L’absence de soutien d’urgence aux Centres d’amitié entrave et retarde les interventions d’urgence

/EIN News/ -- OTTAWA, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est déçue du manque de réaction et de soutien aux Centres d’amitié qui répondent aux urgences climatiques. Chaque année, les Centres d’amitié du Canada sont confrontés aux effets du changement climatique et doivent faire face aux inondations, aux incendies de forêt et à d’autres situations d’urgence liées au climat. Ils sont présents lors de chaque situation d’urgence pour réagir et apporter leur soutien selon des modalités adaptées à la communauté et à la culture. Le soutien financier à la planification et à l’intervention d’urgence des Centres d’amitié est crucial pour pouvoir réagir immédiatement.



Le financement de la gestion des urgences autochtones pour les réserves n’est pas offert aux communautés ou organisations autochtones urbaines qui accueillent les personnes évacuées des réserves en leur fournissant de l’hébergement, de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle et des services de garde, tout en élargissant leurs programmes et services pour répondre à l’afflux de personnes. Les Centres d’amitié sont obligés de compter sur les dons et de puiser dans d’autres programmes déjà sous-financés pour obtenir un soutien immédiat. En outre, les Centres d’amitié sont souvent dans l’obligation d’attendre que les bailleurs de fonds acceptent de transférer des fonds des objectifs prévus aux interventions d’urgence, ce qui retarde d’autant la possibilité d’agir rapidement.

Le financement des refuges et des services d’urgence continue d’être réactif plutôt que préventif. Les Centres d’amitié ont besoin d’un financement constant pour la gestion des situations d’urgence afin de soutenir les personnes évacuées dans les communautés d’accueil. Les querelles entre les autorités fédérales et provinciales chargées de la gestion des urgences ont une incidence sur la capacité des Centres d’amitié à répondre aux besoins des communautés et des personnes évacuées en temps de crise.

Actuellement, les Centres d’amitié de l’Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest répondent à des besoins liés aux feux de forêt. Les habitants de Hay River (Territoires du Nord-Ouest) ont été évacués vers Yellowknife. Le Northwest Territories and Nunavut Council of Friendship Centres (NT/NU) a déclaré qu’en raison de l’afflux de personnes évacuées, il avait besoin d’environ 50 000 $ pour aider à fournir des cartes-cadeaux à ces personnes. Les Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan ont déclaré que plus de 15 000 personnes évacuées avaient des besoins immédiats en matière de carburant, d’hébergement et de nourriture. En Alberta, les Centres d’amitié font office de centres d’accueil pour les personnes évacuées.

Les Centres d’amitié sont une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes en dehors des situations d’urgence, et encore plus pendant ces dernières. Ils ont besoin d’un financement d’intervention d’urgence pour être prêts à réagir immédiatement.

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau national d'organisations de la société civile, d'organisations à but non lucratif et d'organisations de prestation de services appartenant à des Autochtones et gérées par eux dans l’ensemble du Canada. L'ANCA a été créée en 1972 pour représenter un nombre croissant de Centres d'amitié à l’échelle nationale. Agissant comme organisme unificateur du Mouvement des centres d'amitié, l'ANCA représente un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales et territoriales dans l’ensemble du Canada.