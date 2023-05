TELUS investit 8 millions de dollars dans la région de Chaudière-Appalaches

/EIN News/ -- Ces investissements sont jumelés à une contribution importante du gouvernement du Québec et du CRTC qui permettront de déployer de nouveaux sites sans fil pour bonifier la connectivité en région éloignée



99 pour cent des ménages du territoire servi par TELUS ont déjà accès au réseau PureFibre pour travailler, s’éduquer, se divertir et accéder aux soins de santé virtuels

SAINTE-MARIE, Québec, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce un investissement privé de 8 millions de dollars dans la région de Chaudière-Appalaches cette année pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux PureFibre et 5G. Cet investissement est associé à la contribution financière de 2,58 millions de dollars du gouvernement du Québec et de 1,6 million de dollars du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) qui permettront l’ajout de quatre nouveaux sites sans fil dans les MRC de Montmagny et L’Islet afin de bonifier la connectivité entre Saint-Paul-de-Montminy et Saint-Fabien-de-Panet ainsi que sur la route 204 entre Saint-Pamphile et Saint-Adalbert. Le réseau PureFibre de TELUS sera également déployé à Saint-Léon-de-Standon, Leclercville et au Camping de Val-Alain. La planification et les travaux préparatoires pour les sites sans fil débuteront en 2023 et TELUS prévoit que les premiers sites seront en service dès 2024.

« La connectivité est un véritable moteur social et communautaire en matière d’éducation, de soins de santé numériques, de possibilités économiques ainsi que d’agriculture durable et moderne. Surtout, elle permet à nos régions de se développer, de contribuer au rayonnement de leurs attraits et d’accélérer leur transition environnementale, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Il y a dix ans, nous débutions le déploiement ambitieux de notre réseau PureFibre, qui utilise la technologie la plus durable. Depuis septembre dernier, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire que nous servons au Québec ont accès à cette technologie et nous en sommes très fiers. Bien que nos investissements privés soient cruciaux, nous saluons les engagements du gouvernement du Québec et du CRTC à bonifier la couverture sans fil de nos régions. »

« Les maires et mairesses des municipalités de L’Islet se joignent à moi pour témoigner de leur satisfaction d’apprendre que TELUS investit pour continuer de construire et développer des réseaux sans fil chez nous, souligne Anne Caron, préfète de la MRC de L’Islet. La connectivité haute vitesse nous permet de décupler notre capacité à nous développer afin de rester attrayante pour toute la population. Cet investissement est un gage pour un avenir prometteur dans notre MRC. »

« L’internet haute vitesse est primordial pour assurer le dynamisme et l’innovation de la MRC de Montmagny, souligne Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Ces annonces viennent appuyer les initiatives de notre Plan d’action local pour l’économie et l’emploi qui visent à mieux positionner la région dans le but de compter 30 000 résidents sur le territoire (dont 15 000 à Montmagny) d’ici 2030. »

Des investissements continus pour un futur meilleur

D’ici 2027, TELUS prévoit investir 81,2 milliards de dollars au Canada, dont 11,5 milliards de dollars dans l’économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial.

En plus de ces investissements d’envergure, l’équipe TELUS est animée par un désir de susciter des changements sociaux positifs dans les collectivités où elle exerce ses activités. Depuis 2000, TELUS, et les membres actifs et retraités de son équipe ont effectué plus de 90 000 heures de bénévolat et remis plus d’un million de dollars en appui aux organismes locaux, dont Moisson Beauce, le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, la Fondation Jeunes en Tête et la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale en communauté. De plus, grâce aux programmes Connectés pour l’avenir, TELUS a permis à plus de 20 500 personnes vulnérables au Québec d’avoir un accès aux technologies et ainsi demeurer connecter à ce qui compte le plus pour eux. Les membres de l’équipe TELUS de la région ont également pris part à la Semaine de l’Action bénévole, en partenariat avec les Centres d’action bénévole du Québec, et participent activement aux Journées du bénévolat de TELUS, que ce soit en nettoyant un parc de quartier, en fournissant des conseils de carrière aux jeunes, en offrant des produits d’épicerie à un voisin dans le besoin ou en soutenant des organismes de bienfaisance locaux.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2023, publiées le 9 février 2023 dans le cadre du quatrième trimestre financier de 2022 de l’entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des déclarations sur les plans d’investissements de TELUS dans son infrastructure, ses activités d’exploitation et ses licences de spectre, sur les connexions prévues à son réseau PureFibre et sur ses objectifs environnementaux. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, et les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas s’y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l’environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion de 2022 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2023, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d’exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars incluant 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir un complément d’information, veuillez communiquer avec :