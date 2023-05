La CCC obtient un contrat de 43M $ avec l'Argentine pour Bell Textron

/EIN News/ -- OTTAWA, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) de 43 millions de dollars avec le ministère de la Défense de l'Argentine pour six hélicoptères fabriqués par Bell Textron Canada. Le contrat GÀG permettra au gouvernement argentin de remplacer une flotte d'appareils Airbus Allouette. Les hélicoptères Bell 407GXi serviront aux missions de recherche et de sauvetage à haute altitude menées par les forces aériennes et l'armée argentines.



Bell Textron est le premier constructeur canadien d'aéronefs à décollage vertical. L'entreprise propose une gamme d'hélicoptères commerciaux et militaires et a produit à ce jour plus de 5 600 appareils. La CCC et Bell Textron ont livré avec succès plusieurs appareils en Amérique du Sud, notamment quatre hélicoptères Bell 407 à la police nationale colombienne et deux hélicoptères Bell 412 au groupe aéronaval colombien, dans le cadre des contrats GÀG du Canada.

La CCC est l'agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Grâce au service de maître d'œuvre international de la CCC, le gouvernement du Canada fait appel à des entreprises canadiennes qualifiées pour répondre aux besoins des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat. Pour en savoir plus sur les contrats GÀG, communiquez avec l'équipe de la CCC.

CITATIONS

"La CCC est fière de s'associer à Bell Textron, un chef de file mondial de l'aérospatiale, pour apporter la technologie et l'expertise canadiennes en Argentine." – Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing, CCC

"Cette annonce témoigne du partenariat de longue date entre Bell et la CCC pour livrer des hélicoptères construits au Canada à des clients du monde entier. Le ministère argentin de la Défense sera bien servi par la fiabilité et la performance inégalées de sa nouvelle flotte de Bell 407GXi, et notre équipe est ravie de participer à ses missions de recherche et de sauvetage." – Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada.

FAITS EN BREF

L'industrie aérospatiale canadienne représente environ 21 % (1,37 milliard de dollars) de la valeur des contrats de GÀG signés au cours des cinq dernières années.

Le commerce bilatéral entre le Canada et l'Argentine était évalué à 1,3 milliard de dollars en 2021, en hausse de 42 % par rapport à 2020. Les exportations canadiennes vers l'Argentine étaient évaluées à près de 355,6 millions de dollars en 2021, en hausse de 46,7 % par rapport à 2020.

En 2021-22, la CCC a été active dans 64 pays et a aidé les entreprises canadiennes à exporter pour 2,5 milliards de dollars de biens et de services aux gouvernements du monde entier.

Bell Textron fournit des hélicoptères militaires et commerciaux, des avions à rotors basculants, ainsi que les pièces de rechange et la formation connexes aux gouvernements et aux clients commerciaux du monde entier.

LIENS CONNEXES

RESSOURCES

