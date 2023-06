Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec : Un des meilleurs mois de mai au chapitre des ventes résidentielles

Les ventes de mai 2023 se classent au 3 e rang du meilleur niveau d’activité jamais enregistré pour cette période de l’année à Québec.

rang du meilleur niveau d’activité jamais enregistré pour cette période de l’année à Québec. L’accumulation de propriétés disponibles sur le marché ralentit sa progression.

La Rive-Sud se démarque par une progression soutenue des ventes et du prix des copropriétés.



/EIN News/ -- QUÉBEC, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mai 2023. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

La RMR de Québec a enregistré 865 ventes résidentielles sur son territoire au cours du mois de mai 2023. Ceci représente une diminution de 14 transactions, soit un recul de seulement 2 % comparativement à 2022 durant la même période. Malgré cette baisse, le niveau de ventes est de nouveau largement supérieur à la moyenne historique pour un mois de mai.

« Le marché de Québec connait une intensification de son activité transactionnelle en mai. Les acheteurs continuent d’être encouragés par la bonne tenue du marché et ses perspectives d’appréciation qui semblent inébranlables », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ. « Il est intéressant de voir aussi que le nombre de nouvelles inscriptions évolue favorablement, permettant aux acheteurs de trouver plus facilement une propriété. Le marché de Québec devrait continuer d’inspirer confiance aux acheteurs comme aux vendeurs dans un contexte de taux d’intérêt hypothécaires à des niveaux plus conformes à leurs moyennes historiques et de prix toujours compétitifs, bien qu’en progression constante ».



Faits saillants du mois de mai

Les grands secteurs de l’agglomération de Québec (598 ventes) et de la Périphérie Nord de Québec (104 ventes) enregistrent des baisses annuelles de respectivement -4 % et -2 %. Avec 163 ventes pour le mois de mai 2023, le grand secteur de la Rive-Sud de Québec se démarque avec une croissance de ses ventes de 10 % par rapport à la même période il y a un an.

Les ventes de copropriétés sont celles qui enregistrent le plus fort recul annuel pour la période en cours. Avec 247 transactions, la baisse se chiffrait à -10 %. Les petites propriétés à revenus (64 ventes) suivent avec un recul de -3 %. Les unifamiliales, avec 553 ventes, se démarquent pour leur part avec une augmentation de 3 % pour la période.

Sur le territoire de la RMR de Québec, ce sont 2 938 inscriptions qui étaient en vigueur au cours du mois de mai 2023, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’an dernier. Des différences sont néanmoins observables entre les trois types de propriétés. Le nombre d’inscriptions d’unifamiliales grimpe de 39 % pour atteindre 1 788 inscriptions. Alors que celui des copropriétés (816 inscriptions) augmente de 16 %. Enfin, les inscriptions pour les plex, au nombre de 323, varient de -11 % par rapport au même mois de l’année dernière.

Les délais de vente par rapport à l’année passée ont peu varié. Les unifamiliales ont vu leur délai de vente augmenter de 5 jours pour atteindre 47 jours et les copropriétés ont vu ce nombre grimper de 4 jours pour atteindre 59 jours de délai de vente moyen. À l’opposé, les petites propriétés à revenus se sont vendues en moyennes 3 jours plus rapidement que l’année passée pour un délai de 60 jours au mois de mai 2023. Tous ces délais se situent largement au-dessous de la moyenne historique pour cette période de l’année.

Sur une base annuelle, les prix médians dans la RMR de Québec sont relativement stables comparativement à la même période l’an dernier. Les prix médians des copropriétés et des petites propriétés à revenus ont très peu varié soit respectivement de 0 % et de -1 %. Le prix médian des copropriétés était ainsi de 235 000 $ et celui des petites propriétés à revenus était de 375 000 $. Le marché des unifamiliales a quant à lui vu son prix médian augmenter. Le prix médian des unifamiliales se chiffrait ainsi à 355 695 $, ce qui représentait un gain annuel de 2 %.

Sur une base annuelle, les prix médians des unifamiliales sont stables ou en hausse dans l’ensemble des grands secteurs de la RMR de Québec. Avec une variation de 1 000 $ entre mai 2022 et mai 2023, la variation du prix médian est considérée comme nulle dans l’agglomération de Québec. Pour sa part, la Périphérie Nord de Québec enregistre une augmentation somme toute modeste, avec une hausse de 2 %. La Rive-Sud de Québec connait quant à elle une hausse de 4 % par rapport à la même période en 2022.

Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service de l’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.

Renseignements :

Marie-Rose Desautels

Morin Relations Publiques

media@apciq.ca

Banque d’images (crédit APCIQ) disponible et sans frais.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/338e3b31-10b3-495b-9610-32bc64cf6d75/fr