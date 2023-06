SciencEscape - Die Wissenschaft für alle zugänglich machen

SciencEscape - Explore & learn Einblick in die Dreharbeiten Auszüge aus Dokumentationen, produziert von SciencEscape

SciencEscape, eine visionäre Initiative, die sich der Produktion fesselnder Dokumentationen widmet und die Arbeit der Forscher ins Rampenlicht stellt.

GENF, SCHWEIZ, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- SciencEscape ist eine junge gemeinnützige Vereinigung, die von Schweizer Wissenschaftlern der Universität Genf gegründet wurde und sich dazu verpflichtet hat, Wissenschaft für alle zugänglich zu machen und das Interesse der Öffentlichkeit an aktuellen wissenschaftlichen und Umweltfragen zu wecken.Die Bedeutung der Kommunikation über NaturwissenschaftenIn den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft dank kontinuierlicher wissenschaftlicher Fortschritte und des Aufkommens neuer Technologien einen immer zentraleren Platz in unserer Gesellschaft eingenommen. Diese gesellschaftliche Entwicklung steht vor einer großen Herausforderung: Wie kann die Verbindung zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit in Bezug auf Information, Transparenz und Bildung gewährleistet werden? Wissenschaftsjournalismus ist eine der geeignetsten Antworten auf diese Fragen. Leider werden bestimmte wissenschaftliche Disziplinen, insbesondere die Naturwissenschaften, selten in den Vordergrund gerückt. Trotz ihrer substanziell Bedeutung zur Bewältigung aktueller Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Erforschung anderer planetarer Systeme ist die Öffentlichkeit selten über wichtige Themen informiert, an denen Forscher im Bereich der Naturwissenschaften arbeiten.Die Gründung von SciencEscapeVor diesem Hintergrund gründete eine Gruppe von promovierten Geowissenschaftlern der Universität Genf im Jahr 2020 eine gemeinnützige Vereinigung mit Sitz in Genf, Schweiz. Die Vereinigung ist offiziell als gemeinnützig anerkannt und auf Popularisierung und wissenschaftliche Kommunikation spezialisiert. Ihr Hauptziel ist die Produktion ästhetischer und bildender Videos durch Wissenschaftler und professionelle Videofilmer, die sich hauptsächlich mit Forschungsthemen befassen, die Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Diese Vereinigung bietet der breiten Öffentlichkeit multimediale Inhalte (kostenfrei in den sozialen Medien und auf YouTube), einschließlich Dokumentationen über die Abenteuer von Wissenschaftlern in der Praxis. Alle Mitglieder der Vereinigung verfügen über umfangreiches Fachwissen im Bereich "Erdsystem" und haben ein tiefgreifendes Verständnis für klimabezogene Probleme wie Überschwemmungen, Wüstenbildung, Auswirkungen des Klimawandels auf Korallen usw. Durch ihre Leidenschaft für Videoproduktion und ihre praktische Erfahrung auf wissenschaftlichen Erkundungskampagnen kombinieren sie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischer Erfahrung, um wissenschaftliche Botschaften bestmöglich an die breite Öffentlichkeit zu vermitteln.Laufende und zukünftige ProjekteSeit drei Jahren arbeitet SciencEscape aktiv mit Forschern verschiedener Universitäten und Museen zusammen. Bisher hat die Vereinigung verschiedene Projekte zu sehr vielfältigen Themen realisiert, von Vulkanologie über Gletscherstudien bis hin zur Paläontologie. Ihre neueste Produktion erzählt die Geschichte des goldenen Zeitalters der alpinen Geologie zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert. Dieser Film ist ein integraler Bestandteil der Ausstellung "Die Falten im Laufe der Zeit", die bis zum 26. Juli 2023 im Ausstellungsraum der Universität Genf stattfindet.Das SciencEscape-Team hat jedoch das Ziel, sich mit Themen zu befassen, die direkt mit der Erforschung des Klimas und der Umweltveränderungen zusammenhängen. Deshalb konzentriert sich die Vereinigung derzeit neben anderen Projekten im Bereich Geologie und Geothermie auf die Produktion einer vierteiligen Dokumentarreihe über Klimawissenschaften und die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz. Diese Dokumentationen bieten eine eingehende Analyse der laufenden Forschung, Zeugnisse engagierter Bürger, die vor Ort gegen den Klimawandel kämpfen, und konkrete Beispiele für die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz. Darüber hinaus werden diese Serien kostenlos ausgestrahlt und sollen als Kommunikations- und Lehrmittel in Schulen, Universitäten, Verbänden usw. dienen.Im Hinblick auf die Realisierung dieses Projekts wurde die Vereinigung SciencEscape von der Crowdfunding -Plattform "Impact" der Services Industriels de Genève (SIG) ausgewählt, um Mittel für die Produktion der ersten Episode dieser ambitionierten Dokumentarreihe zu sammeln. SIG Impact, eine Plattform, die für ihre Unterstützung von Projekten mit erheblichem Umwelt- und sozialem Einfluss bekannt ist, erkennt die Bedeutung an, die Öffentlichkeit durch informative und fesselnde Dokumentationen für Klimafragen zu sensibilisieren.SciencEscape lädt Wissenschaftsbegeisterte, Forscher, Naturliebhaber, Klimaakteure, engagierte Unternehmen, Verbände und alle, die ihre Vision teilen, herzlich ein, die Entwicklung auf den sozialen Medien zu verfolgen und das Projekt der Dokumentarreihe zu unterstützen.

