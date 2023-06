Lightspeed entame le Mois de la Fierté en faisant don d’un logiciel qui propulsera la boutique éphémère de la Fierté des Bermudes du détaillant montréalais Surplus Trends

Lightspeed célèbre les entreprises de la communauté LGBTQ2S+ et se fait le champion du commerce inclusif en les dotant d'une technologie de vente au détail omnicanale.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 01 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) réaffirme son engagement envers la diversité en ce Mois de la Fierté en faisant don d'un logiciel qui alimentera une boutique éphémère de la Fierté des Bermudes organisée par Surplus Trends, une entreprise montréalaise appartenant à des personnes de la communauté LGBTQ2S+. Grâce aux caractéristiques novatrices de sa plateforme phare Lightspeed Retail, Lightspeed aide les commerçants omnicanaux avertis à prospérer pendant les festivités de la Fierté et au-delà.







Utilisée par les plus grandes entreprises du monde, Lightspeed est la plateforme unifiée de PDV et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir les meilleures expériences à leurs clients et de devenir des incontournables dans leur secteur d'activité.

Lightspeed : l’innovation au service du commerce de détail

Lightspeed Retail est un outil essentiel à la rationalisation des processus et à l’amélioration de la visibilité. Ses solutions complètes sont conçues pour répondre au rythme effréné du commerce de détail d’aujourd’hui. Elles permettent une gestion transparente des ventes dans plusieurs magasins, des mises à jour des stocks en temps réel, des interactions avec les clients, de la liaison avec les fournisseurs, des paiements et des rapports, afin que les entreprises comme Surplus Trends puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : les relations avec les clients et avec la communauté.

« Lightspeed n’est pas seulement une solution, c’est un partenaire pour les détaillants ambitieux d’aujourd’hui. Nos outils omnicanaux rationalisent les opérations, ce qui permet aux entrepreneurs de concentrer leur énergie sur la communauté et l’engagement, » déclare JD St-Martin, président de Lightspeed et partenaire cadre de la Fierté chez Lightspeed. « Alors que le Mois de la Fierté se poursuit, nous célébrons des entreprises comme Surplus Trends, qui alimentent la conversation autour de la diversité et de l’inclusion. Notre engagement est d’innover continuellement notre produit, en permettant à toutes les entreprises, en particulier celles comme Surplus Trends, de faire face aux complexités du contexte actuel de la vente au détail. »

Célébrez le Mois de la Fierté avec Lightspeed

Tout au long du Mois de la fierté, Lightspeed se tient fièrement aux côtés d’entreprises de pointe comme Surplus Trends. En suscitant des discussions sur la diversité, l’inclusion et l’innovation dans le commerce de détail, Lightspeed permet aux entreprises de réimaginer les expériences de vente au détail, d’améliorer l’engagement des clients et de créer un environnement de magasinage plus inclusif et plus dynamique. Lightspeed est fière de propulser les meilleurs détaillants LGBTQ2S+ au monde et reste engagée en faveur de la diversité et du commerce inclusif.

« En tant que natif des Bermudes et membre du comité organisateur de la Fierté des Bermudes de cette année, il me semblait naturel de recommander Lightspeed Retail pour gérer le marchandisage de notre événement. Sa plateforme unifiée, son soutien expert et sa simplicité ont été essentiels à la rationalisation de ma propre entreprise, Surplus Trends, » explique James Brookes, propriétaire de Surplus Trends, un détaillant basé à Montréal qui offre une sélection de marques de luxe et de chaussures. « Avec Lightspeed, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important pendant la Bermuda Pride : la célébration de notre communauté et la promotion de l’inclusivité. »

Cette année, les projecteurs sont braqués sur Surplus Trends, un magasin de détail avant-gardiste situé dans le quartier branché du Mile-End, à Montréal. Derrière Surplus Trends se trouve James Brookes, un artiste reconnu, un défenseur passionné des droits des personnes LGBTQ2S+ et un membre du comité organisateur de la Fierté des Bermudes 2023. M. Brookes, qui était auparavant employé chez Lightspeed, et son partenaire commercial Maxime Noiseux sont devenus des figures emblématiques de la communauté LGBTQ2S+ de Montréal, insufflant à Surplus Trends leur vision unique et leurs valeurs.

Son parcours dans le domaine de la défense des droits a été grandement influencé par l’éthique inclusive cultivée par Dax Dasilva, fondateur et président-directeur du conseil d’administration de Lightspeed. Cette expérience transformatrice continue de guider M. Brookes dans sa défense de la communauté LGBTQ2S+ et dans son rôle d’entrepreneur. Restez en contact avec Lightspeed pendant le Mois de la Fierté, alors que l’entreprise organise une série d’activités qui renforcent son engagement à l’égard de ses valeurs fondamentales d’inclusion et de communauté.

Explorez les fonctionnalités novatrices de Lightspeed Retail sur notre site web. Pour en découvrir tout le potentiel, visitez le site https://www.lightspeedhq.com/pos/retail/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d76fb1e-e0c8-4cc1-8603-30bee829174f