Futurpreneur annonce une délégation canadienne diversifiée pour le sommet de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 2023 en Inde

TORONTO, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur, membre cofondateur officiel de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 YEA), est fier d'annoncer la délégation canadienne 2023 du G20 YEA. Après un processus de sélection rigoureux, 47 talentueux et talentueuses jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons ont été choisis pour représenter le Canada au sommet du G20 YEA, organisé par Young Indians (YI) et la Confederation of Indian Industries (CII) à New Delhi, en Inde, du 13 au 16 juillet 2023.

Le sommet G20 YEA, qui se tient chaque année avant le sommet des chef.fe.s d'État et de gouvernement du G20, sert de plateforme pour conseiller les gouvernements sur les questions de politique d'entreprise et d'entrepreneuriat. L'Alliance est un collectif d'organisations dans des pays du G20 représentant plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s, qui se réunissent chaque année pour apporter des changements politiques positifs et défendre la cause de l’entrepreneuriat des jeunes dans le monde entier.

Le thème de cette année est « Hum » (mot hindi pour « Nous ») qui symbolise le pouvoir de la collaboration. Ce thème comprend non seulement les perspectives diverses qui seront échangées lors de l'événement, mais il souligne aussi l'engagement mondial continu à renforcer la participation des groupes sous-représentés au sein du commerce international.

Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur, fait part de son enthousiasme en déclarant : « En tant que membres fondateurs de cette importante communauté mondiale, nous sommes ravis de participer au sommet G20 YEA de cette année à New Delhi. Le thème du sommet, “Hum”, ou “Être ensemble”, résonne fortement avec l'engagement de Futurpreneur en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Dans le cadre de notre engagement, nous avons mis au point des offres sur mesure pour donner aux jeunes entrepreneur.e.s en quête d’équité les moyens d'avancer, sous la direction d'équipes ayant une expérience vécue et avec le soutien de l'ensemble de notre organisation. Nous sommes convaincus que le Canada peut atteindre la prospérité inclusive à laquelle nous aspirons lorsque nous unissons nos efforts pour y parvenir. »

La délégation canadienne, qui représente une grande diversité de secteurs, de provinces et de groupes en quête d’équité de tout le pays, incarne l'engagement de Futurpreneur à favoriser l'inclusion au sein du commerce international canadien. La délégation comprend 40 % d'entreprises dirigées par des femmes et 59 % de personnes issues de groupes en quête d’équité, notamment des entrepreneur.e.s noir.e.s et autochtones. Originaires de neuf provinces, dont 10 originaires du Québec, les délégué.e.s représentent une variété de secteurs et d'industries tels que les services professionnels, les produits de consommation, les technologies de l'information et de la communication et l'éducation.

« Le G20 YEA vous ouvrira les portes du monde. Vous rencontrerez des personnes aux vues similaires et aurez l'occasion de proposer des idées qui façonneront le monde entrepreneurial d'aujourd'hui et de demain », Kathy Pellerin, VisaVie Canada (Québec) et déléguée au G20 YEA.

La délégation canadienne de Futurpreneur bénéficie d'une contribution du programme CanExport Associations d’Affaires mondiales Canada. L'organisation a également établi des partenariats stratégiques avec des organisations réputées telles que la Fondation Asie Pacifique du Canada, l'Organization of Women in Trade – Toronto, et le Canada-India Acceleration Program. Ces partenariats collaboratifs couvrent une variété d'objectifs, du breffage de la délégation au développement du leadership politique, en passant par le soutien à la promotion du commerce international inclusif.

À l'issue du sommet, les délégué.e.s rédigeront et publieront un communiqué sur la politique mondiale en matière d'entrepreneuriat, qui sera présenté aux chef.fe.s d'État et de gouvernement du G20 lors du prochain sommet. Ce communiqué garantit que les décisionnaires du monde entier accordent la priorité aux voix et aux points de vue des jeunes entrepreneur.e.s et que ces recommandations continuent de figurer au premier plan, tout au long de l'année.

L’expérience du sommet G20 YEA sera enrichie par l'application mobile G20 YEA , conçue pour connecter numériquement plus de 800 jeunes entrepreneur.e.s, pour leur permettre de tisser des liens significatifs et de créer des opportunités de commerce interentreprises. L'application, conçue grâce à l’aide de deux entreprises anciennement déléguées, The First Prototype et Upbio, est soutenue par l'équipe G20 YEA Canada de Futurpreneur et par des contributions antérieures du programme CanExport Associations d'Affaires mondiales Canada.

La délégation canadienne du G20 YEA 2023 de Futurpreneur :

Alberta

Ghalia Aamer, Talkmaze

Reza Enaloui, Semitechnic Corp.

Jordan Hanna, Linked Digital Services

Chad Midnight, Aqueduct Water Systems

Colombie-Britannique

Alexandra Carnio, ProducKIDvity

Hillina Ghulam Nabi, Kids Innovative

Parmjot Gill, Kite Company Creator

Bryce Watts, Forager International

Manitoba

Charmaine Jennings, Strategic Charm

Natalie Suppes, S and S Creative Inc.

Nouveau-Brunswick

Tosin Ajibola et Oluwaseun Adeyemo, Welkom-U Inc.

Brad LeBlanc, BrainWorks (BrainWorks Marketing Services Inc.)

Nouvelle-Écosse

Christian Browne, Vergo

Ontario

Shreyansh Anand, WaiveTheWait Inc.

Lachezar Arabadzhiev, SkildLabs

Omowunmi Badmus, Omo Bamboo Shop

Iyvan Chandran, Alpha Libertée

Thomas Clark, Altrene Canada Corporation

Jochebed Essel, EVERYDAY JOY

Stéphanie Guingané, LONCANI

Justin Haines, Haines Additive Manufacturing (HAM)

Alykhan Jadavji, Palette Foods Inc. - Blue Elephant Royal Thai Cuisine Canada

Atifur Khan, Jada Kenya

Hamza Khan, Clean Acres

Rohan Kumar, The Do More Company

Stephanie Loureiro et Mathew Mozaffari, Speer Technologies

Saamer Mansoor, The First Prototype

Tarila Morrone, Hearts of Gems

Adesola Ogunsakin, The Retro Bag

Aska Patel, Acuvise Consultancy Inc.

Sean Ryan, Predicting Alpha

Diana Virgovicova et Kerem Topal Ismail Oglou, The Dressing Room (TDR)

Québec

Carl Beauséjour, Zélé Productions

William Bolduc, Predict Expert AI

Andrea Bomo, Ann & Eli Apothecary Inc

Andrew D'Amours, Flytrippers (AK Ventures Inc.)

Charles-Antoine Hallé, Apprends & Entreprends

Mael Houck, Elite Consultation

Nina Lantinga, Nets for Net Zero

Kathy Pellerin, VisaVie Canada

Margarettha Pierre, KnowMediQ - Réseau de services de santé et de bien-être à domicile

Maude St-Pierre, REFORM FOODS INC ( Séva Nature )

Saskatchewan

Kristy Ehman, Hyon Software Inc

Jon Piett, LOTUS Sleep Products Inc.



À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur est un organisme national sans but lucratif qui offre du financement sans garantie, du mentorat et des ressources aux jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons, âgé.e.s de 18 à 39 ans, qui cherchent à démarrer ou à développer leur entreprise au Canada. Ayant pour mandat d’aider les jeunes entrepreneur.e.s à concrétiser leurs idées d’affaires, Futurpreneur offre un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) pour aider les propriétaires d’entreprise à démarrer et à réussir.

Fondée en 1996, l’organisation a été créée pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes Canadien.ne.s en tant que pilier essentiel de la diversification de l’économie, de la création d’emplois et de la promotion d’un avenir durable. Depuis lors, Futurpreneur a aidé plus de 17 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer de petites entreprises en pleine croissance dans tout le Canada.

Futurpreneur est membre fondateur de l’ Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 , représentant du Canada au sein du réseau Youth Business International et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

www.futurpreneur.ca | Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

