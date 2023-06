Wawanesa s’engage à injecter 2 millions de dollars dans le nouveau programme d’impact communautaire appelé Champions du climat Wawanesa

/EIN News/ -- Parmi les nouveaux partenaires communautaires figurent Youth Climate Lab, le World Wildlife Fund Canada, Arbres Canada, New Acre Project by ALUS, Force de la nature par Canards illimités Canada, Conservatoire de la nature Canada, Institut de prévention des sinistres catastrophiques, Intelli-feuMC Canada, Fermiers pour la transition climatique, Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER) et la Croix-Rouge canadienne.



WINNIPEG, Manitoba, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour aider les gens et les communautés à devenir plus résilients face aux changements climatiques, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa) a annoncé aujourd’hui la mise sur pied d’un programme d’impact communautaire annuel appelé Champions du climat Wawanesa, dans lequel elle investirait 2 millions de dollars.

Le programme finance les personnes et les organisations en première ligne qui travaillent à améliorer la résilience aux changements climatiques dans des communautés canadiennes.

«La résilience aux changements climatiques est de plus en plus nécessaire dans toutes les communautés, a déclaré le président et chef de la direction de Wawanesa, Jeff Goy. En tant que compagnie mutuelle d’assurance, notre objectif est d’exercer une influence positive sur l’atténuation des changements climatiques et la capacité d’adaptation à ceux-ci au sein des communautés afin qu’elles soient plus résilientes face aux changements climatiques. Il s’agit d’une nouvelle étape des plus intéressantes de notre longue tradition de détermination à prendre soin de nos communautés lorsqu’elles en ont besoin. »

Le programme soutiendra financièrement trois piliers de Champions du climat:

Les Gardiens de l’environnement : des protecteurs de l’environnement, des agriculteurs et des peuples autochtones qui travaillent sur des solutions basées sur la nature pour la résilience aux changements climatiques. Les Protecteurs de communautés : les agents de prévention des catastrophes, les agents d’intervention et les agents de reconstruction qui s’efforcent de protéger les gens et nos communautés des catastrophes climatiques. Les Délégués jeunesse : la prochaine génération de leaders qui agissent en vue d’aider nos communautés à devenir plus résilientes face aux changements climatiques.



Cliquez sur le lien pour consulter la liste complète des premiers partenaires du programme Champions du climat Wawanesa.

Dans le cadre du lancement de ce nouveau programme, Wawanesa a réalisé une courte vidéo qui illustre l’esprit et l’intention de l’engagement croissant de Wawanesa en faveur de la résilience aux changements climatiques.

Depuis plus de 125 ans, Wawanesa s’engage à verser des dons à des organismes de bienfaisance. Le programme Champions du climat Wawanesa fait partie d’un programme global d’impact communautaire de 3,5 millions de dollars qui comprend une campagne Centraide annuelle à l’échelle de l’entreprise et d’autres programmes de bénévolat et de soutien communautaire.

De plus, le programme reflète l’accent mis par Wawanesa en vue d’ancrer ses activités commerciales autour des questions liées à la durabilité et à la résilience climatique :

L’année dernière, Wawanesa a lancé ses produits Habitation résiliente et Écoresponsable qui aident les membres à rendre leur propriété plus résistante à la suite d’un sinistre.

Les subventions pour la prévention des feux incontrôlés accordées par l’entreprise aident les communautés à se protéger contre la menace que constituent les feux de forêt.

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 12 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, elle est la société mère de Wawanesa General, qui offre des services d’assurance dommages en Californie et en Oregon; de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada; et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises de partout au Canada. Wawanesa est fière d’offrir des services à plus de 2 millions de membres au Canada et aux États-Unis. Wawanesa s’emploie activement à donner en retour aux organisations qui prennent en charge les communautés où elle exerce ses activités pour les rendre plus fortes. De plus, elle fait des dons largement supérieurs aux montants qui représentent un niveau d’excellence en mécénat d’entreprise à l’échelle internationale. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com

