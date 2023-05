Regardez les extraits vidéo des faits saillants du Jour Un des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023

Cette vidéo met en vedette les faits saillants des Olympiades, y compris des concurrents et concurrentes de chaque province et territoire œuvrant dans chaque secteur

/EIN News/ -- WINNIPEG, Manitoba, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023 ont été lancées plus tôt aujourd’hui, au Centre des congrès RBC, à Winnipeg. Skills/Compétences Canada (SCC) diffusera l’événement de façon continue en direct pour la deuxième fois cette année. Les spectateurs qui syntonisent la chaîne seront en mesure de regarder les cérémonies d’ouverture et de clôture, les faits saillants des concurrents et concurrentes à l’œuvre sur place dans différents métiers spécialisés, des entrevues et beaucoup plus encore! La diffusion continue en direct comprendra des séquences de la compétition et des entrevues réalisées sur place avec des partenaires, des anciens et anciennes et des membres du Comité technique national et du conseil d’administration national.



SCC distribuera une vidéo des faits saillants diffusés de façon continue en direct à la fin de chaque journée de compétition, aujourd’hui et demain. Les représentants des médias peuvent télécharger l’extrait vidéo de la première journée ici et le modifier de façon à saisir les images qui captent leur intérêt. Cette vidéo comprend le contenu capté dans chacun des six secteurs, mettant en vedette des concurrents et concurrentes provenant de chaque province et territoire. Le contenu complet des images diffusées de façon continue en direct est également disponible sur la chaîne YouTube de SCC. La feuille de repère est ci-attaché.

Les OCMT sont la seule compétition nationale de domaines spécialisés destinée aux étudiants et aux apprentis du pays. Les Olympiades ont pour but d’inciter les étudiants et les apprentis à exceller dans leur technologie ou leur métier spécialisé choisi et de sensibiliser les gens aux nombreuses possibilités de carrière qui s’offrent aux jeunes. Les OCMT 2023 seront marquées par la participation de plus de 500 concurrents et concurrentes provenant de partout au Canada à 45 concours de métiers spécialisés et de technologies.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir des renseignements sur les programmes de Skills/Compétences Canada et sur les OCMT, consultez le : www.skillscompetencescanada.com/fr/.

Suivez SCC sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Le mot-clic de l’événement de l’événement est #SCNC2023.

PHOTOS et VIDÉOS

Consultez la page Flickr de SCC pour accéder à des centaines de photos en haute résolution des concurrents et concurrentes en action et les télécharger.

PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266- 4771.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b07362f-c1d5-4da1-bbd5-4bffc878b66b/fr