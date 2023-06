Black-Friday.ch analysierte die Preise verschiedener Black Friday Angebote namhafter Marken

Am Black Friday ist es wichtig, dass man Preise vergleicht. Black-Friday.ch hat untersucht, wie hoch das Sparpotential wirklich war.

MALTERS, LUZERN, SCHWEIZ, June 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Hohe Rabatte von bis zu 90% bewirbt der Schweizer Detailhandel Jahr für Jahr Ende November zum Black Friday. Trotzdem ist es für Konsumentinnen und Konsumenten wichtig, die Preise zu vergleichen. Denn nicht alle Produkte sind am Schnäppchen-Event wirklich günstig. Zudem gibt es auf viele Produkte bei mehreren Händlern eine Aktion, wodurch es ein Produkt trotz einem hohen Rabatt bei einem anderen Laden günstiger geben kann. Eine Studie von Black-Friday.ch zeigt, dass rund ein Drittel (36 %) der untersuchten Produkte trotz einer Bewerbung als Black Friday Aktion bei einem anderen Shop günstiger war. Im Schnitt konnten Kundinnen und Kunden in solchen Fällen mit einem Einkauf beim günstigeren Händler 10% zusätzlich sparen.Details zur Preisstudie am Black FridayBlack-Friday.ch hat die 121 Bestseller-Produkte des letzten Black Friday bei den beliebtesten 24 Onlinehändlern analysiert. Die untersuchten Artikel repräsentieren ein breites Sample wie beispielsweise Kopfhörer (AirPods, Galaxy Buds), Smartphones (die neusten iPhones, die neusten Samsung Galaxy Geräte), Wearables, Spielkonsolen, Taschen oder Spielwaren. Black Friday Angebote sind grundsätzlich attraktivGrundsätzlich ist festzuhalten: Ein Einkauf am Black Friday lohnt sich. Vier von fünf untersuchten Produkten (84 %) waren am Black Friday günstiger als eine Woche zuvor. Jedoch ist auch wichtig zu wissen, dass 15 % der Produkte am Black Friday sogar teurer angeboten wurden als noch eine Woche vorher. Im Durchschnitt der untersuchten Artikel ergab sich eine Ersparnis von 11 %.Grosse Rabattunterschiede zwischen ProduktgruppenDie Preisabschläge variieren je nach Produktkategorie sehr stark. Kaffeemaschinen, Fernseher und Spielkonsolen wurden am letzten Black Friday besonders günstig angeboten. Auf kleinere Artikel in der PC-Peripherie waren die Preisabschläge hingegen eher Bescheid. Besonders bei externen Festplatten und Speicherkarten hat sich ein Preisvergleich am letzten Black Friday stark gelohnt.Jan Mahler von https://www.Black-Friday.ch rät: «Vor dem Kauf sollten Konsumentinnen und Konsumenten den Preis mit anderen Shops vergleichen und nur Produkte kaufen, welche sie auch tatsächlich benötigen. Wenn man mit einem Preis zufrieden ist, kann man getrost auch schon vor dem Black Friday zuschlagen. Die Analyse zeigt, dass einzelne Produkte auch am Black Friday wieder teurer werden können.»Über Black-Friday.chBlack-Friday.ch wird durch die Shopping Events Digital GmbH, einem Startup aus Luzern, betrieben. Die Shopping Events Digital GmbH ist Pionierin im Bereich der Shopping Events in der Schweiz: Bereits seit sieben Jahren stellt sie Konsumentinnen und Konsumenten verschiedene Preisvergleichsplattformen zur Verfügung, welche einen Überblick im Rabattdschungel am Black Friday, Cyber Monday und Singles Day schaffen.