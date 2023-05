Communiqué de presse : Assemblée Générale Annuelle du 25 mai 2023 – Frédéric Oudéa nouveau Président du Conseil d’administration

/EIN News/ --

Assemblée Générale Annuelle du 25 mai 2023 – Frédéric Oudéa nouveau Président du Conseil d’administration

Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2022

Distribution d’un dividende en numéraire de 3,56 euros par action, dont la mise en paiement interviendra le 1 er juin 2023

juin 2023 Composition du Conseil d’administration : Frédéric Oudéa est nommé administrateur indépendant et Président du Conseil d’administration





Paris, le 25 mai 2023. L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi s’est réunie le 25 mai 2023, sous la présidence de Serge Weinberg.

L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2022. L’Assemblée a décidé de distribuer un dividende annuel ordinaire de 3,56 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 1er juin 2023.

L’Assemblée a également approuvé la nomination de Frédéric Oudéa en qualité d’administrateur indépendant. Le Conseil d’administration, dans sa séance tenue à l’issue de l’assemblée générale, a nommé Frédéric Oudéa en qualité de Président du Conseil d’administration pour succéder à Serge Weinberg dont le mandat est arrivé à échéance à l’issue de l’Assemblée. Serge Weinberg a été nommé Président d’honneur.

Sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, Frédéric Oudéa a été nommé président du Comité de Réflexion Stratégique, membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et du Comité Scientifique.

Frédéric Oudéa

Président de Sanofi

“Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d'administration et je me sens privilégié d'assumer le rôle de Président. Je tiens à exprimer la reconnaissance de Sanofi à Serge Weinberg pour son leadership exceptionnel au cours de ses treize années en tant que Président, amenant la Société à une valeur historiquement élevée et dans une dynamique de transformation grâce à son leadership en immunologie et dans l’inflammation. Il s'est acquitté de sa mission avec intégrité et engagement, dans l’intérêt de l'entreprise. Je remercie les actionnaires et le Conseil d'administration pour leur confiance. Je suis extrêmement motivé par les perspectives de progrès scientifiques et de croissance que Sanofi a le potentiel de réaliser, ainsi que par sa vocation de poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Je suis impatient de contribuer à la croissance et au développement durable de Sanofi dans le respect des normes les plus élevées de gouvernance d’entreprise. ”

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration reste composé de 16 administrateurs, dont six femmes et deux administrateurs représentants les salariés. Le taux d’indépendant du Conseil a augmenté en passant de 71% à 79%.

Retrouvez le résultat des votes et la retransmission de l’Assemblée Générale ici.







