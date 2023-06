BrainBox AI dévoile sa suite de décarbonisation autonome pour les marchés de l’immobilier commercial et de détail

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lancement aujourd’hui de la suite de solutions de décarbonisation autonome de BrainBox AI marque une autre étape importante pour l’entreprise, qui continue d’offrir des solutions novatrices et percutantes pour aider l’environnement bâti à lutter contre le changement climatique. Cette suite de produits unique a été créée en tant que plateforme de durabilité de bout en bout pour les propriétaires de portefeuilles immobiliers commerciaux et de détail à la recherche d’une solution de réduction des émissions pilotée par l’IA pour propulser leur parcours de décarbonisation.



La solution de décarbonisation autonome de BrainBox AI s’attaque directement aux 38 % de gaz à effet de serre (GES) émis annuellement par les bâtiments commerciaux en les mesurant, en les réduisant et en les compensant, soutenant ainsi les propriétaires de bâtiments dans leur démarche vers la cible de zéro émission nette et la carboneutralité. Cette technologie qui définit l’industrie utilise l’apprentissage profond, l’informatique en nuage et des algorithmes faits sur mesure pour permettre aux propriétaires de bâtiments de réduire considérablement leurs émissions de portée 1 et 2 tout en diminuant les coûts énergétiques.

« Votre bâtiment émet actuellement 30 % d’émissions de GES de plus qu’il ne le devrait. Ce chiffre est effrayant, mais il peut être résolu », commente Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Notre nouvelle suite de solutions permet non seulement aux propriétaires d’immeubles commerciaux et de détail de mesurer leurs émissions, mais aussi de mettre en œuvre de manière autonome des stratégies d’optimisation qui peuvent réduire les émissions jusqu’à 40 %. Notre technologie d’IA primée identifie et corrige en temps réel les inefficacités opérationnelles et environnementales des bâtiments. Nous sommes ravis de proposer cette solution clé en main qui a une portée positive continue sur les émissions de carbone pour l’ensemble de l’industrie. »

La suite de décarbonisation autonome en trois parties de BrainBox AI lance un système de mesure et de décarbonisation continu alimenté par l’IA qui libère le véritable potentiel de réduction des émissions d’un bâtiment.

Mesurer : Générez facilement une évaluation complète des GES de portée 1 et 2, alimentée par les données et les facteurs d’émissions fiables, vous permettant ainsi d’identifier les inefficacités opérationnelles. De plus, notre analyse individuelle des bâtiments compare l’indice d’efficacité énergétique (IEE) de votre bâtiment à d’autres bâtiments comparables et démontre votre potentiel de réduction de l’énergie et des émissions.

Réduire : Passez à l’action et maîtrisez l’un des composants opérationnels les plus énergivores et inefficaces de votre bâtiment en superposant notre technologie autonome d’IA à votre système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) existant. BrainBox AI apprend, module et optimise les systèmes de CVC des bâtiments ce qui entraîne une réduction des émissions de carbone opérationnelles pouvant aller jusqu’à 40 % et une diminution des coûts énergétiques pouvant aller jusqu’à 25 %.

Compenser : Accédez à des crédits carbone de haute qualité par le biais d’un marché libre. La place de marché virtuelle prend en charge plusieurs types d’options telles que la technologie de capture du carbone, les solutions basées sur la nature et les projets d’énergie renouvelable, donnant aux clients la possibilité d’effectuer des achats personnalisés de crédits carbone avec des informations clés sur la qualité des projets disponibles.

Bien que le déploiement de chaque élément de la suite puisse se faire indépendamment, l’adoption des trois éléments maximise la portée de la réduction des émissions et permet de mener à bien un programme de décarbonisation.

« Ce que nous disent nos clients et le marché, c’est que la mesure sans l’action est loin d’être suffisante pour nous amener là où nous devons être » a déclaré Omar Tabba, chef des produits et solutions chez BrainBox AI. « Avec cette nouvelle catégorie de produits, nous pouvons non seulement réduire de manière autonome les émissions de carbone grâce à notre technologie d’IA, mais nous pouvons également offrir des outils pour mesurer avec précision et exactitude où l’optimisation opérationnelle peut avoir lieu et offrir aux clients une solution pour explorer et prendre part aux marchés libres du carbone – le tout sur une seule plateforme. »

Les bâtiments sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, et les marchés de l’immobilier commercial et de la vente au détail sont sur la sellette. Le marché est mûr pour une solution capable de mesurer et de réduire les émissions, deux éléments absolument nécessaires pour atteindre zéro émission nette et la carboneutralité.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l’environnement bâti, sa consommation d’énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu’innovateur de la transition énergétique mondiale, BrainBox AI propose une technologie de CVC révolutionnaire qui s’appuie sur l’IA autonome pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l’intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour point commun d’être en affaires pour guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment l’Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) (MILA), le Lawrence Berkley National Laboratory (LBNL), l’Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’Université McGill.