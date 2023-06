Globex conclut une entente d’option pour un projet de Ni-Cu-Co au Québec avec Burin Gold

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer qu’elle a signé, le 2 juin 2023, une entente sous forme d’une lettre d’intention (l’“Entente”) avec Burin Gold Corp. (BURG-TSX-V) pour qu’elle puisse acquérir 100% des intérêts dans le projet Dalhousie (la “Propriété”), comprenant 31 titres miniers, localisé 53km à l’est de Matagami et 4km au sud de la Baie Ramsay du Lac au Goéland, Québec.



Le projet Dalhousie présente des minéralisations de Ni-Cu-Co ortho-magmatiques à l’intérieur d’un assemblage de roche mafique-ultramafique appartenant au Complexe de la Rivière Bell. Il est localisé à la limite centrale nord de la Ceinture Orogénique de l’Abitibi à proximité du Camp Minier de Matagami au Québec, Canada.

Jusqu’à tard dans les années 1980, la faible quantité de forages effectués, ciblant des anomalies géophysiques vaguement définies, a tout de même permis d’intersecter avec succès des zones minéralisées près des conducteurs. Un levé géophysique (TDEM) complété sur l’entièreté de la propriété en 2007, a permis d’identifier plusieurs conducteurs associés avec des minéralisations en surface. Ces cibles ne sont toujours pas testées. D’anciens échantillons de rainures par éclats récoltés au-dessus de certains conducteurs EM non-testés ont retournés des valeurs de 3,79% Cu, 0,90% Ni et 0,28% Co.

Le travail de terrain débutera cet été, y compris le retraitement des données du levé TDEM, afin de mieux délimiter et modéliser les conducteurs existants. Ces travaux devraient faire avancer le projet à grands pas de sorte que Burin pourra forer les conducteurs prioritaires cette année et procéder à la réalisation de levés électromagnétique (DHEM) dans les forages pour identifier de possibles conducteurs "off-holes".

Selon les modalités de l’entente, Burin devra payer 1 500 000 $, livrer 4 000 000 d’actions de Burin à Globex ainsi qu’entreprendre des travaux d’exploration pour un montant total de 5 000 000 $ sur une période de quatre ans afin d’obtenir 100% des intérêts dans la propriété. Les modalités sont les suivantes:

Argent comptant Actions Dépenses d’exploration À la signature 100 000$ 1 000 000 - Première anniversaire 100 000$ - 1 000 000 $ (à l’intérieur d’une première période de 12 mois) Deuxième anniversaire 300 000$ 1 000 000 1 000 000 $ (à l’intérieur de la deuxième période de 12 mois) Troisième anniversaire 500 000$ 1 000 000 1 500 000 $ (à l’intérieur de la troisième période de 12 mois) Quatrième anniversaire 500 000$ 1 000 000 1 500 000 $ (à l’intérieur de la quatrième période de 12 mois)



Globex gardera une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur tous les métaux traités, dont 1% de la redevance pourra être racheté en tout moment pour un montant de 1 000 000 $.



Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

