Coveo offre maintenant ses services depuis la Région Amazon Web Service (AWS) Canada

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), un chef de file dans le domaine des plateformes d’IA qui transforment les expériences numériques par la recherche intelligente, les recommandations, la personnalisation 1:1 et le marchandisage, a annoncé aujourd’hui que les clients canadiens peuvent maintenant accéder à la plateforme de Pertinence CoveoTM dans la région AWS Canada (Centre).

En tirant parti de la région AWS Canada (Centre), un regroupement de plusieurs centres de données situés à Montréal, Coveo permettra aux clients ayant des préférences en matière de résidence des données (réglementation, conformité ou autre) de stocker des données en toute sécurité au Canada. Les installations locales de l’infrastructure AWS permettent aux clients d’en faire plus en ce qui concerne l’exécution d’applications essentielles nécessitant la latence la plus faible possible tout en bénéficiant d’une plus grande flexibilité.

« Plus de 12 ans plus tard, il est clair qu’AWS était le bon choix pour Coveo. AWS propose désormais de nombreux services gérés que nous utilisons dans notre infrastructure. Cela accélère le développement et permet à nos collaborateurs de se concentrer sur la création de valeurs et non sur la maintenance des services de base ou de l’infrastructure. AWS a été un grand collaborateur au fil des ans, ayant offert conseils et soutien à bien des égards », a déclaré Marc Sanfaçon, cofondateur et vice-président principal de la technologie chez Coveo.

« La technologie AWS nous permet d’augmenter plus facilement notre capacité en vue de répondre à une demande croissante. De plus, leur infrastructure robuste, leurs centres de données distribuées et leurs fonctions de basculement nous permettent de maintenir une disponibilité presque parfaite de nos services essentiels, ce qui se traduit par une meilleure disponibilité et une latence réduite pour nos clients », a déclaré M. Sanfaçon.

Coveo a développé son infrastructure de recherche multientités sur AWS en 2011, ce qui lui a permis de gagner en agilité, en rapidité d’innovation, en capacité d’expansion dans de nouveaux marchés et en capacité d’évolution pour répondre à une demande croissante. Coveo soutient tous ses clients globaux grâce à son infrastructure infonuagique.

« Alors que les entreprises canadiennes adoptent des solutions infonuagiques et d’IA à un rythme accéléré, elles cherchent à tirer davantage de leurs données, et ce, plus rapidement, a déclaré Eric Gales, directeur national, AWS Canada. La plateforme d’IA de Coveo, combinée à AWS, aidera les entreprises canadiennes à optimiser leurs coûts, à accroître leur agilité, à innover plus rapidement et à en faire plus avec leurs données, tout en gardant celles-ci au pays. »

« En tant que fournisseur de services juridiques, nous devons nous assurer que les données de nos clients sont protégées et conformes à la réglementation québécoise en matière de confidentialité des données, a déclaré Dave Hinse, directeur des TI et de la sécurité de l’information au Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ). L’importance de la résidence des données au Québec tient au cadre juridique et aux lois sur la protection des données de la province, qui exigent que les organisations stockent et traitent les renseignements personnels à l’intérieur des frontières du Québec. En choisissant d’exploiter les services de Coveo à partir de la région AWS basée au Québec, le CAIJ peut s’assurer que les données de ses clients sont sécurisées et accessibles, et qu’elles répondent aux exigences en matière de réglementation. »

Coveo est actuellement disponible dans sept autres régions AWS à travers le monde, y compris l’Europe, aux États-Unis et en Australie. La recherche propulsée par l’IA de Coveo est désormais disponible dans AWS Marketplace .

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l’IA est un impératif pour rester concurrentiel et offrir les expériences numériques agréables et pertinentes auxquelles les gens s’attendent, tout en maximisant les profits. Coveo accélère l’adoption des plateformes d’IA dans les entreprises, en aidant celles-ci à personnaliser et à rentabiliser chaque expérience à grande échelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloud™, chef de file des plateformes alimentées par l’IA, améliore la recherche intelligente, les recommandations, la personnalisation 1:1 et le marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service à la clientèle, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo comprend des capacités d'analyse, de test de modèles d'IA et peut facilement s'intégrer à presque toutes les expériences numériques offertes aux utilisateurs par les grandes entreprises. Il s’agit d’une plateforme infonuagique multientité, proposée sous forme de solution sur demande (SaaS), centrée API (API first), et sans tête (headless).

Coveo a été un pionnier dans l’application de l’IA au sein des entreprises. Notre offre de Génération de Réponses Pertinentes, qui intègre les technologies LLM à la plateforme Coveo pour alimenter l’IA générative avec un index unifié et sécurisé, ainsi que du contenu mise à jour en temps réel, aide à offrir de la pertinence à grande échelle. Elle favorise aussi une factualité cohérente, des sources de données sécurisées sur tous les canaux, et résout donc les défis rencontrés avec d’autres plateformes d’IA générative pour les grandes entreprises.

Nous aidons des centaines de grandes marques mondiales à créer de la valeur financière tangible. Nous pensons que notre plateforme se différencie par son IA appliquée sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques hautement pertinentes et sur mesure qui génèrent des résultats commerciaux supérieurs.

De plus, notre plateforme se démarque par son évolutivité, son délai de rentabilisation rapide, sa sécurité, sa conformité, ainsi que par ses intégrations natives à d’autres applications technologiques tierces. Nous sommes un partenaire ISV Summit de Salesforce, une application approuvée par SAP (SAPⓇ Endorsed App) et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Restez au courant des dernières nouvelles et du contenu de Coveo visitant notre site web ou en vous abonnant au blogue de Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter et YouTube.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l’emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de projections ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y restreindre : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu’à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d’expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l’information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d’autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.