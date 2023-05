FPI Canadien Net annonce des résultats solides pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023

- Le FPI annonce aussi ses distributions pour le T3 2023 -

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2023 (« T1 2023 »). Le Fonds a également annoncé des distributions pour les mois de juillet, août et septembre 2023, ainsi que des modifications aux octrois de parts de son régime incitatif à base de parts qui reflètent les récents changements de direction.



« Nous avons obtenu de solides rendements au cours du trimestre, notamment une augmentation de 4% du FPE par part1 », a déclaré Kevin Henley, président et chef de la direction. « Notre structure de bail triple net et sans gestion continue de générer un revenu stable et fiable avec des frais généraux réduits et un taux d'occupation de 100%. Nous bénéficions également des contributions positives de nos acquisitions les plus récentes, ainsi que de la croissance organique provenant des augmentations programmées dans nos baux. Dans le futur, nous prévoyons que les taux d'intérêt et les taux de capitalisation se stabiliseront, ce qui se traduira par un environnement d'acquisition plus favorable pour le Fonds. »

« Suite à la clôture du trimestre, nous avons vendu une propriété à locataire unique de type restauration rapide à Timmins, en Ontario, pour un montant total de 1,3 million de dollars » a ajouté M. Henley. « Le prix de vente représentait un taux de capitalisation de 6,2 %, soit une prime d’environ 19 % par rapport à notre taux de capitalisation IFRS pour la propriété. Cette vente met en évidence l'écart important entre le prix des parts et les prix observés sur le marché privé. »

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Canadian Net a rapporté que les fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») ont augmenté de 5,3 % pour atteindre 3,2 millions de dollars, soit 0,157 $ par part, comparé à 3,1 millions de dollars, soit 0,151 $ par part pour la période de trois mois terminé le 31 mars 2022 (« T1 2022 »). Les fonds provenant de l’exploitation ajustés1 (« FPEA ») ont augmenté de 6,6 % pour atteindre 3,1 millions de dollars, soit 0,151 $ par part, comparé à 2,9 millions de dollars, soit 0,144 $ par part au T1 2022. Les augmentations du FPE1 et du FPEA1 sont principalement attribuables aux revenus locatifs des propriétés acquises après le premier trimestre il y a un an, partiellement compensées par l'augmentation des frais financiers liés aux hypothèques des propriétés et des taux d'intérêt plus élevés sur les hypothèques à taux variable et les facilités de crédit existantes.

Les revenus de location étaient de 6,4 millions de dollars au T1 2023, soit une augmentation de 18,1 % par rapport au T1 2022. Cette augmentation est due à l'ajout de nouvelles propriétés et à l'augmentation des loyers de certaines propriétés existantes. Ces loyers sont principalement composés de loyers mensuels fixes ainsi que de loyers variables basés sur les ventes brutes pour certains locataires.

Le résultat net d’exploitation1 (« RNE ») au T1 2023 s'élevait à 4,9 millions de dollars, soit une augmentation de 15,4 % par rapport au T1 2022, reflétant principalement la forte augmentation des revenus locatifs d'une année sur l'autre. Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 4,8 millions de dollars au T1 2023, comparé à 1,5 million de dollars au T1 2022. Cette variation du résultat net provient principalement du RNE1 des nouvelles propriétés en partie atténué par les intérêts sur les emprunts desdites propriétés et par le changement de la juste valeur.



DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,02875 $ par part, soit 0,345 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 31 juillet, 31 août et 29 septembre 2023 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 14 juillet, 15 août et 15 septembre 2023, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 31 mars 2023 et 2022. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2023 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022.



RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2023 2022 Δ % Situation financière Revenus de location 6 416 383 5 431 695 984 688 18% Résultat net et résultat global 4 829 960 1 480 986 3 348 974 226% Résultat net d'exploitation(1) 4 855 944 4 207 759 648 185 15% FPE (1) 3 232 775 3 070 278 162 497 5% FPEA (1) 3 117 818 2 923 746 194 072 7% BAIIA (1) 6 632 421 2 798 145 3 834 276 137% BAIIA ajusté (1) 4 817 755 3 994 706 823 049 21% Immeubles de placement 276 658 661 267 390 147 9 268 514 3% Immeubles de placement ajustés(1) 329 171 181 314 071 396 15 099 785 5% Total de l'actif 304 645 778 293 285 225 11 360 553 4% Emprunts hypothécaires 137 007 105 128 636 709 8 370 396 7% Dette à long terme 45 000 60 000 (15 000) (25%) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et de la dette à long terme 14 050 748 14 396 253 (345 505) (2%) Emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement détenus en vue de la vente 3 481 200 - 3 481 200 n/a Facilités de crédit 15 390 362 6 115 000 9 275 362 152% Total des débentures convertibles 8 557 022 8 332 811 224 211 3% Total des capitaux propres 121 876 171 131 130 975 (9 254 804) (7%) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 602 732 20 320 019 282 713 1% Par part FPE(1) 0.157 0.151 0.006 4% FPEA(1) 0.151 0.144 0.007 5% Distributions 0.086 0.085 0.001 1% (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n’ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d’avis qu’il s’agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés résumés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 31 mars 2023, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com afin d’obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :



Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés

3 mois En date du 31 mars 2023 2022 Δ Immeubles de placement Immeubles productifs 276 658 661 267 390 147 3% Immeubles de placement détenus en vue de Ia vente 6 118 209 - n/a Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 43 398 769 43 776 289 (1 %) Immeubles en cours d'aménagement 2 995 542 2 904 960 3% Immeubles de placement ajustés(2) 329 171 181 314 071 396 5% (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »



Résultats d’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2023 2022 Δ Revenus de location 6 416 383 5 431 695 984 688 Coûts d'exploitation (1 560 439) (1 223 936) (336 503) Résultat net d'exploitation(1) 4 855 944 4 207 759 648 185 Quote-part du résultat net (perte nette) tirée des participations dans des coentreprises 1 010 392 1 056 100 (45 708) Variation de la valeur des immeubles de placement 1 121 818 (1 491 410) 2 613 228 Rémunération à base de parts (217 481) (385 248) 167 767 Charges administratives (272 722) (237 279) (35 443) Charges financières (1 667 991) (1 668 936) 945 Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 4 829 960 1 480 986 3 348 974 FPE(1) 3 232 775 3 070 278 5% FPE par part 0.157 0.151 4% Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 602 732 20 320 019 282 713 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l’exploitation

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2023 2022 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 4 829 960 1 480 986 3 348 974 Δ de la valeur des immeubles (1 121 818) 1 491 410 (2 613 228) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (555 174) (633 855) 78 681 Rémunération fondée sur des parts 217 481 385 248 (167 767) Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (137 674) 339 006 (476 680) Désactualisation des obligations locatives - 7 483 (7 483) FPE(1) 3 232 775 3 070 278 5% FPE par part 0.157 0.151 4% Distributions 1 777 031 1 724 930 52 101 Distributions par part 0.086 0.085 1% FPE par part - après distributions 0.071 0.066 7% Distributions par part en % des FPE 55% 56% (1%) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 602 732 20 320 019 282 713 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





Fonds provenant de l’exploitation ajustés

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2023 2022 Δ FPE(1) 3 232 775 3 070 278 162 497 Amortissement de charges financières inclus dans les charges d'intérêts - - - Ajustement des loyers selon le mode linéaire(2) (99 994) (117 820) 17 826 Investissement de maintien sur les immeubles de placement (14 963) (28 712) 13 749 Frais de location sur propriétés existantes - - - Pénalités de remboursement - - - FPEA(1) 3 117 818 2 923 746 7% FPEA par part 0.151 0.144 5% Distributions par part 0.086 0.085 1% FPEA par part - après distributions 0.065 0.059 10% Distributions en % des FPEA 57% 59% (2%) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 602 732 20 320 019 282 713 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS » (2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence



Rapprochement du résultat net au BAIIA

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2023 2022 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 4 829 960 1 480 986 3 348 974 Charges d’intérêt nettes 1 802 461 1 324 642 477 819 Désactualisation des obligations locatives - (7 483) 7 483 BAIIA 6 632 421 2 798 145 3 834 276 Δ de la valeur des immeubles (1 121 818) 1 491 410 (2 613 228) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (555 174) (633 855) 78 681 Δ de la valeur des débentures convertibles (137 674) 318 660 (456 334) Δ de la valeur des bons de souscription - 20 346 (20 346) BAIIA ajusté(1) 4 817 755 3 994 706 21 Charge d’intérêts 1 887 873 1 388 987 498 886 Remboursement du capital 1 156 744 1 022 897 133 847 Obligations au titre du service de la dette 3 044 617 2 411 884 26% Ratio de couverture des intérêts en fonction du BAIIA ajusté 2.6x 2.9x (0.3x) Ratio de couverture du service de la dette en fonction du BAIIA ajusté 1.6x 1.7x (0.1x) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





WEBCAST

Canadien Net tiendra un webcast le 25 mai 2023 à 9h00 am (heure de Montréal) afin de présenter les résultats.

Le lien pour accéder au webcast est le suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/dcpk6z8d



ANNULATION ET OCTROI DE PARTS DE PERFORMANCE

Le Fonds annonce l'annulation de 92 143 parts de performance ("Parts de performance") et l'octroi de 25 766 Parts de performance à la suite des récents changements à son équipe de direction, entraînant une diminution nette de 66 377 Parts de performance accordées. L’octroi de Parts de performance de Canadien Net constitue une partie des salaires conformément au Régime incitatif à base de parts approuvé par les porteurs de parts le 25 mai 2022 (le "Régime incitatif à base de parts"). Les Parts de performance seront acquises conformément aux critères énoncés dans le Régime incitatif à base de parts et à la réalisation des objectifs de performance fixés par le conseil des fiduciaires.



À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.



Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 mars 2023 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

