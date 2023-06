Éviter un début d'été bruyant : le vol de catalyseurs automobiles a augmenté de 60 % l’année dernière selon les données d’Allstate

Les réclamations concernant les vols de catalyseurs ont augmenté de plus de 1 700 % entre 2018 et 2022

/EIN News/ -- MARKHAM, Ontario, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nombreuses familles se préparent à la fin de l’année scolaire, mais une tendance en matière de vols de pièces automobiles est en hausse de façon alarmante et pourrait perturber les projets de voyage des vacanciers. Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate ») a publié des données montrant que les réclamations d'assurance soumises en 2022 pour le vol de catalyseurs, aussi appelé convertisseur catalytique, un dispositif de contrôle des émissions de gaz d'échappement, ont augmenté de 60 % par rapport à l'année précédente. Plus encore, le volume des réclamations pour ce type de vol a fait un bond incroyable de 1 710 % depuis 2018.



Les données d’Allstate concernant les réclamations montrent que le paiement moyen pour remplacer un catalyseur volé était d’environ 2 900 $ en 2022. Ce montant est en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente, et de 81 % par rapport à 2020. Élément important du système d'échappement d'un véhicule automobile récent, le remplacement du catalyseur risque de perturber les projets d'escapade en voiture, vous faire manquer un vol pour partir en vacances ou nuire à votre visite chez des amis ou des membres de votre famille cet été.

Le vol de cette pièce automobile s'est répandu dans tout le pays parce que les catalyseurs utilisent souvent des métaux rares ou précieux comme le palladium, le rhodium et le platine pour traiter les gaz d'échappement. Comme ces métaux ont une grande valeur sur le marché de la revente, ils sont souvent volés.

Il peut être difficile pour les conducteurs de s'apercevoir que le catalyseur de leur véhicule a été volé, jusqu'à ce qu'ils le fassent démarrer. Comme le système d'échappement aide à contrôler le bruit du moteur, le véhicule émet un son considérablement plus fort lorsque le moteur est allumé et lorsqu'il accélère. Les conducteurs peuvent également remarquer une odeur de gaz d'échappement plus intense.

« Tout véhicule à essence, y compris les camionnettes, les VUS et les voitures de luxe, peu importe la marque ou le fabricant, peut être visé. Et il n’est pas évident de savoir que le catalyseur est manquant, à moins de tourner la clé dans le contact et d’entendre votre voiture commencer à faire un bruit très fort », explique Marc Tannous, directeur d'agence chez Allstate du Canada. « Avec les bons outils, un individu peut voler un catalyseur en quelques minutes à peine. Heureusement, les propriétaires de véhicules peuvent prendre un certain nombre de mesures pour réduire le risque de ce type de vol. »

Conseils pour la prévention du vol du catalyseur de votre véhicule

En raison des températures plus chaudes du printemps et de l'été, les gens laissent plus souvent leur voiture garée à l'extérieur du garage. Conscients de cette tendance, les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour protéger leurs véhicules et réduire le risque d'être victimes de ce type de vol.

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à prévenir le vol de catalyseur :

Demandez à un mécanicien d'appliquer des mesures antivol, comme la pose d'une cage ou d'une plaque de protection sur le catalyseur.

Faites appel à un professionnel pour graver le numéro d'identification unique du véhicule (VIN) sur les principales pièces de la voiture. Ceci peut contribuer à réduire le risque de vol ou à faciliter la récupération en cas de découverte par les autorités.

Installez un système de vidéosurveillance à l'endroit où vous garez votre véhicule.

Stationnez votre véhicule dans des endroits bien éclairés ou à l'intérieur d'un garage si vous en avez la possibilité.

Si possible, réglez le système d'alarme de votre voiture pour qu'il s'active en fonction des vibrations.



Pour d'autres conseils sur la prévention du vol de catalyseurs, consultez le blogue Conseils du quotidien à l'adresse https://blogue.allstate.ca/une-piece-automobile-indispensable-a-laquelle-vous-navez-probablement-jamais-pense/

