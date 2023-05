Evaxion dévoile une technologie exclusive d'adjuvant génétique visant à renforcer l'effet des vaccins à ADN et à ARN messager

Evaxion a développé une technologie d'adjuvant génétique qui renforce les réponses immunitaires des vaccins antiviraux, antibactériens et anticancéreux

Validée par des essais précliniques pour les vaccins à ADN et à ARN messager, et prête pour les tests cliniques

Potentiel de marché important prévu pour les vaccins à ADN et à ARN messager contre le cancer, les maladies virales et bactériennes



/EIN News/ -- COPENHAGUE, Danemark, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans la découverte et le développement d'immunothérapies basées sur l'IA, dévoile aujourd'hui la technologie sur laquelle repose son nouvel adjuvant génétique exclusif, développé dans le but d’améliorer l'efficacité des vaccins à ADN et à ARN messager contre les maladies infectieuses et le cancer.

Les dernières données du programme d’adjuvant ont été présentées lors de la Journée de la R&D qui a eu lieu en direct d'Evaxion le 25 mai 2023.

« Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle technologie d'adjuvant génétique à la communauté scientifique mondiale. Elle renforce la technologie de l'ADN propre à Evaxion et offre la possibilité d'améliorer l'effet de pratiquement n'importe quel vaccin. Nous prévoyons un grand potentiel de marché dans la mesure où cette technologie semble être très efficace dans les vaccins à ADN et ARN messager développés contre le cancer ainsi que les maladies infectieuses », a déclaré Per Norlén, PDG d'Evaxion.

Le nouvel adjuvant génétique d'Evaxion porte le code CCL19 associé à une molécule connue pour attirer les cellules immunitaires, notamment les cellules présentatrices d'antigènes, et peut être codé dans des vaccins à ADN ou à ARN messager dans le but de renforcer la réponse immunitaire.

Les dernières données montrent que la technologie des adjuvants génétiques renforce l'effet antitumoral dans les modèles tumoraux précliniques et induit des anticorps neutralisants et des réponses des lymphocytes T contre les antigènes viraux et bactériens :

L'administration de vaccins néo-antigènes anticancéreux à ADN ou à ARN messager a induit de fortes réponses des lymphocytes T spécifiques aux néo-antigènes et des réponses antitumorales complètes L'administration d'un vaccin anti-COVID-19 à base d’ADN d'épitope de lymphocytes T a entraîné une réponse forte et spécifique des lymphocytes T et a apporté une protection contre une dose létale du virus (90 % de survie) L'administration d'un vaccin à ADN antigénique contre la Neisseria gonorrhoeae a induit des titres d'anticorps élevés et des réponses spécifiques des lymphocytes T vis-à-vis des antigènes bactériens



Per Norlén poursuit : « En codant la molécule immunostimulante CCL19 dans des vaccins à ADN ou à ARN messager, nous avons démontré une amélioration significative de l'efficacité des vaccins. Nous pensons que cette avancée recèle un immense potentiel pour le développement de vaccins, car elle stimule à la fois les réponses immunitaires des cellules B et des cellules T, ce qui la rend applicable à une large gamme de vaccins. Sur la base de ces résultats précliniques encourageants, la prochaine étape consistera à valider la technologie chez les patients. »

Evaxion vise à introduire cette technologie d'adjuvant génétique dans des essais cliniques plus tard au cours de l'année, dans le cadre du programme EVX-03 d'immunothérapie personnalisée contre le cancer.

Consultez la rubrique Investisseurs du site Evaxion pour accéder au replay des présentations de la Journée de la R&D.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière qui développe des immunothérapies alimentées par l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 50 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projet », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et d'autres mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires, nos travaux de développement, le coût et le succès de nos activités de développement de produits et des essais précliniques et cliniques, la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé et développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation par le marché de nos produits candidats, notre dépendance vis-à-vis de tiers, notamment pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits, notre incapacité à conclure des partenariats, la réglementation gouvernementale, la protection de nos droits de propriété intellectuelle, les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance, nos ADS et nos actions ordinaires, l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur nos activités de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie, et d'autres incertitudes affectant nos activités commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Pour obtenir de plus amples informations : Evaxion Biotech A/S Per Norlén, Président-directeur général pno@evaxion-biotech.com +45 53 53 49 13