TELUS investira 11,5 milliards de dollars au Québec jusqu’en 2027 pour soutenir la connectivité réseau, la durabilité et l’innovation

TELUS annonce un investissement conjoint avec le gouvernement du Québec et le CRTC visant à étendre la connectivité mobile aux collectivités rurales

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé un investissement de 11,5 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses activités d’exploitation et ses licences de spectre au Québec au cours des cinq prochaines années dans le cadre de son engagement à investir 81 milliards de dollars au Canada d’ici 2027. Ces investissements sont essentiels et permettent aux Québécois d’avoir accès à des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure. TELUS a investi plus de 32 milliards de dollars au Québec depuis 2000 pour bâtir des réseaux de premier plan, et son réseau a été reconnu comme le plus primé au Canada pour la 12e fois de suite par Opensignal, une société basée au Royaume-Uni.



« L’investissement de 11,5 milliards de dollars de TELUS au Québec consolidera encore davantage la supériorité de nos réseaux mobiles de calibre mondial qui offrent une connectivité essentielle à des millions de citoyens. Cela s’ajoute aux plus de 32 milliards de dollars que TELUS y a investis dans ses technologies et ses activités d’exploitation depuis 2000, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Nos réseaux reconnus mondialement constituent la pierre angulaire de notre économie et de nos sociétés numériques, stimulent l’innovation et aident les communautés marginalisées. Cet investissement permettra aux Québécois de rester connectés à ce qui compte le plus, comme les soins de santé, une alimentation saine et sans risque, la formation en ligne, les amis et la famille et de profiter de la souplesse liée au télétravail, sans oublier les avantages pour l’environnement. »

Les réseaux de prochaine génération de TELUS améliorent la productivité humaine et génèrent des retombées positives en santé et en éducation, favorisent la durabilité environnementale, encouragent l’entrepreneuriat, comblent les fossés socioéconomiques et stimulent la croissance de l’économie. TELUS est fermement résolue à faire appel aux technologies, aux innovations de ses membres de l’équipe et à la compassion humaine pour relever les plus importants défis sociétaux de notre génération et apporter des solutions concrètes aux résidents du Québec et d’ailleurs au pays. D’ici à 2027, TELUS accomplira de grandes choses dans la province :

Étendre le réseau 5G de TELUS aux collectivités rurales

TELUS collaborera avec le gouvernement du Québec et le CRTC pour étendre le réseau 5G vers de nouvelles collectivités isolées et rurales, de même que des tronçons de route dans les régions de l’Est du Québec et de Chaudière-Appalaches. L’entreprise accélère le déploiement de 25 sites sans fil pour combler le fossé numérique en favorisant l’innovation numérique des entreprises locales, en faisant la promotion de l’industrie touristique, en attirant de jeunes travailleurs et familles et en accélérant la mise sur pied de services virtuels en santé et en éducation.





TELUS a investi plus de 7 milliards de dollars à l’échelle nationale dans son infrastructure réseau et ses activités d’exploitation afin d’offrir sa technologie Internet à large bande la plus avancée à des millions de foyers et d’entreprises. Elle a ainsi créé 50 000 emplois pendant les travaux de construction et injecté plus de 930 millions de dollars dans les économies locales du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Cette année, TELUS raccordera des milliers de résidences et d’entreprises de partout dans la province, y compris dans les régions de la Mauricie, de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de l’Est du Québec. À ce jour, 99 pour cent des entreprises et des foyers dans les régions desservies par TELUS ont accès au réseau TELUS PureFibre. Grâce aux vitesses symétriques de téléchargement et de téléversement Internet et à la bande passante quasi infinie que seul le réseau TELUS PureFibre est en mesure d’offrir, tout le monde peut travailler, regarder du contenu en direct, jouer ou faire des appels vidéo en même temps.





Ce nouveau partenariat pluriannuel s’inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du club, lequel sera souligné tout au long de la saison de 2023. Il rassemble deux organisations qui ont prouvé leur engagement commun à susciter des changements significatifs dans leurs collectivités locales. TELUS et le CF Montréal pourront venir en aide à des milliers de jeunes en leur donnant accès gratuitement à des camps de soccer et en encourageant le développement d’athlètes grâce à des bourses sportives.





TELUS prévoit d’étendre son programme Internet pour l’avenir aux jeunes du Québec en 2023, afin d’offrir un accès Internet haute vitesse financé aux jeunes à faible revenu ayant récemment quitté le système de protection de l’enfance admissibles. Le programme Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque sera également lancé au Québec. Celui-ci offre gratuitement des téléphones intelligents et des forfaits appels, textos et données entièrement financés aux femmes, aux filles et aux personnes autochtones diversifiées sur le plan du genre. Il leur procurera un lien essentiel avec les services et les ressources de mieux-être autochtones et leurs réseaux de soutien.





Depuis juin 2022, TELUS procède au déploiement de son spectre de 3 500 MHz sur son réseau mobile 5G de prochaine génération afin de soutenir encore davantage la croissance économique et la compétitivité du pays. Elle offre ainsi une capacité accrue, une faible latence et des vitesses encore plus rapides à ses clients. Grâce au déploiement, cette bande de spectre est désormais accessible dans plusieurs endroits au pays, dont Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary, Halifax et St. John’s.





À TELUS, des stratégies en matière de durabilité sont intégrées à tous les secteurs d’activité et l’entreprise demeure en bonne voie d’atteindre ses objectifs environnementaux énoncés dans le Rapport sur la durabilité 2021 , notamment de se procurer 100 pour cent de l’électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faibles émissions d’ici 2025, améliorer son efficacité énergétique de 50 pour cent d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, et devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d’ici 2030. Le 21 avril, TELUS a célébré la plantation de son millionième arbre dans le cadre de son initiative de lutte contre les changements climatiques. En partenariat avec des entreprises de restauration environnementale de premier plan, comme Veritree et Flash Forest, TELUS tire parti de la puissance de ses réseaux de pointe et de sa technologie novatrice pour révolutionner les solutions fondées sur la nature et reconstituer les forêts terrestres et marines. La stratégie de TELUS en matière de durabilité a été reconnue par Les Mercuriades, un prestigieux concours d’affaires au Québec. Cette année, TELUS a remporté le prix Stratégie de développement durable, lequel récompense les entreprises dont l’engagement et les réalisations en développement durable sont remarquables ou uniques dans leur secteur industriel. TELUS reconnaît également le rôle de la connectivité dans l’atteinte des objectifs climatiques du Canada. La connectivité et les technologies numériques peuvent en effet contribuer à réduire de 20 pour cent les émissions de gaz à effet de serre (GES) 2 . En tant que pays doté de réseaux de télécommunication de haute qualité et affichant un taux élevé d’émissions de GES par habitant, le Canada a l’occasion de devenir un chef de file mondial en matière de politiques et de solutions numériques pour le climat en encourageant l’utilisation du numérique dans les collectivités mal desservies, les secteurs d’activité à fortes émissions de GES et la fonction publique.





Redéfinir l’expérience de vie dans une maison connectée En collaboration avec Amazon Web Services (AWS), TELUS lancera une nouvelle solution qui utilisera les dernières avancées en infonuagique, en Internet des objets, en apprentissage-machine et en intelligence artificielle pour créer des expériences d’automatisation intégrant l’ensemble des appareils connectés d’une même maisonnée. Cette solution facilitera l’installation et la gestion des appareils et des services de domotique provenant de différents fournisseurs de services et fabricants d’appareils. Les consommateurs pourront aisément combiner de nouveaux dispositifs avec leur équipement actuel pour automatiser leur résidence.



Entre 2000 et 2022, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars à l’échelle nationale dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre, dont plus de 32 milliards de dollars au Québec. Ces investissements sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2023, énoncées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2022, publié le 9 février 2023.

TELUS croit aussi à la notion du devoir fiscal comme moyen d’investir davantage dans les collectivités. Depuis 2000, TELUS a ainsi versé environ 54 milliards de dollars en taxes et en remises visant le spectre aux autorités fédérales, provinciales et municipales du Canada. Ce montant est constitué d’impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d’impôts fonciers, de cotisations sociales de la part de l’employeur, de divers droits réglementaires et de remises visant le spectre, dont plus de 2,3 milliards de dollars en taxes pour la seule année de 2022. Ces montants servent à la réalisation de projets de travaux publics, à l’éducation, aux soins de santé, aux activités culturelles et aux autres initiatives qui améliorent le mieux-être social et économique de nos collectivités.

Depuis 2000, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont versé plus de 90 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et fait 1,4 million d’heures de bénévolat au profit d’organismes de bienfaisance et d’organismes communautaires au Québec. À l’échelle mondiale, la grande famille de TELUS a contribué 1,5 milliard de dollars en don, ce qui comprend 15 millions d’heures de bénévolat depuis 2000.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des déclarations sur les plans d’investissements de TELUS dans son infrastructure, ses activités d’exploitation et ses licences de spectre, sur les connexions prévues à son réseau PureFibre et sur ses objectifs environnementaux. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, et les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas s’y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l’environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion de 2022 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2023, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d’exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial des soins de santé qui propose des soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Camille Finnegan

Relations publiques de TELUS

camille.finnegan@telus.com