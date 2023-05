Boostheat Group a annoncé un nouvel investissement.

Boostheat Group a investi 20 millions d'euros dans des solutions de chauffage et 8 millions d'euros dans l'immobilier commercial.

PARIS, PARIS, FRANCE, May 25, 2023/ EINPresswire.com / -- Le 25 mai 2023, le groupe Boostheat , entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques innovantes, a investi 20 millions d'euros dans Equium. Cette entreprise est reconnue pour sa technologie brevetée de générateurs de son remplaçant les compresseurs, émettant un bruit dans la plage de fréquences de 100 Hz à 150 Hz, permettant ainsi de réduire significativement la consommation d'énergie.Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la volonté du groupe Boostheat de proposer des solutions énergétiques écologiques et innovantes. En effet, la technologie de générateurs de son d'Equium a un impact environnemental très faible, répondant ainsi aux enjeux actuels de transition énergétique.Par ailleurs, le Boostheat Group a également acheté un bien immobilier commercial d'une valeur de 8 millions d'euros à des fins d'investissement. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de diversification du groupe, qui cherche à investir dans des secteurs porteurs et à forte croissance.Le Tribunal de commerce de Lyon a validé le plan de sauvegarde présenté par Boostheat dans le cadre de ses procédures collectives ouvertes depuis le 4 octobre 2022. Cette décision prise au siège met fin à la procédure de sauvegarde de l'entreprise et valide définitivement l'offre de reprise du groupe d'investissement HBR, ainsi que toutes les actions menées depuis plusieurs mois.Cette offre de reprise a permis de sauver l'entreprise et de maintenir les emplois, tout en assurant sa pérennité à long terme. La validation du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lyon est donc une étape importante pour l'entreprise, qui pourra désormais se concentrer sur son développement à long terme.Cette nouvelle acquisition et la validation du plan de sauvegarde témoignent de la capacité du groupe Boostheat à rebondir face aux difficultés financières et à poursuivre son développement. Le groupe affirme ainsi sa position de leader dans le domaine des solutions énergétiques innovantes et écologiques.En conclusion, l'investissement dans Equium et l'acquisition du bien immobilier commercial sont des décisions stratégiques pour le groupe Boostheat, qui poursuit sa stratégie de diversification et d'innovation. La validation du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lyon est une étape importante pour l'entreprise qui pourra désormais poursuivre son développement à long terme et continuer à proposer des solutions énergétiques innovantes et écologiques.