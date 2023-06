L’augmentation de la demande de crédit se poursuit et les taux d’arriérés augmentent pendant que certains consommateurs éprouvent des difficultés sur le plan de l’accessibilité financière

/EIN News/ -- Pouls du marché d’EquifaxMD Canada – Rapport trimestriel sur les tendances du crédit à la consommation



TORONTO, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La demande de crédit est demeurée élevée au premier trimestre cette année, alors que le marché hypothécaire a connu un ralentissement considérable, selon le plus récent rapport sur les tendances et les perspectives du crédit à la consommation Pouls du marché d’EquifaxMD Canada. Malgré le ralentissement du marché hypothécaire, la dette totale des consommateurs est demeurée substantielle à 2,37 billions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à la même période l’année dernière.

« Nous nous attendons normalement à une baisse de la dette non hypothécaire au cours du premier trimestre de l’année, car le taux de dépenses des consommateurs diminue après la période des fêtes. Toutefois, malgré cette tendance saisonnière, nous avons observé une augmentation continue des soldes de cartes de crédit au 1er trimestre 2023, ce qui maintient la dette des consommateurs à un niveau élevé », explique Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada. « L’augmentation du coût de la vie et l’afflux de nouveaux consommateurs qui entrent sur le marché du crédit ont entraîné une hausse des soldes de cartes de crédit de 14,5 % par rapport au 1er trimestre 2022. »

En moyenne, les consommateurs dépensent 21,5 % de plus chaque mois sur leurs cartes de crédit comparativement à leurs dépenses avant la pandémie. Les dépenses mensuelles moyennes par titulaire de carte de crédit ont surpassé 2,2 k$ ce trimestre, soit une hausse d’environ 400 $ par rapport au 1er trimestre 2020. La plus forte augmentation des dépenses par carte de crédit provient des consommateurs renouvelables (les consommateurs qui paient moins de 90 % de leur solde de carte de crédit chaque mois). L’augmentation des dépenses a entraîné une hausse de 16,5 %, en glissement annuel, sur le plan des paiements minimums exigés chez les consommateurs de cartes de crédit.

Hausse des défauts de paiement

Au 1er trimestre, 175 000 consommateurs supplémentaires ont affiché des défauts de paiement liés à au moins un produit non hypothécaire, ce qui représente une augmentation de 18,8 % par rapport au 1er trimestre 2022. L’impact des vents économiques contraires actuels est particulièrement évident en Colombie-Britannique et en Ontario, qui ont connu certaines des plus fortes hausses des taux d’arriérés de 90 jours et plus sur les soldes non hypothécaires, en hausse de 31,1 % et 31,2 % respectivement depuis le 1er trimestre 2022.

À la fin de l’année 2022, les taux d’arriérés étaient plus importants chez les consommateurs sans prêt hypothécaire. Les données récentes révèlent un nombre croissant de détenteurs de prêts hypothécaires affichant des défauts de paiement sur des produits non hypothécaires, reflétant une augmentation de 15,7 % par rapport au 1er trimestre 2022. Cette augmentation en glissement annuel représente presque le double du taux observé au trimestre précédent (8,9 % du 4e trimestre 2021 au 4e trimestre 2022). Les consommateurs qui détiennent des produits à taux variable ressentent la pression des paiements plus élevés, cependant, les taux globaux d’arriérés hypothécaires demeurent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

« L’augmentation des défauts de paiement liés à des produits tels que les cartes de crédit et les prêts automobiles est préoccupante, mais certaines catégories de la population ont été plus touchées que d’autres en cette période d’incertitude », a expliqué Mme Oakes. « À la fin de l’année dernière, les jeunes et les personnes à faible revenu affichaient davantage de difficultés à effectuer des paiements. Nous commençons désormais à observer davantage de propriétaires aux prises avec des difficultés financières, en particulier à la suite des renouvellements de prêts hypothécaires, alors que les paiements augmentent de manière significative. »

La volatilité du secteur automobile ces dernières années a mis en péril de nombreux prêts automobiles. Sur le marché des voitures d’occasion, la hausse du prix moyen des voitures et des taux d’intérêt a conduit à des prêts à plus long terme, une tendance sans précédent sur le plan des voitures d’occasion. Les nouveaux prêts automobiles, ouverts au cours du dernier semestre de 2021, affichent un taux plus élevé de défauts de paiement au cours des 12 premiers mois.

« L’achat d’un véhicule neuf devient de moins en moins abordable. Les consommateurs sont confrontés aux prix élevés des véhicules combinés à l’augmentation du coût des prêts », a déclaré Mme Oakes. « Ils paient aujourd’hui 120 $ de plus par mois qu’il y a trois ans pour un nouveau prêt automobile. »

Le taux d’insolvabilité a augmenté de 28,5 % par rapport au 1er trimestre 2022, mais il est principalement alimenté par des propositions, qui affichent une hausse de 36,5 %.

« Les taux de faillites sont demeurés relativement faibles, mais le nombre de consommateurs qui ont déposé des demandes de propositions de consommateurs a surpassé les niveaux de 2019, ce qui indique un besoin croissant d’aide financière », a déclaré Mme Oakes.

Le marché du logement est confronté à un important ralentissement

Le marché du logement continue de ralentir en affichant une baisse de 42 % des nouveaux octrois de prêts hypothécaires par rapport au 1er trimestre 2022, soit le volume le plus bas enregistré depuis 2014. Malgré une certaine correction des prix, les prix de l’immobilier restent plus élevés que ceux anticipés. Le montant moyen des nouveaux prêts hypothécaires a diminué de 13,9 % par rapport aux sommets du 1er trimestre 2022, mais il ne représente qu’une baisse de 2,9 % comparativement au trimestre précédent. Cela suggère une fin potentielle de la correction des prix sur le marché du logement.

À l’échelle régionale, les marchés du logement de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont subi les contrecoups des hausses de taux d’intérêt en affichant une diminution de près de la moitié des nouveaux octrois de prêts hypothécaires par rapport au 1er trimestre 2022. De plus, le refinancement hypothécaire a chuté de plus de 50 % par rapport à la même période l’année dernière, contribuant ainsi à réduire le volume des nouveaux prêts hypothécaires.

Une autre tendance à considérer est la baisse du pourcentage d’accédants à la propriété sur le marché. Avec les taux d’intérêt plus élevés, l’admissibilité à un prêt hypothécaire est devenue plus difficile pour ce groupe. En moyenne, les accédants à la propriété en 2023 paient plus de 900 $ de plus en paiements hypothécaires mensuels que leurs homologues en 2020. Le montant de prêt moyen octroyé aux accédants à la propriété dépasse désormais 400 000 $.

« Bien que les taux d’intérêt et le coût de la vie demeurent élevés, nous nous attendons à ce que d’autres groupes de consommateurs soient confrontés à des difficultés financières au cours des prochains mois. Il sera important que les consommateurs surveillent et anticipent ces coûts croissants pour les aider à braver la tempête », conseille Mme Oakes.

Equifax offre une gamme de solutions novatrices qui peuvent aider les clients à prendre des décisions mieux éclairées en toute confiance en matière de risque de crédit , et à utiliser des données prédictives pour aider à fidéliser les clients hypothécaires dans le climat économique actuel.

Analyse par groupes d’âge – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Dette moyenne

(T1 2023) Variation moyenne de

la dette

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) Taux d’arriérés ($)

(T1 2023) Variation du taux d’arriérés

($)

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) 18-25 7 896 $ -2,87 % 1,69 % 23,47 % 26-35 16 986 $ 0,91 % 1,62 % 27,81 % 36-45 25 829 $ 2,97 % 1,23 % 26,66 % 46-55 32 314 $ 2,77 % 0,90 % 25,66 % 56-65 26 470 $ 1,16 % 0,82 % 24,67 % 65 et + 14 129 $ -1,79 % 0,92 % 15,95 % Canada 20 906 $ 0,78 % 1,10 % 25,34 %



Analyse par grandes villes – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Dette moyenne

(T1 2023) Variation moyenne de

la dette

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) Taux d’arriérés ($)

(T1 2023) Variation du taux d’arriérés

($)

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) Calgary 24 011 $ -3,91% 1,27% 11,92% Edmonton 23 711 $ -2,26% 1,63% 20,28% Halifax 20 698 $ -0,60% 1,21% 26,34% Montréal 16 279 $ 1,75% 0,95% 24,75% Ottawa 18 877 $ 2,29% 1,00% 27,27% Toronto 19 878 $ -0,13% 1,40% 31,39% Vancouver 22 131 $ -1,41% 0,87% 36,29% Saint-Jean de Terre-Neuve 23 214 $ -1,44% 1,32% 20,59% Fort McMurray 37 144 $ -0,47% 1,91% 23,26%



Analyse par provinces – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Province Dette moyenne

(T1 2023) Variation moyenne de

la dette

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) Taux d’arriérés ($)

(T1 2023) Variation du taux d’arriérés

($)

En glissement annuel

(T1 2023 vs T1 2022) Ontario 21 333 $ 2,18% 1,09% 31,07% Québec 18 292 $ 1,69% 0,75% 24,86% Nouvelle-Écosse 20 454 $ -0,55% 1,41% 23,77% Nouveau-Brunswick 21 624 $ -0,48% 1,41% 13,01% Î.-P.-É. 22 165 $ 1,14% 0,98% 26,17% Terre-Neuve 22 731 $ -0,27% 1,39% 19,55% Région de l’Est 21 411 $ -0,37% 1,38% 19,17% Alberta 24 324 $ -2,90% 1,46% 14,86% Manitoba 16 805 $ 0,81% 1,45% 28,72% Saskatchewan 22 113 $ -0,70% 1,44% 18,59% Colombie-Britannique 21 554 $ -0,28% 1,00% 31,23% Région de l’Ouest 22 112 $ -1,25% 1,25% 21,50% Canada 20 906 $ 0,78% 1,10% 25,34%

* Basé sur les données d’Equifax au T1 2023.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par plus de 14 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .



