMS als Echtzeit-Software-Suite für computergestützte 4D-Proteomics™ einschließlich Überwachung und Optimierung der Systemleistung für die timsTOF-Plattform vorgestellt. Der Arbeitsablauf für die Qualitätskontrolle (QC) des Echtzeitsystems der Software basiert auf dem weit verbreiteten Biognosys iRT-Kit. Das Kit enthält elf nicht natürlich vorkommende synthetische Peptide in einer gepoolten Mischung. Die Peptide wurden sorgfältig auf Stabilität, Empfindlichkeit und gleichmäßige Abstände in der Retentionszeit über den Gradienten und in der Peptid-CCS-Dimension optimiert.

Besuchen Sie biognosys.com/asms2023 für einen vollständigen Überblick über die Präsenz von Biognosys auf der ASMS. Die Poster werden ab Freitag, den 9. Juni, zum Download zur Verfügung stehen.

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomiklösungen der nächsten Generation, einschließlich der Forschungsdienstleistungsplattformen TrueDiscovery™, TrueTarget™ und TrueSignature™, unserer Flaggschiff-Software Spectronaut® und dem PQ500™-Kit, sorgen wir dafür, dass Erkenntnisse aus dem Proteom gezogen werden können, um die Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com .

Über Spectronaut®

Spectronaut ist das Flaggschiff von Biognosys im Bereich der Datenanalyse für die datenunabhängige Erfassung in der massenspektrometriebasierten Proteomik.

Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen für Suche und künstliche Intelligenz (KI), um Daten in verwertbare Erkenntnisse für die biowissenschaftliche Forschung zu verwandeln. Spectronaut ermöglicht die reproduzierbare und präzise Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in einem einzigen Experiment und bietet multidimensionale Einblicke in Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen wichtigen biologischen Spezies und Probentypen. Weitere Informationen finden Sie unter spectronaut.com .

Über TrueDiscovery™

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomiklösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Technologievorreitern bei Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von unabhängiger Datenerfassung (Data Independent Acquisition; DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Die Studien können in einer GLP-zertifizierten und GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio .

Über TrueTarget™

Die TrueTarget-Proteomikplattform von Biognosys ist eine einzigartige Lösung für die drängendsten Herausforderungen in der frühen Medikamentenentwicklung, indem sie On- und Off-Ziele identifiziert, um die Medikamentenentwicklung in der gesamten Pipeline zu beschleunigen und das Risiko zu verringern.

TrueTarget basiert auf der Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), einer von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie. TrueTarget ist das einzige Tool, das strukturelle Veränderungen im gesamten Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene untersucht und so einzigartige Einblicke in die Bindung von Substanzen und die Identifizierung von Targets ermöglicht.

Die Plattform ermöglicht die Aufklärung von Wirkmechanismen und die Aufdeckung von unerwarteten Toxizitäten. Weitere Informationen finden Sie unter truetarget.bio .

Medienkontakt Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefon +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com