Korbit lève 11,3 millions de dollars et lance Mentor AI pour l'ingénierie logicielle

Les fonds sont destinés à alimenter le développement d'une plateforme d'IA générative pour le développement et le perfectionnement des équipes.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 1, 2023/EINPresswire.com/ -- Technologies Korbit Inc., une plateforme d'IA générative pour le développement et le perfectionnement des équipes, est heureuse d'annoncer qu'elle a levé 11,3 millions de dollars lors de la clôture de sa série A. La ronde a été menée par Khosla Ventures et rejoint par les investisseurs Jobs for the Future, Desjardins Capital, Global Brains, Alumni Ventures, Merus Capital, Graphite Ventures et True Equity. Le financement sera utilisé pour continuer à investir dans le développement de leur plateforme d'IA et pour lancer un mentor IA pour le génie logiciel, une solution d'IA générative qui optimise le processus de développement de logiciels. Ce mentor effectue des revues de code, détecte et identifie les problèmes, tout en enseignant aux ingénieurs comment les résoudre et ce, à même leur flux de travail.

L'accès à la version bêta de Mentor IA est disponible dès maintenant à l'adresse : www.korbit.ai.

«Cette ronde de financement souligne la confiance que nos investisseurs ont en notre équipe, nos progrès, notre produit et l'énorme opportunité de transformer l'avenir du travail. Nous avons développé une plateforme d'IA générative qui nous permet d'offrir aux équipes une formation à même leur flux de travail. Il s'agit d'un nouveau paradigme où le mentor IA est dans le flux de travail quotidien de chaque employé, identifiant leurs besoins et lui fournissant les compétences requises pour mener à bien leurs projets.

Ce nouveau paradigme changera à jamais la façon dont les équipes travaillent et se perfectionnent en plus d’accroitre la productivité.

Notre Mentor IA pour l'ingénierie logicielle qui vient d'être lancé a prouvé qu'il permettait de gagner du temps, d'améliorer la qualité du code et d'améliorer les compétences des ingénieurs dans leur environnement de développement. Nous sommes ravis de le lancer en version bêta à un public plus large suite à ce grand succès», a déclaré Iulian Vlad Serban, Dr. (PhD), directeur général de Technologies Korbit.

«J'ai toujours dit que le changement dépendait de personnes déraisonnables. La mission de Korbit est audacieuse et leur nouvelle approche de l'amélioration des compétences et de la formation continue des équipes dans leur travail quotidien semblera déraisonnable, voire inconcevable, pour toute une génération d'employés, de gestionnaires et de services de formation et développement. Le travail ne sera plus jamais le même», a déclaré Vinod Khosla, fondateur du fonds de capital de risque de la Silicon Valley Khosla Ventures.

«Korbit souhaite démocratiser l’accès à des compétences pointues de grande valeur. Il s’agit d’un besoin criant notamment en raison du contexte économique et de la pénurie de main-d’œuvre. Desjardins Capital est fier de soutenir des entreprises innovantes comme Korbit dans leur croissance.» a ajouté Nicolas Gravel, vice-président Capital de risque et Fonds d’investissement au sein de Desjardins Capital.

A propos du Mentor IA de Korbit pour le génie logiciel

Le Mentor IA de Korbit pour le génie logiciel est une solution IA générative qui détecte et résout dynamiquement les problèmes de codage d'une manière personnalisée pour chaque ingénieur et leur environnement de développement spécifique. Il revient à avoir un coach personnel, un réviseur de code et un mentor assigné à chaque ingénieur en permanence. Il améliore considérablement la qualité du code et la productivité des ingénieurs, tout en réduisant la charge de travail des ingénieurs principaux qui effectuent normalement ces tâches. La solution permet également aux responsables de l'ingénierie de voir tous les problèmes et les activités de perfectionnement afin de mieux comprendre les performances et les compétences de l'équipe, et de mieux planifier les projets et former les équipes.

Les principales caractéristiques d'IA Mentor sont les suivantes :

Révisions de code automatisées : Analyse votre code source, détecte et attribue les problèmes.

Résolution des problèmes : Explique les problèmes et recommande des solutions.

Formation continue personnalisée : Enseigne comment résoudre les problèmes à l'aide d'instructions, de conseils, de tutoriels et d'exercices de codage en direct, le tout dans l'environnement de travail de l'ingénieur.

Suivi et rapports : Suivi et rapports sur les problèmes détectés et résolus, ainsi que sur toutes les activités de perfectionnement.

Planification de projets : Les ingénieurs sont affectés aux tâches et aux projets à venir en fonction de leurs compétences.

Embarquement dans le projet : Renforcement proactif des compétences des ingénieurs afin qu'ils soient prêts pour les projets et les tâches.

Embarquement des employés : Permet aux nouveaux ingénieurs d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir productifs au sein d'une nouvelle équipe.

L'inscription pour l'accès à la version bêta du Mentor IA est désormais disponible sur www.korbit.ai.

La plateforme technologique propriétaire de Korbit est basée sur des modèles IA génératifs et de grands modèles de langage (LLM) afin de fournir le Mentor IA pour l'ingénierie logicielle. Au cours des deux dernières années, l'application d'apprentissage précédente de Korbit a fait monter en compétence plus de 20 000 étudiants et professionnels, y compris des équipes d'ingénieurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.

À propos de Technologies Korbit Inc.

Technologies Korbit est une entreprise d'IA qui transforme l'avenir du travail et de l'activation de la main-d'œuvre pour aider des millions d'employés et leurs équipes à atteindre leur potentiel maximal. Le PDG de Korbit, Iulian Vlad Serban, a reçu de nombreux prix de recherche et a dirigé l'équipe qui a développé le système conversationnel Milabot en collaboration avec Amazon.

Pour en savoir plus, consultez le site www.korbit.ai ou suivez Technologies Korbit sur LinkedIn.

À propos de les investisseurs

Desjardins Capital

https://www.desjardinscapital.com/

Khosla Ventures

https://www.khoslaventures.com/

Jobs for the Future

https://www.jff.org/

Global Brains

https://globalbrains.com/en/

Alumni Ventures

https://www.av.vc/

Merus Capital

https://www.meruscap.com/

Graphite Ventures

https://www.graphitevc.com/

True Equity

https://trueequityinvestments.com/

Korbit AI Mentor Code Review Demo