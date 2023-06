PHILIPPINES, June 6 - Press Release

June 6, 2023 Robin Promises Justice to Family of Raped and Murdered Girl in Bicol Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla promised to bring justice to the family of a minor girl who was brutally raped and murdered - reportedly by youths - in Jose Panganiban town in Camarines Norte province. Padilla went to Jose Panganiban last weekend with Gov. Dong Padilla, where he visited the family of the victim and met with her mother, who begged him for help. "Sana, Senador, mabigyan ng katarungan ang anak namin... kahit naghihirap kami pipilitin ko na mabigyan ng katarungan ang anak ko (Please Senator, we hope for justice for our daughter. Even if we expect a hard time, I will do everything to attain justice for my daughter)," the mother said. For his part, Padilla lamented the current law may not be enough to protect Filipino women. Because of this, he promised to strengthen existing laws to make sure such a heinous crime does not happen again. "Kapag dumating ang panahon na ang kapurihan ng kababaihan ng isang Bansa ay hindi na maipagtanggol ng mga kalalakihan, ang katapusan ng sambayanang ito ay maliwanag ng naaaninag. Ang kawalan silbi at katahimikan ng kalalakihan lalo ng mga nanunungkulan ay simbolo ng kahinaan. Isang huwad na moralidad na kailanman ay hindi kinatigan ng ano mang banal na kasulatan (When the time comes that a nation cannot protect its women, the end is near. Such inability of those in authority is a symbol of weakness. A fake morality is not supported by any writing)," he said. "Ang batas at hustisya ng Panginoong Maylikha ay maliwanag at pantay pantay. Walang mayaman, walang mahirap (The law and justice of God is clear and fair. It does not distinguish between rich and poor)," he added. Last Sunday, Padilla visited the victim's family in Barangay Parang in Jose Panganiban to personally offer his sympathies. With him were Gov. Dong Padilla, Vice Mayor Kuatro Padilla, and Philippine National Police Bicol regional director P/Brig. Gen. Westrimundo Obinque. Gov. Padilla said the senator was shocked that such a heinous crime could happen involving minors. The governor added he discussed with local authorities the drug situation in the area after receiving information that the perpetrators of the rape-murder were high on drugs at the time. Padilla and his party also went to the victim's burial place to offer prayers. "Matindi ang pag-aalala natin maging si Senator Robin Padilla dahil hindi kilala ang ating lalawigan sa mga nakaririmarim na gawain tulad ng krimen na kinasangkutan ng mga kabataan. Isa lang po ang hangad namin ni Senator Robin sa ating mga kababayan, ang isang mapayapa at maginhawang buhay para sa Camarines Norte (Senator Padilla and I are worried over such crimes involving youths. Senator Robin and I hope to see a peaceful life for all in Camarines Norte)," the governor said. Robin, Nangako ng Hustisya sa Pamilya ng Babaeng Ginahasa at Pinatay sa Bicol Nangako ng hustisya si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa pamilya ng isang menor de edad na babaeng ginahasa at pinatay ng ilang kalalakihan sa bayan ng Jose Panganiban sa lalawigan ng Camarines Norte. Tumungo si Padilla, kasama si Gov. Dong Padilla, sa tahanan ng pamilya ng biktima kung saan humingi ng tulong ang ina sa mambabatas na tulungan sila. "Sana, Senador, mabigyan ng katarungan ang anak namin... kahit naghihirap kami pipilitin ko na mabigyan ng katarungan ang anak ko," ayon sa ina ng biktima. Ikinalungkot ni Padilla na hindi maipagtatanggol ng awtoridad ang kapurihan ng kababaihan. Dahil dito, ipinangako niya na palalakasin niya ang mga nararapat na batas para hindi na mauulit ito. "Kapag dumating ang panahon na ang kapurihan ng kababaihan ng isang Bansa ay hindi na maipagtanggol ng mga kalalakihan, ang katapusan ng sambayanang ito ay maliwanag ng naaaninag. Ang kawalan silbi at katahimikan ng kalalakihan lalo ng mga nanunungkulan ay simbolo ng kahinaan. Isang huwad na moralidad na kailanman ay hindi kinatigan ng Ano mang banal na kasulatan," ani Padilla. "Ang batas at hustisya ng Panginoong Maylikha ay maliwanag at pantay pantay. Walang mayaman, walang mahirap," dagdag nito. Nitong nakaraang Linggo, tumungo si Padilla kasama si Gov. Dong Padilla, Vice Mayor Kuatro Padilla, at PNP Bicol regional director P/Brig. Gen. Westrimundo Obinque sa pamilya ng biktima sa Barangay Parang sa Jose Panganiban - para ipaabot ang kanilang pakikidalamhati. Ayon naman kay Gov. Dong Padilla, si Sen. Padilla ay "nagulantang sa napabalitang karumal dumal na krimen na naganap kamakailan na kinasangkutan ng mga menor de edad na kabataan." Dagdag ng gobernador, tinalakay nila ang sitwasyon ng suliranin sa iligal na droga "sapagkat sinasabi na lango sa ipinagbabawal na gamot ang mga gumawa ng karumal-dumal na krimen." Nagtungo rin sila sa puntod ng biktima para mag-alay ng dasal. "Matindi ang pag-aalala natin maging si Senator Robin Padilla dahil hindi kilala ang ating lalawigan sa mga nakaririmarim na gawain tulad ng krimen na kinasangkutan ng mga kabataan. Isa lang po ang hangad namin ni Senator Robin sa ating mga kababayan, ang isang mapayapa at maginhawang buhay para sa Camarines Norte," dagdag niya.