REGRESA EL ICÓNICO TOUR CARIBBEAN BUCCANEERS DE OCEAN ADVENTURES

El galeón pirata más querido de la isla está listo para navegar por los mares y brindar diversión a todos los buscadores de aventuras.

PUNTA CANA, BAVARO, REPUBLICA DOMINICANA, May 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Ocean Adventures, la marina en Punta Cana de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial, anunció que a partir del próximo jueves 01 de junio reiniciará operaciones de Caribbean Buccaneers , un tour a bordo de un galeón pirata, una experiencia muy completa que incluye snorkel, snacks, bebidas, entre otras actividades del tour.Todos los huéspedes que deseen vivir la experiencia del tour Caribbean Buccaneers, podrán hacer su reservación para disfrutar de la actividad a partir del jueves 01 de junio, ellos abordarán el galeón en el muelle de Ocean Adventures, donde podrán disfrutar de snacks y bebidas como refrescos y ron, se detendrán a hacer snorkel en el arrecife de coral y podrán ser partícipes de una búsqueda del tesoro. Además, disfrutarán de un show de piratas rebeldes y escucharán buena música durante el trayecto.“Estamos muy emocionados por la reactivación de nuestro aclamado tour Caribbean Buccaneers, estamos seguros de que nuestros visitantes disfrutarán de esta experiencia pirata que Ocean Adventures les ofrece. Después de casi cinco meses de inactividad por mantenimiento, nuestro galeón está listo para surcar los mares con nuestros huéspedes a bordo, quienes deberán mantener el ojo abierto y cuidarse de los piratas rebeldes, que no son tan rudos como parecen y seguro les arrancarán más de una carcajada”, comentó Jesús Sánchez, Gerente General de Ocean Adventures.Las personas que deseen conocer Caribbean Buccaneers pueden hacer su reservación en linea www.oceanadventures-puntacana.com de forma muy rápida y segura o al teléfono +1 (888) 751-9005 y +52 (998) 193 3360 otros paises, donde les ofrecerán un precio por adulto de $99 USD y por menor de $49 USD. Por reinicio de operaciones, Ocean Adventures Punta Cana anunció que los menores de hasta 12 años entran gratis por cada adulto pagado.Ocean Adventures:Ocean Adventures es pionera en la oferta de excursiones innovadoras, seguras y de calidad, en la zona de Bávaro en Punta Cana. Esta maravillosa marina natural cuenta con actividades como la interacción educativa con delfines, tiburones y mantarrayas, paseos en catamarán en Punta Cana , speed boats, un icónico tour llamado Caribbean Pirates, el único spa flotante en el mundo y el show nocturno de piratas Caribbean Buccaneers. Orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, el operador de parques más grande de Latinoamérica.Acerca de The Dolphin Company:Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

Caribbean Buccaneers is an amazing interactive show taking place on a spectacular recreation of a Pirate Galleon