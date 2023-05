Annonce de l’octroi de fonds à l’Intention des collèges, de façon à renforcer les collaborations clés entre les collectivités et le milieu de la recherche

De nouveaux investissements dans l’infrastructure de recherche au niveau collégial soutiendront des projets partout au pays

/EIN News/ -- OTTAWA, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les capacités en matière d’innovation du Canada reposent essentiellement sur des travaux de recherche appliquée que les collèges de tout le pays mènent. Que ce soit pour appuyer la biorestauration de sites industriels contaminés ou pour accroître la compétitivité des entreprises canadiennes dans le secteur des bioressources, les collèges permettent aux entreprises et aux organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif, d’avoir accès aux connaissances, aux compétences et à l’équipement dont elles ont besoin pour demeurer à l’avant-garde. Le gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser les collaborations entre les collèges et tous ces secteurs, afin de consolider la position du Canada en tant que leader mondial en matière d’innovation.



L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a annoncé aujourd’hui un investissement de près de 16 millions de dollars dans le cadre du Fonds des collèges de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Cette somme sera reversée dans 17 projets d’infrastructure de recherche de 14 établissements collégiaux à travers le pays. Ces projets soutiendront des partenariats productifs au sein des entreprises et collectivités du Canada.

Le financement permettra donc aux collèges de se doter de laboratoires et équipements de pointe dont leurs équipes de recherche ont besoin pour faire avancer les idées novatrices qui, à terme, contribueront à répondre aux besoins socioéconomiques, environnementaux et en matière de santé auxquels notre société est confrontée.

Parmi les établissements concernés, on peut citer

Le collège Lambton à Sarnia en Ontario : soutenir les industries canadiennes des aliments et des boissons

Une nouvelle infrastructure au Laboratoire de recherche sur les aliments et les boissons du collège Lambton viendra en aide aux entreprises de ce secteur pour leur permettre d’innover et d’adapter leurs procédés par rapport aux nouvelles volontés de la clientèle, y compris aux exigences en matière de santé et de sécurité alimentaires. Cet investissement aidera également le laboratoire à offrir une formation de grande qualité à des travailleuses et travailleurs prêts à faire carrière; L'Institut de technologie du Nord de l'Alberta (NAIT) à Edmonton en Alberta : stimuler les partenariats locaux pour préserver les écosystèmes boréaux

Les améliorations apportées au Centre de recherche boréale de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta renforceront sa capacité à aider les entreprises du nord de l’Alberta, ainsi que leurs partenaires – y compris les communautés des Premières nations – à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies efficaces et rentables pour remettre en état les terres. Le but? Atteindre les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et préserver activement l’écosystème boréal qui est d’une importance cruciale; Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures au Québec : se préparer aux situations d’urgence pour assurer la sécurité de la population canadienne

Les investissements dans des équipements spécialisés pour bâtir un site de recherche expérimentale en plein air, permettront de faire avancer un programme de recherche novateur qui s’attaque aux grands défis sociétaux en matière de sécurité civile et d’intervention d’urgence. Il s’agit notamment de se préparer aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies de forêt, et de rétablir les services après des situations d’urgence, telles que des pannes d’électricité. Le programme permettra d’identifier les risques, de réduire la probabilité que les dangers aient lieu, d’en atténuer les effets et de mettre en place des projets de recherche appliquée, des services innovants, des formations et des occasions de transfert de connaissances pour contribuer à la sécurité de la population canadienne.

Citations

« Grâce à des investissements comme ceux du Fonds des collèges, notre gouvernement est fier de permettre aux collèges de stimuler l’innovation au Canada. C’est avec des infrastructures et des chercheurs, chercheuses, étudiantes et étudiants hautement qualifiés, que les collèges jouent un rôle central dans la construction d’une économie plus forte et sont à l’avant-garde pour relever les défis les plus pressants au pays. »

– L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Les collaborations sont un point central de ce qui façonne la communauté collégiale au Canada. En établissant des liens de recherche entre les secteurs public, privé et à but non lucratif, les collèges sont en mesure de contribuer de façon importante à notre prospérité nationale. Ces investissements de la FCI renforceront leur capacité à mener des travaux de recherche significatifs qui répondent aux besoins de nos collectivités. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

Le Fonds des collèges vise à financer des projets qui renforcent la capacité des collèges canadiens à faire de la recherche appliquée ou du développement technologique et à favoriser des partenariats dont découlent des produits, processus ou services qui répondent aux besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux d’un secteur industriel ou d’une collectivité du Canada.

Dans le cadre du financement total de la FCI de 11 881 588 dollars, un montant supplémentaire de 3 564 477 dollars est accordé au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures, afin d’aider les établissements à assumer les coûts d’exploitation et de maintenance croissants associés à la nouvelle infrastructure.

À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses dans les universités, collèges, hôpitaux de recherche et organismes de recherche à but non lucratif, les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

