Denny Heide, do Meu Astro, descreve a importância da astrologia

Questões como dinheiro e trabalho estão na mira da leitura do mapa astral

SãO PAULO, SP, BRAZIL, May 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Você pode não ter notado, mas nos últimos anos, observa-se um aumento do interesse pela astrologia. O assunto, que era tema frequente na década de 1970, ressurge com força total e cada vez mais voltado a questões pragmáticas, como dinheiro, trabalho e escolhas profissionais.De acordo com pesquisas realizadas na primeira década deste milênio, cerca de 25% da população do ocidente acredita no poder dos astros. E para compreender a força da astrologia em tempos atuais, basta incluir os dados do oriente. Para 2023, a Organização das Nações Unidas (ONU) projeta a Índia como o país mais populoso do mundo, superando a China. A população indiana atual é de cerca de 1,428 bilhão de habitantes. E a imensa maioria - pasme - acredita em astrologia.Por lá, a influência dos astros está tão inserida no cotidiano, que é extremamente comum se consultar com um astrólogo antes de dar qualquer passo na vida. Desde a escolha do melhor dia para se casar, ou para determinar o horário de um parto ou ainda uma entrevista de emprego. Com essa quantidade de entusiastas do assunto, pode-se supor que o tema ainda participará da vida de uma quantidade significativa da humanidade por muitos anos.E, embora alguns possam considerar a astrologia como pseudociência ou mera superstição, muitos especialistas e estudiosos do autoconhecimento argumentam que ela pode desempenhar um papel significativo na carreira e no sucesso profissional de uma pessoa.Astrologia: o impacto nas carreiras no Brasil e em PortugalDenny Heide é astrólogo, palestrante e fundador do site Meu Astro , e destaca a importância de se observar os astros na busca por uma carreira mais gratificante e bem-sucedida. Segundo ele, entender como os signos e planetas se relacionam pode fornecer insights valiosos sobre habilidades naturais, desafios e oportunidades profissionais e que, muitas vezes, não são nada óbvias."Observe os astros. O céu pode oferecer um novo rumo e até melhorar a carreira atual. A astrologia é pragmática e ajuda em questões como dinheiro e trabalho, mas é preciso saber ler os sinais ocultos”, afirma o astrólogo, que atende a clientes no Brasil e em Portugal.Ele explica como chega a essa conclusão. “Ao analisar os traços astrológicos de uma pessoa, eu identifico suas habilidades inatas, pontos fortes e mapeio quais as áreas de desenvolvimento mais propícias. Então eu ajudo o meu cliente a tomar decisões mais acertadas, que ajudem a trajetória profissional. Isso começa ao escolher carreiras alinhadas com a natureza mais íntima de cada pessoa”, ressalta o profissional.De forma conceitual, a astrologia se baseia em um sistema de crenças que relaciona a posição dos planetas, estrelas e asteroides no momento do nascimento de uma pessoa com sua personalidade e destino. Segundo os astrólogos, os signos do Zodíaco e seus elementos influenciam diferentes aspectos da vida, incluindo a carreira.Denny Meu Astro ganhou o apelido durante uma entrevista à apresentadora Regina Volpato (TV Gazeta): “Depois que ela me chamou assim, outros apresentadores começaram também a usar o codinome, inclusive clientes e pessoas na rua. Acho simpático e me deu sorte”, brinca.Para o profissional, cada signo zodiacal possui características únicas e que podem influenciar enormemente o estilo de trabalho e as preferências profissionais de uma pessoa. Então, os signos de fogo - Áries, Leão e Sagitário - conhecidos por sua energia, paixão e liderança, inclusive no ambiente profissional, tendem a se destacar em posições de liderança ou em carreiras que exigem iniciativa e motivação.Já Touro, Virgem e Capricórnio são signos do elemento terra, trazendo uma personalidade mais prática, estável e focada em resultados. Eles se destacam em carreiras que envolvem organização, planejamento e solução de problemas.Os signos de ar, como Gêmeos, Libra e Aquário, são comunicativos, adaptáveis e criativos, sendo cotados para as áreas que envolvem comunicação, vendas e trabalho em equipe.Por fim, os signos de água, como Câncer, Escorpião e Peixes, são emocionalmente sensíveis, intuitivos e empáticos. E podem se destacar em carreiras que envolvem cuidado com os outros, terapias, arte ou trabalho humanitário.Não se engane com a simplicidade!Mas não se engane. Embora pareça uma análise simples, Denny Meu Astro é radicalmente contra as receitas prontas, engessadas e que limitam o ser humano a meros perfis. “Cada pessoa é influenciada por todos os doze signos do Zodíaco. Então, não basta saber qual o signo solar. Mas é preciso determinar, a partir do mapa astral , qual o planeta e o signo, ou signos, que influenciam a carreira daquela pessoa. Isso explica porque somos tão diferentes uns dos outros”, alerta o profissional.Desta forma, a análise astrológica pode, em tese, fornecer uma visão mais profunda sobre as características e potencialidades, permitindo que a pessoa explore opções de carreira mais alinhadas com sua natureza íntima, revelada pela linguagem astrológica. “No mapa astral eu costumo identificar cerca de doze carreiras possíveis para cada pessoa”, explica.De formação católica, o profissional se define hoje como um livre espiritualista e afirma unir a astrologia com outras técnicas, como a mediunidade aplicada e o xamanismo norte-americano. “Quando analiso um mapa astral - além de me pautar nos conhecimentos técnicos - eu aposto também na sensitividade. Assim que eu acesso o mundo espiritual e começo a ouvir mensagens dos guardiões. Também posso ver imagens relacionadas à vida daquele cliente", garante.Denny garante, ainda, que a astrologia pode ser uma aliada para aproveitar melhor as oportunidades no campo do trabalho e emprego. Busca-se entender os momentos mais propícios para tomar decisões importantes, como mudar de emprego, iniciar um novo negócio ou pedir uma promoção para o chefe.