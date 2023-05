Les clients de Lightspeed dominent les listes des 100 meilleurs restaurants du Canada en 2023

Les clients de Lightspeed constituent plus de 15 % du palmarès des restaurants de 2023, et le restaurant montréalais « Mon Lapin » se hisse au premier rang des meilleurs restaurants du Canada

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est fière de s’associer à 18 entreprises exceptionnelles du secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui figurent sur les listes des 100 meilleurs restaurants et des 50 meilleurs bars du Canada en 2023 et notamment le meilleur restaurant au Canada de cette année, Mon Lapin (Montréal, QC). Propulsant les meilleures entreprises du monde, Lightspeed est la plateforme unifiée de PDV et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux de faire croître plus rapidement leurs revenus, d’offrir les meilleures expériences à leurs clients et de devenir incontournables dans leur domaine.



Les clients de Lightspeed font bonne figure dans les deux palmarès, avec 16 des 100 meilleurs restaurants et deux des 50 meilleurs bars qui utilisent la plateforme technologique. Le succès de Lightspeed est particulièrement évident au Québec, où Lightspeed Restaurant est présent dans 15 des 34 établissements québécois figurant sur la liste de cette année.



« C’est un grand moment pour notre restaurant », a déclaré Vanya Filipovic, copropriétaire de Mon Lapin. « Nous sommes très reconnaissants envers tous nos partenaires, y compris Lightspeed, sans qui nous serions beaucoup moins efficaces. Nous ne disposons pas de beaucoup de technologie chez Mon Lapin, mais Lightspeed est un atout essentiel pour notre petite machine bien huilée. »

D’autres restaurants Lightspeed célèbres figurent sur la liste : Beba, un restaurant argentin chaleureux situé dans l’arrondissement montréalais de Verdun, Arlo, un établissement d’Ottawa proposant un menu d’inspiration canadienne et une carte des vins impressionnante, et deux établissements de Joe Beef (Joe Beef et Vin Papillon), une institution culinaire montréalaise régulièrement citée parmi les meilleurs restaurants du monde.

« Nous sommes extrêmement honorés de voir deux de nos adresses figurer parmi un si grand nombre de nos talentueux confrères au sein de la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada cette année », déclare James Graham-Simpkins, directeur général de Joe Beef. « Nous tenons à remercier toutes nos équipes qui nous ont aidés à y parvenir, y compris les services de soutien dévoués et pratiques de Lightspeed. »

« Il m’est impossible de me réjouir davantage du nombre d’excellents clients de Lightspeed qui ont été nommés dans les listes des 100 meilleurs au Canada cette année », affirme JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Cela démontre que les meilleurs établissements de l’hôtellerie au Canada utilisent Lightspeed tous les jours, et que nous contribuons à l’expérience de classe mondiale qu’offrent ces restaurants. Je me réjouis à l’idée de voir de plus en plus de clients de Lightspeed figurer sur cette liste dans les années à venir. »

Les 100 meilleurs restaurants

Voici la liste complète des clients de Lightspeed figurant sur la liste des meilleurs restaurants de cette année :

1 Mon Lapin Montréal, QC 8 Beba Montréal, QC 15 Pichai Montréal, QC 24 Joe Beef Montréal, QC 28 Moccione Montréal, QC 30 Salle Climatisée Montréal, QC 36 Gia Montréal, QC 39 Cabaret l’Enfer Montréal, QC 53 Nora Gray Montréal, QC 62 Arlo Ottawa, ON 67 Willow Inn Hudson, QC 68 Le Vin Papillon Montréal, QC 70 Maison Publique Montréal, QC 72 Otto Montréal, QC 80 Parcelles Austin, QC 86 Tinc Set Montréal, QC

Les 50 meilleurs bars

Voici la liste complète des clients de Lightspeed nommés dans la liste des meilleurs bars de cette année :

2 Cloakroom Bar Montréal, QC 18 Vatican Gift Shop Toronto, ON

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

