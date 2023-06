Journée mondiale des océans : Oceana Canada lance un cri de ralliement pour exhorter le gouvernement canadien à mieux protéger l’océan

/EIN News/ -- OTTAWA, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg – La Journée mondiale des océans, le 8 juin prochain, arrive à un moment décisif. Les effets de la crise climatique se font sentir tout autour de nous, qu’il s’agisse des feux de forêt, de la hausse des températures et du niveau des mers, ou du bouleversement des vies et des moyens de subsistance. Dans ce contexte, certaines nouvelles sont toutefois encourageantes : les citoyens commencent à réclamer de véritables changements pour protéger nos océans, notre planète et, au final, nous-mêmes.

Pour la Journée mondiale des océans, Oceana Canada invite le public à se faire entendre en demandant au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour protéger les océans. La campagne « Une goutte d’eau dans l’océan » célèbre le pouvoir inattendu qui émerge lorsque les gens s’unissent et demandent des solutions afin de rétablir des océans sains et pleins de vie, et protéger la planète.

Selon un nouveau sondage d’Abacus Data mandaté par Oceana Canada, une majorité écrasante de Canadiens (90 %) souhaite que le gouvernement fédéral prenne de plus amples mesures pour lutter contre la surpêche, l’extinction de la vie marine et la dévastation causée par la pollution des plastiques à usage unique. 71% des Canadiens se sentent intimement liés aux océans par le biais des loisirs, de la pêche, des poissons et fruits de mer, des revenus, de la culture et de la protection de l’environnement.

Oceana Canada est à la tête des efforts visant à protéger les océans en luttant contre la perte de biodiversité et d’habitat, la pollution plastique et la surpêche. Récemment, ces efforts ont contribué à l’interdiction fédérale de six catégories d’articles en plastique à usage unique; ils continueront à amener le gouvernement fédéral à respecter son engagement de réduire à zéro les déchets plastiques. Oceana Canada a aussi mené avec succès une campagne afin que le rétablissement de populations de poisson épuisées devienne une obligation légale.

« Malgré les progrès accomplis ces dernières années, les Canadiens restent profondément préoccupés par les menaces sans précédent auxquelles doivent faire face nos océans, qu’il s’agisse des changements climatiques, de la pollution, de la surpêche ou de la destruction de l’habitat, » a déclaré Josh Laughren, directeur exécutif d’Oceana Canada. « Nos océans nourrissent des milliards de personnes, soutiennent des communautés et sont un système vital pour la planète. Ensemble, nous pouvons et devons créer le changement qui est nécessaire de toute urgence pour les océans et la planète. »

Cette année, le thème de la Journée mondiale de l’océan des Nations Unies est « Les courants changent ». C’est l’occasion pour le Canada de prioriser les enjeux actuels liés aux océans, tels que la pollution, la surpêche et la perte d’habitat. Par ailleurs, 91 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage estiment que les océans jouent un rôle important dans la santé de l’environnement, et une proportion équivalente reconnaît leur rôle dans l’économie de plusieurs communautés.

Pour en savoir plus à propos de la campagne Une goutte dans l’océan et pour vous joindre à Oceana Canada, visitez oceana.ca/FaitesdesVagues.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Pour plus de détails, visitez www.oceana.ca.