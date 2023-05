Cartier dépose sur SEDAR le rapport technique 43-101 de l’Étude Économique Préliminaire du Projet Mine Chimo VAN5% de 388 M$ CA et TRI de 20,8 % après impôt

/EIN News/ -- Faits Saillants:



Prix de l'or à long terme: 1 750 $ US/oz, Taux de change: 1,00 $ CA = 0,77 $ US

$ US/oz, Taux de change: 1,00 $ CA = 0,77 $ US VAN 5% de 388 M$ CA et TRI après impôt: 20,8 %

de M$ CA et TRI après impôt: % Période de recouvrement de 2,9 ans et durée de vie de la mine: 9,7 ans

et durée de vie de la mine: 9,7 ans Capital initial: 341 M$ CA

Coût moyen de maintien des opérations tout inclus: 755 $ US/oz

Production annuelle moyenne: 116 900 oz/an

Opération souterraine de 4 500 tpj

Teneur moyenne triée de 4,55 g/t Au pour alimentation de l’usine

Usine de traitement d’une capacité de 3 000 tpj et un taux de récupération de 93,1 %

Le tri industriel de la minéralisation permet d’accroître la teneur du matériel préconcentré précédant les opérations d’usinage, ce qui permet d’accroître le taux de récupération à l’usine et de réduire les coûts de construction de l’usine, de manutention, d’usinage et de restauration en plus de réduire l’empreinte environnementale des résidus miniers et ainsi d’accroître l’acceptabilité sociale du projet.

VAL-D'OR, Québec, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce qu’elle a déposé sur SEDAR le rapport technique de l’Étude Économique Préliminaire (“ÉÉP’’) intitulé “NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada”, préparée conformément au Règlement 43-101 de la norme de divulgation pour les projets miniers (“NI 43-101’’).

Ce rapport, conforme aux normes 43-101 et réalisé par InnovExplo Inc. pour Cartier, présente les résultats de l’Étude Économique Préliminaire (“ÉÉP’’) de la propriété Mine Chimo et du gîte Nordeau Ouest, situés le long de la faille Larder Lake - Cadillac, à 45 km à l’est de Val-d’Or, Québec, Canada. Le rapport est disponible sur SEDAR et sur le site Web de la Société.

« Les résultats positifs de l’étude démontrent la viabilité économique* de niveau ÉÉP du Projet ainsi que plusieurs opportunités d’optimisation liées aux caractéristiques du projet. Deux foreuses sont en opération sur la propriété et les résultats continuent d’augmenter la dimension des zones aurifères en vue de poursuivre l’accroissement des ressources du projet » a commenté, Philippe Cloutier, Président et chef de la direction. De plus, il ajoute que: « des solutions stratégiques sont à l’étude pour pousser davantage le développement du projet ».

* : Mise en garde – Le lecteur est avisé que l’ÉÉP résumée dans le présent communiqué de presse vise uniquement à fournir un examen initial de haut niveau du potentiel du projet et des options de conception. Le plan minier et le modèle économique de l’EEP comprennent de nombreuses hypothèses et l’utilisation de ressources minérales présumées. Les ressources minérales présumées sont considérées comme trop spéculatives pour être utilisées dans une analyse économique, sauf dans la mesure permise par le Règlement 43-101 dans les études d’EEP. Il n’y a aucune garantie que les ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales indiquées ou mesurées, et en tant que tel, il n’y a aucune garantie que l’économie du projet décrite ici sera réalisée.

L’étude présente une exploitation minière souterraine, opérée par 280 employés, à partir de chantiers longs trous longitudinaux et transversaux conventionnels ayant un taux d'extraction de 4 500 tpj. Le matériel minéralisé extrait serait trié à l'aide d'une technologie automatisée basée sur des senseurs et avec un taux de concentration estimé de 1,85 et un taux de récupération de 91,9%.

Le matériel minéralisé trié serait ensuite traité dans un concentrateur à l’aide d’un séparateur gravimétrique suivi par un procédé de charbon en lixiviation d'une capacité de 3 000 tpj pour un taux de récupération estimé de 93,1 %. Le plan actuel des opérations considère une production annuelle moyenne de 116 900 oz pour une durée de vie de la mine de 9,7 ans.

Analyse financière

Le projet nécessite 341 M$ CA de capital initial et 160 M$ CA de capital de maintien pour les opérations. Des coûts décaissés moyens (“cash cost’’) de 647 $ US/oz et un coût de maintien des opérations tout inclus de 755 $ US/oz sont estimés sur la durée de vie de la mine. L'analyse financière a été effectuée en utilisant un taux d'actualisation de 5 %, un prix de l'or à long terme de 1 750 $ US/oz et un taux de change de 1,00 $ CA pour 0,77 $ US. Sur une base après impôt, le projet démontre une VAN 5% de 388 M$ CA, un TRI de 20,8 % pour une période de recouvrement de 2,9 ans. Sur une base avant impôt, le projet démontre une VAN 5% de 672 M$ CA, un TRI de 27,4% pour une période de recouvrement de 2,5 ans.

Un résumé des paramètres économiques du projet est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1: Résumé des paramètres économiques du projet

Paramètres économiques Prix de l'or à long terme ($ US) 1 750,00 Taux de change ($ CA : $ US) 1,00:0,77 Taux d'escompte (%) 5 Redevance (NSR) sur propriété Mine Chimo (%) 1 Redevance (GMR) sur propriété Nordeau Ouest (%) 3 Paramètres de minage Teneur moyenne extraite (g/t) 2,7 Teneur de coupure (g/t) 1,9 Taux d’extraction moyen (tpj) 4 500 Tonnage total extrait (Mt) 15,8 Durée de vie de la mine (an) 9,7 Paramètres d’usinage Taux de concentration du matériel minéralisé trié - 1,85 Taux de récupération du matériel minéralisé trié (%) 91,9 Teneur moyenne triée pour alimentation de l’usine (g/t) 4,6 Taux de traitement moyen (tpj) 2 400 Capacité d’usinage (tpj) 3 000 Tonnage total usiné (Mt) 8,5 Paramètres de production Moyenne annuelle de production (oz/an) 116 900 Production totale (oz) 1 157 710 Coûts en capital Capital initial (M$ CA) 341 Capital de maintien des opérations (M$ CA) 160 Coût de fermeture et réhabilitation (M$ CA) 3 Valeur de récupération (M$ CA) 5 Coûts d’opération Coût totaux d’opération ($ CA/t usinées) 107 Coûts des capitaux Coût moyen décaissé ($ US/oz) 647 Coût moyen de maintien des opérations tout inclus ($ US/oz) 755 Analyse financière VAN 5% avant impôt (M$ CA) 672 TRI avant impôt (%) 27,4 Période de recouvrement avant impôt (an) 2,5 VAN 5% après impôt (M$ CA) 388 TRI après impôt (%) 20,8 Période de recouvrement après impôt (an) 2,9 Indice de profitabilité (VAN 5% après impôt / capital initial) - 1,14

Une analyse de sensibilité a été réalisée pour valider l'impact sur la VAN 5% après impôt et le TRI après impôt en variant le prix de l’or, les coûts d'opération et les coûts en capitaux. Les résultats de l'analyse de sensibilité sont présentés dans les Tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous, le cas de base est surligné dans les tableaux:

Tableau 2 : Sensibilité au prix de l’or

Variation VAN 5% après impôt (M$ CA) TRI après impôt (%) 1,300 105 9,7 1,400 169 12,4 1,500 233 15,0 1,600 295 17,4 1,700 357 19,7 1,750 388 20,8 1,800 418 21,8 1,900 479 23,9 2,000 539 25,8 2,100 599 27,7 2,200 658 29,5

Tableau 3 : Sensibilité aux coûts en capitaux

Variation VAN 5% après impôt (M$ CA) TRI après impôt (%) -50 % 606 42,6 -40 % 562 36,3 -30 % 518 31,2 -20 % 475 27,1 -10 % 431 23,7 0 % 388 20,8 10 % 344 18,2 20 % 301 15,9 30 % 257 13,9 40 % 213 12,0 50 % 170 10,4

Tableau 4 : Sensibilité aux coûts d’opération

Variation VAN 5% après impôt (M$ CA) TRI après impôt (%) -50 % 563 26,5 -40 % 529 25,4 -30 % 494 24,3 -20 % 460 23,2 -10 % 424 22,0 0 % 388 20,8 10 % 351 19,4 20 % 314 18,1 30 % 276 16,7 40 % 238 15,2 50 % 198 13,6

Ressources Minérales

La minéralisation du Système Aurifère Mine Chimo est constituée de 29 zones aurifères qui s’inscrivent à l’intérieur de 19 structures aurifères, elles-mêmes regroupées en 3 couloirs aurifères. Les ressources 43-101 en vigueur au 22 août 2022 pour ce système aurifère, combinant les ressources de la propriété Mine Chimo avec celles du gîte Nordeau Ouest, sont présentées dans le tableau 5 ci-dessous (FIGURE 1):

Tableau 5: Estimation de ressources minérales

Couloir Aurifère

Teneur de coupure

(g/t Au)

Ressources indiquées Ressources présumées Tonnes

Métriques

(t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Tonnes

Métriques

(t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Couloir Aurifère Nord (>2,0) 1 119 000 3,85 139 000 1 714 000 3,54 195 000 Couloir Aurifère Central (>1,5) 5 565 000 2,96 529 000 14 812 000 2,56 1 221 000 Couloir Aurifère Sud (>2,0) 444 000 3,61 52 000 1 949 000 3,47 217 000 Total 7 128 000 3,14 720 000 18 475 000 2,75 1 633 000

NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. and Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., August 22nd, 2022.

Notes sur l’estimation des ressources

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales parce que leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées, reportées dans cette estimation des ressources minérales, est de nature incertaine et rien ne garantit qu’une partie ou que la totalité des ressources minérales présumées pourra être convertie en ressources minérales indiquées avec davantage de forage d’exploration.



L’estimation des ressources minérales a été réalisée selon les normes et les lignes directrices en vigueur de l'Institut Canadien des Mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) ainsi que de la norme canadienne 43-101 pour la publication des ressources minérales.



L'exigence d'une perspective raisonnable d'extraction économique éventuelle est satisfaite en ayant une largeur de modélisation minimale pour les zones minéralisées, une teneur de coupure basée sur des intrants raisonnables et un volume contraignant économique qui se prête à un scénario potentiel d'extraction souterraine pour des ressources in-situ non-diluées. Le volume contraignant a été réalisé avec le Deswik Stope Optimizer (« DSO ») en utilisant une forme minière minimale de 10 m de largeur dans l’orientation longitudinale des zones aurifères, par 10 m de hauteur et 2 m d’épaisseur variant jusqu'à un maximum de 25 m x 100 m x 15 m. L'optimisation a été effectuée en utilisant la teneur de coupure respective de chacun des couloirs aurifères pour les ressources indiquées et présumées. Les résultats du DSO ont ensuite été utilisés pour la déclaration d'estimation des ressources.



L’estimation des ressources est présentée pour des scénarios souterrains potentiels à une teneur de coupure de 2,0 g/t Au pour les Couloirs Aurifères Nord et Sud et de 1,5 g/t Au pour le Couloir Aurifère Central. La teneur de coupure reflète la géométrie et la largeur réelle de chacun des couloirs aurifères. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les principaux paramètres suivants :

Prix de l'or de 1 612 $ US / oz ;

Taux de change de 1,34 $ US / $ CA par once troy ;

Coûts relatifs au Couloir Aurifère Central pour : Le forage de définition de 3 $ CA / t ; Le développement, minage, transport et usinage de 50,75 $ CA / t ; La restauration environnementale de 0,75 $ CA / t ;

Coûts relatifs aux Couloirs Aurifères Nord et Sud pour : Le forage de définition de 6 $ CA / t ; Le développement, minage, transport et usinage de 75,50 $ CA / t ; La restauration environnementale de 1,50 $ CA / t ;

Pour la propriété Mine Chimo (1% NSR): coût de la royauté de Triple Flag Precious Metals de 20,96 $ CA / once troy ;

Pour le gîte Nordeau Ouest (3% GMR): coût de la royauté de Globex Mining Enterprises Inc. de 64,80 $ CA / once troy ;

Frais généraux et administratifs de 12 $ CA / t.



Pour la propriété Mine Chimo, l'estimation a été réalisée sur 17 solides 3D correspondant aux structures constituant les Couloirs Aurifères Nord (structures : 1A, 1B, 2, 3 et 4B), Sud (structures: 6, 6B, 6C, 6P et 6P2) et Central (structures : 5B, 5B2, 5C, 5M, 5M2, 5N et 6N1) dont l’épaisseur réelle minimale est de 2,40 m et l’épaisseur moyenne est 7,42 m. Pour le gîte Nordeau Ouest, 8 structures ont été modélisées en utilisant une épaisseur réelle minimale de 2,4 m dont 5 structures pour le Couloir Aurifère Nord et 3 structures pour le Couloir Aurifère Central. Les teneurs des échantillons analysés sont utilisées lorsqu’elles sont disponibles sinon en l’absence de teneur analytique, une valeur de zéro est attribuée.



La valeur de densité de 2,90 g/cm3 (à 3,10 g/cm3) appuyée par des mesures, a été appliquée à toutes les structures aurifères.



L’estimation de la propriété Mine Chimo a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en date du 1er septembre 2020, de 3 658 forages totalisant 290 419 m forés, 18 612 mesures de déviation ainsi que 81 413 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 88 035 m représentant 30% de la longueur de carotte forée. Cette base de données contient 2 383 échantillons de blanc et de standard, insérés pour le QA/QC par Cartier entre le 1er novembre 2016 et le 1er septembre 2020. Cette base de données a été validée avant de débuter l’estimation des ressources. L'estimation a été réalisée sur 17 structures minéralisées, recoupées par 67 103 m de forage, ayant produit 8 611 intersections aurifères différentes.



L’estimation du gîte Nordeau Ouest a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en date du 12 juillet 2022, de 154 forages totalisant 55 097 m forés, 6 873 mesures de déviation ainsi que 18 973 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 19 785 m représentant 36% de la longueur de carotte forée. Cette base de données contient 820 échantillons de blanc et de standard, insérés pour le QA/QC par les opérateurs précédents : Chalice Gold Mines Limited et O3 Mining Inc. entre le 11 mars 2017 et le 17 mars 2020. Cette base de données a été validée avant de débuter l’estimation des ressources. L'estimation a été réalisée sur 8 structures minéralisées, recoupées par 4 982 m de forage, ayant produit 802 intersections aurifères différentes.



Un plafonnement (écrêtage) des hautes teneurs a été effectué à partir des données statistiques d’analyse à chacune des structures aurifères pour des valeurs variant entre 30 g/t Au et 120 g/t Au à partir de la teneur des composites, en utilisant également la teneur du matériau adjacent ou une valeur de zéro lorsque le matériau adjacent n’a pas été analysé.



Les ouvertures souterraines (chantiers minés ouverts ou remblayés-cimentés, galeries, monteries et puits) ont été modélisées à partir des sections transversales et longitudinales ainsi que des plans géologiques et miniers historiques détaillés. La production souterraine historique a été soustraite de l’estimation des ressources.



Pour la propriété Mine Chimo, les ressources aurifères ont été estimées à l'aide du logiciel GEOVIA GEMS v.6.8.2 à partir d'analyses plafonnées et compositées, contraintes par les structures modélisées. La méthode par krigeage ordinaire a été utilisée pour interpoler un modèle de blocs (taille d’un bloc = 5,0 m x 5,0 m x 5,0 m). Pour le gîte Nordeau Ouest, les ressources aurifères ont été estimées à l'aide du logiciel Leapfrog Edge v.2021.2.5 à partir d'analyses plafonnées et compositées, contraintes par les structures modélisées. La méthode par krigeage ordinaire a été utilisée pour interpoler un modèle avec sous-blocs (taille d’un bloc parent = 5,0 m x 5,0 m x 5,0 m).



L’estimation des ressources minérales présentée ici est classée en ressources indiquées et présumées. La catégorie indiquée est définie par un minimum de 3 trous de forage situés dans un rayon de 25 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 2 trous de forage situés dans un rayon de 65 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères.



Once troy correspond aux tonnes métriques multipliées par la teneur (g/t) et divisé par la constante de 31,10348. Le nombre de tonne a été arrondi au millier le plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d’arrondi. L’arrondissement est conforme aux recommandations du Règlement 43-101.



Les personnes qualifiées n’ont connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent non mentionné dans le présent communiqué, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales 2022.

Minage

L’étude présente une exploitation minière souterraine qui utilise des chantiers longs trous longitudinaux et transversaux conventionnels à un taux d'extraction moyen de 4 500 tpj sur une durée de vie de la mine de 9,7 ans. Un total de 15,8 Mt de matériel rocheux minéralisé à une teneur moyenne de 2,7 g/t serait extrait de quatre secteurs miniers différents (FIGURE 2) soit les secteurs:

Mine Chimo Main avec 44 % des onces diluées à miner,

Mine Chimo Extension (sous Mine Chimo) avec 11 % des onces diluées à miner,

Mine Chimo Est avec 31 % des onces diluées à miner et,

Nordeau Ouest avec 14 % des onces diluées à miner.

Les différents secteurs de la mine seraient accessibles via des rampes et des galeries pour permettre une circulation efficace des équipements miniers mobiles et pour répondre aux besoins de ventilation. Le puit de mine historique à 3 compartiments atteint une profondeur de 914 m, serait réhabilité pour accueillir l'installation d'un convoyeur vertical. Le matériel rocheux extrait des parties supérieures de la mine serait acheminé vers la base du convoyeur vertical à l'aide de conduits pour le matériel rocheux minéralisé et de conduits distincts pour le matériel rocheux non-minéralisé. Le matériel extrait des parties inférieures de la mine serait transporté à l'aide de camions souterrains jusqu’à la base du convoyeur vertical.

Le matériel minéralisé serait ensuite broyé et transporté à la surface via le convoyeur vertical avant d'être trié à l'aide d'une technologie automatisée de tri industriel. Une portion du matériel non minéralisé (“stérile’’) extrait du plan de triage serait mélangé avec des résidus du concentrateur et du ciment puis retourné sous terre à l'aide d'un réseau de conduits pour être utilisé comme remblai pour les chantiers minés.

La mine serait exploitée par son propriétaire et la flotte de véhicules et équipements miniers achetée via un contrat de crédit-bail. L'infrastructure souterraine de soutien comprend une station de pompage principale, deux systèmes de ventilation et de chauffage, et d’une station de concassage.

Traitement

Les matériaux minéralisés provenant de l'exploitation souterraine seraient triés à l'aide d'une technologie de tri industriel automatisé basée sur des capteurs RGB et XRT avant d'être transportés vers l'usine de traitement. Le trieur devrait fonctionner avec un taux de concentration de 1,85 et un taux de récupération de 91,9 %. Le schéma de traitement (FIGURE 3) retenu pour l'étude, est basé sur les travaux métallurgiques historiques qui ont été utilisés dans la présente étude pour estimer le taux de récupération estimé à 93,1 %. L'usine devrait traiter 2 400 tpj en moyenne sur la durée de vie de la mine, mais a une capacité de traitement de 3 000 tpj.

L'usine de traitement est une technologie standard de lixiviation au carbone (CIL) avec une concentration gravimétrique pour la récupération de l'or. L'usine comprend le concassage, le broyage, la concentration gravimétrique, la classification, la lixiviation et le CIL, ainsi que la détoxification avant le dépôt dans une installation de stockage des résidus. Le schéma du procédé de traitement est illustré à la (FIGURE 3).

Infrastructure et parc à résidus

L'infrastructure comprend les travaux de terrassement, les services d'électricité, l'eau et les bâtiments/structures soutenant l'exploitation de la ressource. Un convoyeur vertical sera utilisé pour le levage primaire de la ressource à partir du sous-sol. Il se déverse dans une pile de stockage de tout-venant qui alimente un système de concasseur/trieur dont on estime qu'il rejette 45 % des matériaux extraits. Les rejets sont envoyés sous terre à travers une monterie de remblai et distribués sous terre pour le support du chantier. Le matériau amélioré est stocké dans un dôme où il alimente l'usine de traitement. Une zone de confinement sera construite pour accueillir les résidus épaissis. La FIGURE 4 présente l'aménagement du site proposé pour le projet Mine Chimo.

Coûts d'investissement et d'exploitation

Le projet nécessite 341 M$ CA de capital initial tel que décrit dans le tableau 6 ci-dessous et 160 M$ CA de capital de maintien des opérations. Les coûts de fermeture sont estimés à 3 M$ CA et la valeur de récupération de l'équipement est estimée à 5 M$ CA. Les coûts d’opération sont estimés à 107 $ CA par tonne usinée. Des coûts décaissés moyens de 647 $ US/oz et un coût de maintien tout inclus de 755 $ US/oz sont attendus sur la durée de vie de la mine. Le modèle financier comprend également 25 M$ CA en fonds de roulement.

Tableau 6: Ventilation des coûts en capital

Item Coût en capital (M$ CA) Mine (développement, infrastructure et équipement) 96,9 Usine de traitement 112,7 Infrastructure de surface, environnement et équipement 92,5 Revenu capitalisé (62,0) Coûts d’opération capitalisés 101,1 Total 341,2

Conclusions et recommandations

L’étude a démontré la viabilité économique* de niveau ÉÉP du Projet Mine Chimo.

Les recommandations décrivent les travaux pour poursuivre le développement du Projet. Ces travaux comprennent du forage d’exploration, de délimitation et de définition des zones minéralisées en vue d’accroître les ressources ainsi que leur degré de confiance. Des essais de tri industriel du matériel minéralisé, des essais métallurgiques, des études d’optimisation de l’ingénierie et des travaux de caractérisation environnementale sont également au programme.

Indépendance et responsabilités

L’étude a été préparée par des firmes de consultants qui sont indépendantes de Ressources Cartier et dont les responsabilités respectives sont détaillées dans le tableau 7 ci-dessous:

Tableau 7: Firmes de consultants indépendants avec leurs responsabilités respectives

Firme de consultants Responsabilités InnovExplo Inc. Estimation des ressources minérales

Conception et planification de la mine

Estimations des coûts d'investissement et d'exploitation de la mine

Estimations des coûts de G&A

Analyse financière A-Z Mining Professionals Ltd Conception des infrastructures de surface

Estimation des coûts Bumigeme Inc. Conception de l'usine de traitement

Estimations des coûts d'investissement et d'opération de l'usine de traitement Responsible Mining Solutions Conception des infrastructures de gestion des résidus miniers

Estimation des coûts

Personnes qualifiées

Société

Les renseignements géologiques de nature scientifique et technique de la Société présents dans ce communiqué, ont été révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations géologiques de nature scientifique et technique de la Société contenues dans ce communiqué.

Estimation de ressources minérales

Les personnes qualifiées indépendantes de l'émetteur, responsables de l'estimation des ressources minérales de la propriété Mine Chimo et du gisement Nordeau Ouest (en vigueur à compter du 22 août 2022), au sens du Règlement 43-101, sont M. Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier P.Geo., M.Sc., Marc R. Beauvais, ing. de la firme InnovExplo Inc. M. Nadeau-Benoit, Carrier et Beauvais déclarent avoir pris connaissance de ce communiqué et que les informations scientifiques et techniques relatives à l'estimation des ressources minérales qui y sont présentées sont exactes.

Étude Économique Préliminaire

Les personnes qualifiées indépendantes de l'émetteur, responsables de l'évaluation économique préliminaire (le présent communiqué), au sens du Règlement 43-101, sont M. Marc R. Beauvais, ing. d'InnovExplo, M. Florent Baril de Bumigeme et M. Eric Sellars, ing. de Responsible Mining Solutions. Messieurs Beauvais, Baril et Sellars déclarent avoir pris connaissance de ce communiqué et que les informations scientifiques et techniques relatives à l'estimation des ressources qui y sont présentées sont exactes.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo. La Société dispose d'une solide position de trésorerie de 3.5 M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

