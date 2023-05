Le Festival Go vélo Montréal présente « Le tourisme à vélo : un objet politique au service du développement de nos territoires – l’exemple français », une conférence de Camille Thomé, ce jeudi 1er juin, dès 18 h!

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, Vélo Québec est heureux d’accueillir Mme Camille Thomé, directrice de Vélo & Territoires, à titre de conférencière invitée. À cette occasion, elle abordera le potentiel du tourisme à vélo en tant que levier politique pour le développement du territoire, en présentant les progrès accomplis en France suite à l'instauration d’un plan national vélo en 2018. La conférence sera suivie d’une table ronde à laquelle participeront les panélistes suivants : David Lecointre, Président de l’Association des réseaux cyclables du Québec et directeur général de la Véloroute des Bleuets, Amélie Caron, Coordonnatrice, développement du cyclotourisme, Tourisme Montérégie et Frédérik Meilleur, Directrice des Opérations, Hôtel Plaza Valleyfield.



Le sujet du vélo s’est imposé, ces dernières années, comme un objet de politique publique en France. Depuis 2018, le pays s’est doté d’un plan national vélo qui vise à en faire un moyen de transport du quotidien à part entière. Le développement des politiques cyclables est le fruit du travail conjugué de l’État – via ce plan national vélo – et de l’action sur le terrain des collectivité publiques locales.

Plan vélo et politiques cyclables locales agissent ainsi simultanément sur plusieurs fronts du système vélo : l’apprentissage, le développement d’un réseau cyclable de qualité, la multiplication des stationnements sécurisés, le soutien aux services (achat, location, réparation), et enfin sur le développement d’une filière économique pour stimuler l’emploi, l’innovation et le tourisme.

Le tourisme occupe une place de choix dans ce plan national vélo et le système vélo français. La France souhaite devenir d’ici 2030 la première destination touristique à vélo au monde. Ses atouts sont nombreux, et ses actions pour atteindre cet objectif sont ambitieuses : développement de l’intermodalité avec le transport collectif structurant, développement d’un label Accueil vélo pour qualifier les services aux cyclistes (dans l’hébergement, la restauration et les services), structuration et développement d’un réseau de véloroutes connectées, programmes de financement publics dédiés au tourisme à vélo, structuration des partenaires au travers d’une stratégie nationale du tourisme à vélo, etc.



QUAND : jeudi 1er juin, dès 18 h

OÙ : Maison du développement durable (50, rue Sainte-Catherine Ouest)

- Aussi disponible en formule virtuelle, via la plateforme Zoom –

GRATUIT | CONFÉRENCE EN FRANÇAIS

Inscriptions et détails ici

À propos de Camille Thomé

Camille Thomé est directrice de Vélo & Territoires, une organisation à but non lucratif basée en France. Cette organisation, membre du Centre national de coordination pour EuroVelo au niveau européen, fédère 190 régions, départements et intercommunalités françaises dans une dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030, aussi bien en matière de transport, de tourisme que de loisir.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l’événement ainsi que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

