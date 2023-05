Robin Resigns as Executive Vice President of PDP-Laban

To ensure he can concentrate on fulfilling his duties as senator, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Monday tendered his irrevocable resignation as executive vice president of the Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Padilla made it clear, however, that he intends to remain a member of the party and continue to participate actively in its advocacies.

"Ngayong araw, ika-29 ng Mayo, 2023, akin pong inihain ang aking hindi na mababawing pagbibitiw o irrevocable resignation bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban). Gayunpaman, akin pong ipinahahayag ang aking hangarin na manatili bilang miyembro ng Partido (Today, May 29, I tender my irrevocable resignation as EVP of PDP-Laban. That said, I intend to remain a member of the party)," he said.

"Nagtitiwala ako na ang aking desisyon ay para sa mas kapakinabangan at kabutihan ng PDP-Laban at sa lahat ng miyembro nito tungo sa kolektibong hangarin ng Partido - at higit sa lahat, sa mga mamamayang Pilipino (I believe my decision is for the good of the party and its members - and more importantly, for the Filipino people)," he added.

In his resignation, Padilla noted the PDP-Laban has much to achieve, and thus needs an EVP who can devote more time to its affairs.

He added that as he has heavy responsibilities as an elected official, it would be better if someone else fills his shoes.

"Bilang nanunungkulang Senador na mayroong mabigat na mandato sa taumbayan, mulat po ako na kailangang magbigay daan ang ibang pananagutan, kabilang na ang aking posisyon bilang EVP, para sa mas epektibong pagganap sa aking mga sinumpaang tungkulin sa bayan (As an incumbent senator with a heavy mandate, I am aware that other duties - including my position as EVP of the party - must give way to my ability to fulfill my sworn duty to the people)," he said.

Robin, Bumitiw Bilang EVP ng PDP-Laban

Para tiyaking mas epektibo niyang magaganap ang kanyang tungkulin bilang halal na mambabatas, nagbitiw si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa kanyang pwesto bilang executive vice president ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Ani Padilla, ihinain niya ang hindi na mababawing pagbibitiw o irrevocable resignation nitong Lunes - bagama't mananatili siyang aktibong miyembro ng partido.

"Ngayong araw, ika-29 ng Mayo, 2023, akin pong inihain ang aking hindi na mababawing pagbibitiw o irrevocable resignation bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban). Gayunpaman, akin pong ipinahahayag ang aking hangarin na manatili bilang miyembro ng Partido," ayon sa mambabatas.

"Nagtitiwala ako na ang aking desisyon ay para sa mas kapakinabangan at kabutihan ng PDP-Laban at sa lahat ng miyembro nito tungo sa kolektibong hangarin ng Partido - at higit sa lahat, sa mga mamamayang Pilipino," dagdag nito.

Sa kanyang pagbibitiw, ipinunto ni Padilla na dahil malayo pa ang tutunguhin ng PDP-Laban, kasabay nito ang "mas malaki at maigting na responsibilidad na kadikit ng tungkulin ng Ikalawang Tagapangulo."

Dagdag niya, mulat siya na mabigat ang mandato niya bilang senador na halal ng taumbayan, at mas nararapat na maging EVP ng partido ang makapaglalaan ng buong oras para sa responsibilidad nito.

"Bilang nanunungkulang Senador na mayroong mabigat na mandato sa taumbayan, mulat po ako na kailangang magbigay daan ang ibang pananagutan, kabilang na ang aking posisyon bilang EVP, para sa mas epektibong pagganap sa aking mga sinumpaang tungkulin sa bayan," aniya.