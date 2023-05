D’un océan à l’autre, des milliers de Canadiens et de Canadiennes s’apprêtent à marcher ensemble pour soutenir les personnes touchées par la sclérose en plaques

/EIN News/ -- TORONTO, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 28 mai, des gens des quatre coins de notre pays se rassembleront à l’occasion de la Marche SP. Oganisé chaque année par SP Canada, cet événement constitue le point culminant du Mois de la sensibilisation à la SP, lequel consiste en une campagne axée sur la défense des droits et des intérêts et sur la sensibilisation du public. En 2023, la Marche SP se déroulera dans 45 localités du Canada, dont Montréal, Edmonton, Calgary, Halifax, Ottawa, Saskatoon, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Un mode de participation souple sera également offert grâce à une version virtuelle de la Marche SP. L’objectif établi dans le cadre de cet événement consiste à sensibiliser les gens de notre pays à la sclérose en plaques (SP), à recueillir des fonds destinés au financement de travaux de recherche portant sur cette maladie, ainsi qu’à appuyer un large éventail de programmes de soutien.

« Chaque année, le soutien indéfectible de nos collectivités constitue pour nous une véritable source d’étonnement », affirme Nicole Sullivan, directrice de la collecte de fonds auprès de la collectivité à SP Canada. « Sans le soutien de nos bénévoles, de nos partenaires et des membres de la collectivité, nous ne pourrions continuer d’assurer l’accès à des programmes et à des ressources de grande valeur qui ont des retombées concrètes dans la vie des personnes touchées par la SP. En plus de procurer l’occasion de célébrer chaque année l’incroyable détermination de la collectivité de la SP, la Marche SP constitue une façon significative de souligner la résilience de cette communauté et de s’assurer qu’aucune des personnes aux prises avec la SP ne se trouve seule aux côtés de cette affection. » [Traduction]

La sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique dont sont atteints plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes. La Marche SP est l’occasion de célébrer la collectivité qui soutient les gens qui vivent avec la SP ainsi que leurs proches. Elle permet de collecter des fonds essentiels destinés à la prestation de programmes et de services à l’intention des personnes touchées par la SP, ainsi qu’au financement de travaux de recherche cruciaux axés sur l’amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être et, ultimement, la prévention de la SP.

Pour obtenir davantage d’information sur la Marche SP, pour trouver la marche qui se déroulera le plus près de chez vous ou pour en savoir plus sur les options virtuelles proposées dans le cadre de la Marche SP, veuillez accéder au localisateur des sites de la Marche SP.

À propos de SP Canada

SP Canada s’emploie à promouvoir l’établissement de liens significatifs au sein de la collectivité de la SP ainsi qu’à permettre à celle-ci de bénéficier des retombées de la recherche et d’accéder à des programmes, à des ressources et à des services pertinents. Issu de la fusion réalisée en 2023 entre la Société canadienne de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, notre organisme mènera ses activités conformément à la vision que partageaient ces deux entités, à savoir un monde sans sclérose en plaques. La collectivité de la SP est au cœur de ce qui définit SP Canada. Depuis 75 ans, nous poursuivons sans relâche notre lutte en continuant de financer la recherche consacrée à la SP et destinée à enrichir les connaissances sur cette maladie. Nous défendons également les droits et les intérêts des Canadiens et des Canadiennes qui vivent avec la SP en demandant à l’ensemble de nos gouvernements d’agir en vue de l’élimination des obstacles que ces personnes ont à surmonter et de voir à l’amélioration des politiques qui ont un impact sur le quotidien de tous ces gens.

Pour obtenir plus d’information, visitez le spcanada.ca.

À propos de la sclérose en plaques (SP)

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, dans notre pays, douze personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle est le plus souvent diagnostiquée chez des personnes âgées de 20 à 49 ans. La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive.

Renseignements aux médias

Laila Namur

Directrice des communications d’entreprise

SP Canada

778 862-1712

Laila.Namur@mscanada.ca