Owen Mumford ontvangt een Red Dot-onderscheiding (Product Design 2023) voor de Aidaptus® Auto-Injector

Het meest gewilde kwaliteitskeurmerk voor het baanbrekende productontwerp van de Aidaptus auto-injector: een Red Dot-onderscheiding

/EIN News/ -- OXFORD, Engeland, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Owen Mumford heeft tijdens de Red Dot Awards met trots de prestigieuze onderscheiding in ontvangst genomen voor het innovatieve productontwerp van de Aidaptus auto-injector voor eenmalig gebruik, die in 2021 op de markt werd gebracht. Aidaptus heeft de Red Dot Award gewonnen in de categorie Product Design 2023.



Aidaptus is een auto-injector voor eenmalig gebruik die werd ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door Owen Mumford voor de subcutane toediening van een breed scala aan medicijnen en biologische geneesmiddelen. Aidaptus heeft unieke ontwerpelementen waar zowel farmaceutische bedrijven als patiënten van profiteren, die tot de toekenning van de award hebben geleid. De unieke Auto Adjust Stopper Sensing-technologie beschikt over een zelfregulerende plunjer die zich automatisch aan de verschillende afvulvolumes in elke spuit aanpast, zonder dat er onderdelen vervangen hoeven te worden. Het compacte basishulpstuk heeft een veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor voorgevulde glazen spuiten van zowel 1 ml als 2,25 ml. Hierdoor kunnen farmaceutische bedrijven één enkele oplossing gebruiken voor de toediening van medicijnen met verschillende samenstellingen. Het compacte ontwerp en het eenvoudige tweestaps-injectieproces leveren bovendien gebruiksgemak en zekerheid aan patiënten die subcutane medicatie nodig hebben. Dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen patiënten hun eigen medicijnen thuis injecteren, wat de druk op zorgverleners en -diensten verlicht.

"Red Dot is een van de meest prestigieuze en concurrentiële ontwerpwedstrijden, en daarom zijn we trots op onze wereldwijde erkenning in de categorie Product Design 2023", zegt Jarl Severn, CEO van Owen Mumford. "We hebben deze onderscheiding al eerder mogen ontvangen voor onze Unifine® Pentips® Plus-pennaald. Het nieuws van vandaag benadrukt daardoor onze passie en voortdurende inzet voor innovatief ontwerp."

De Red Dot Awards bestaan al meer dan 60 jaar en erkennen innovatieve productontwerpen. Met ca. 20.000 inzendingen per jaar is de Red Dot Design Award een van de grootste ontwerpwedstrijden ter wereld. De ruim 40 internationale, deskundige juryleden bekronen jaarlijks allerlei verschillende producten vanwege hun uitstekende ontwerp. De 'Red Dot' wordt internationaal gezien als een van de meest gewilde keurmerken voor een goed ontwerp.

"Onze Aidaptus auto-injector reduceert de complexiteit en is een flexibele oplossing voor farmaceutische en biotechnologiebedrijven die verschillende medicijnsamenstellingen ontwikkelen voor subcutane toediening. Ons ontwerp is ideaal als de samenstelling van de medicijnen en het geïnjecteerde volume veranderen en reduceert de risico’s tijdens de medicijnontwikkeling en het levenscyclusbeheer," aldus Michael Earl, Directeur van Owen Mumford Pharmaceutical Services. "Bovendien kunnen patiënten hun eigen medicijnen voor ziekten zoals reumatische artritis, de ziekte van Crohn en multiple sclerose injecteren, omdat de Aidaptus auto-injector zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk is."

De Aidaptus wordt geproduceerd in ultramoderne fabrieken in Maleisië en in de nieuwe productievestiging van Owen Mumford in Witney, VK, die later dit jaar geopend zal worden. De vestiging voldoet aan de BREEAM-richtlijnen voor uitstekende milieuprestaties en sociale en economische duurzaamheid. Het nieuwe Center of Excellence ondersteunt de kernprincipes van de organisatie: op een verantwoorde en ethische manier zaken doen. Bovendien werkt Owen Mumford samen met de Stevanato Group aan het vormgieten en assembleren van de Aidaptus, waardoor klanten ook profiteren van 'dual sourcing' en leveringszekerheid.

Over Owen Mumford

Owen Mumford is een wereldwijde producent van medische hulpmiddelen met aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en Azië, en loopt al 70 jaar voorop bij de ontwikkelingen in de medische technologie. Het bedrijf produceert medische producten onder eigen merk en is een vertrouwde partner van 's werelds grootste farmaceutische en diagnostische ondernemingen. Het bedrijf ontwerpt en produceert toonaangevende oplossingen voor medicatietoediening, bloedafname en tests, waarbij comfort, veiligheid en waardigheid van patiënten, zorgprofessionals en zorgverleners voorop staan. De missie van Owen Mumford is om op de juiste manier zaken te doen, en is daarmee een van de eerste medische hulpmiddelenbedrijven ter wereld die de B Corp-certificering heeft behaald. Het bedrijf heeft wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld om tegen 2045 klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van de permanente en voortdurend evoluerende duurzaamheidsagenda. Ga voor meer informatie naar owenmumford.com.

