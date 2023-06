Le CN parmi les chefs de file mondiaux en matière de développement durable

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 02 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier de participer à la série documentaire Vision 2045 des Nations Unies. La vidéo souligne comment la Compagnie s’engage à bâtir un avenir plus durable.



Le CN s'appuie sur ses initiatives de décarbonisation, sur le déploiement de technologies d'exploitation visant à améliorer la sécurité et l'efficacité, sur sa volonté de faire du CN un endroit où il fait bon travailler et sur la confiance et la transparence dont il fait preuve à l'égard de toutes les parties prenantes.

Le leadership du CN en matière de développement durable est reconnu par sa nomination aux indices de développement durable Dow Jones World et North America. Le CN a également été reconnu pour son leadership en matière de climat en se classant sur la prestigieuse liste "A" – Changements climatiques du CDP.

« Depuis plus de 100 ans, le CN stimule l’économie et la croissance économique en Amérique du Nord et nous avons l’intention de rester présents et de poursuivre notre engagement responsable, pour les siècles à venir. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



En 2045, les Nations Unies (ONU) célébreront leur 100e anniversaire. La série documentaire Vision 2045 a été créée en reconnaissance de ce jalon à venir et de la mission de l’ONU qui consiste à encourager la coopération politique et économique à l’échelle mondiale pour soutenir la paix, la prospérité et les droits de la personne. Vision 2045 vise à inspirer les entreprises et les personnes à passer à l’action ensemble pour assurer un meilleur avenir pour tous.

Pour regarder la vidéo, cliquez ici.

