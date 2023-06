Le Festival M.A.D. : Une Explosion de Créativité et de Diversité au Cœur de Montréal

L’édition 2023 du Festival M.A.D. se déroulera du 24 au 27 août au Quartier des Spectacles

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour sa 23ème édition, le Festival Mode et Design évolue et devient le Festival M.A.D. dans le but d’offrir une expérience plus diverse au public en explorant les multiples facettes de la Mode, des Arts et du Divertissement.



Le Festival M.A.D. est une mosaïque de plus de 150 artistes locaux et internationaux qui monteront sur scène, débordant d'énergie, d'originalité et de créativité. Cette célébration de l’expression de soi encourage l’inclusivité et l’authenticité. Les quelque 500,000 visiteurs attendus pourront donc assister à une série de spectacles gratuits, accessibles à tous, découvrir des installations artistiques, rencontrer les créateurs d’une cinquantaine de marques locales dans la zone pop-up en plein cœur du Quartier des spectacles.

La programmation du Festival M.A.D. promet des performances inédites. Les artistes québécois LouPhelps et Claudia Bouvette embraseront la scène musicale, tandis que Collection MG.02 et UMOJA offriront des performances de danse. Côté mode, nous retrouverons sur scène une trentaine de créateurs avec des artistes tels que Guillaum Chaigne et Lakuachimoto qui seront de retour pour vous éblouir avec leurs nouvelles collections. De plus, les défilés du Collège Lasalle, de l'École supérieure de mode de l’UQAM et du Collège Marie-Victorin permettront la découverte de futurs talents.

Suite à son immense succès de l’an dernier, M.A.D. poursuit son essor et concrétise son engagement en faveur de l'innovation et de l'expression personnelle. Durant le Festival M.A.D., les visiteurs osent, s’affichent et affirment leur audace. Le Festival M.A.D. rassemble les gens de tous les milieux autour de ses valeurs d'agilité, d'audace, de créativité, d'innovation, d'inclusion et d'authenticité.

« Les gens ont soif de connexion, et nous leur offrons un Festival où ils pourront fêter et découvrir une expérience artistique et créative alliant la mode, l’art et le divertissement. » – Jean-François Daviau, Président, M.A.D. Collectif

« En tant que métropole culturelle, Montréal a la chance de compter sur une scène créative effervescente. Le Festival M.A.D. est une démonstration éloquente du dynamisme artistique et créatif qui caractérise notre ville et qui la fait rayonner partout dans le monde. J’invite la population montréalaise et les nombreux touristes présents dans la métropole à profiter des quatre jours du Festival M.A.D. pour faire de belles découvertes et pour soutenir nos artistes et artisans locaux. » – Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal



« Le Festival M.A.D. est un rendez-vous incontournable qui met en lumière la créativité québécoise et les talents locaux. M.A.D. fait notamment rayonner l’industrie de la mode montréalaise à l’international et participe à la vitalité économique et culturelle de la métropole. » – Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



« Bien implanté à Montréal, le Festival M.A.D. rehausse la renommée du Québec à titre de destination touristique par excellence. Non seulement il offre une vitrine importante à nos artisanes et artisans, mais il participe en outre à l’effervescence événementielle de la métropole. J’invite la population à y prendre part et à se laisser porter par la créativité sans limite des participantes et participants. » – Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière



« Par sa créativité et sa manière de redéfinir les conventions, le Festival M.A.D. contribue à donner à Montréal l’essence qui la rend si distincte aux yeux des visiteurs. En plus de souffler un vent festif sur le centre-ville au cœur de la saison chaude, l’événement réaffirme la position avant-gardiste de Montréal sur l’échiquier culturel international, ce qui se répercute sur le pouvoir d’attraction de la destination tout au long de l’année. » – Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal



« Nos festivals sont au cœur de nos communautés, et le Festival M.A.D. est un rendez-vous incontournable depuis longtemps dans la métropole ! Chaque année, il met en valeur la diversité, le talent, et la créativité de chez nous. Bravo à toute l’équipe du festival pour l’organisation de l’édition de cette année. Bon festival à tout le monde ! » – L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

À PROPOS DU Festival M.A.D.

Le Festival M.A.D. célèbre l’expression de soi à travers la mode, les arts et le divertissement. Fondé, produit et réalisé par le M.A.D. Collectif, ce rendez-vous unique propose une programmation gratuite entourant l’art urbain, la mode, le design et la musique, ainsi que des conférences avec des personnalités internationales. Chaque année, de nombreux artistes émergents, designers canadiens, détaillants et icônes internationales y partagent leur art et leur vision avec le grand public.

Véritable plateforme urbaine, cet événement est le plus grand happening du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord. Plus de 550,000 festivaliers y sont attendus cette année.

Le Festival M.A.D. aura lieu du 24 au 27 août 2023 à la Place des Festivals et en ligne.

Pour plus de détails, visitez madfestival.ca

