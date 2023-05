BERLINER TAGESZEITUNG: Strafrechtelijke klacht ingediend in Berlijn tegen Elon Musk en Twitter wegens mogelijke fraude ten nadele van gebruikers

/EIN News/ -- BERLIJN, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BERLINER TAGESZEITUNG meldt vandaag dat er een strafrechtelijke klacht is ingediend tegen Elon Musk bij het Openbaar Ministerie in Berlijn, dossiernummer: 253 UJs 1012/23, waarin wordt beweerd dat Musk de creditcards van Twitter-gebruikers heeft belast, maar de geverifieerde Twitter-accounts zonder opgaaf van reden heeft opgeschort.



Bron: https://www.BerlinerTageszeitung.de/wirtschaft/269895-criminal-complaint-in-berlin-germany-against-elon-musk-and-twitter-for-possible-fraud-to-the-detriment-of-twitter-users.html

"Het blokkeren van gebruikersaccounts is aan de orde van de dag bij Twitter, maar het feit dat ze vervolgens voortdurend de creditcards van gebruikers belasten maakt de zaak explosief en houdt het Openbaar Ministerie in Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland) momenteel bezig. In ieder geval rijst de vraag hoeveel macht een medium als Twitter überhaupt mag krijgen en wanneer de toezichthouders moeten ingrijpen om de gebruikers van Twitter te beschermen."

Overigens is dit niet de eerste keer dat Elon Musk wordt onderzocht, want ook Tesla CEO Elon Musk is momenteel het onderwerp van een rechtszaak tegen investeerders. De rechtszaak gaat over de tweets van Musk in augustus 2018 waarin hij voortijdig aankondigde dat hij het elektrische autobedrijf van de beurs wilde halen en daarvoor financiering had geregeld. Later bleek dat er geen harde toezeggingen waren van investeerders.

"Elon Musk heeft gelogen", aldus een advocaat van de eisers. De Amerikaanse rechter Edward Chen (rechter van de United States District Court for the Northern District of California) had in 2022 al vastgesteld dat de uitspraken van Musk in de tweets niet waar waren geweest.

"We zullen de zaak op de voet blijven volgen en verdere ontwikkelingen melden als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Het valt nog te bezien hoe de strafrechtelijke aanklacht tegen Elon Musk en Twitter zich zal ontwikkelen en wat de gevolgen kunnen zijn."

Vanuit feitelijk oogpunt moet worden opgemerkt dat volgens artikel 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het vermoeden van onschuld geldt voor verdachten en beschuldigden, hetgeen ook moet gelden in het geval van de strafrechtelijke aanklacht tegen Elon Musk wegens "vermeende fraude ten nadele van Twitter-gebruikers".

