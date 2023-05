Tenneco ouvre un nouveau centre d’ingénierie européen Monroe à Gliwice en Pologne

/EIN News/ -- NORTHVILLE, Illinois, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco a aujourd'hui inauguré un centre d’ingénierie flambant neuf de 9 600 m², qui travaillera pour ses divisions européennes RC (Ride Control) et AST (Advanced Suspension Technologies). Ce nouveau centre Monroe est situé à environ 2 kilomètres du site de production de Tenneco, à Gliwice en Pologne.



À cette occasion, la direction de Tenneco recevait des représentants des gouvernements national et local, des clients, des membres des plus grands instituts de recherche européens et des professionnels des médias en matinée, pour la cérémonie de coupure du ruban et des visites du nouveau site.

« Cette impressionnante installation permettra à nos équipes RC et AST de mieux diffuser et valoriser nos nouvelles technologies auprès des plus grands équipementiers », a expliqué Romain Nollet, vice-président du groupe et directeur général de Ride Control. « Nous continuons d’investir dans le meilleur – personnel, installations, ressources et systèmes – pour aider chacun de nos clients à atteindre ses objectifs commerciaux, quels que soient la plateforme et le modèle de véhicule. »

Ce centre européen Monroe accueille environ 240 ingénieurs produits Ride Control et AST Tenneco, qui travaillent pour différents constructeurs automobiles de taille mondiale et les sites Performance Solutions de l’entreprise en Espagne, en République tchèque, en Belgique et en Pologne. Parmi les principaux produits conçus et validés dans le nouveau centre figurent les modules et amortisseurs passifs Monroe OE Solutions ainsi que les modules et amortisseurs à suspension semi-active Monroe Intelligent Suspension. Au total, ces technologies sont présentes sur plusieurs millions de modèles récents de véhicules de tourisme, utilitaires, bus, semi-remorques, etc.

Le centre est également en charge de la conception de nombreux composants essentiels – soupapes, systèmes de direction et d'étanchéité, pièces et matériaux structurels – pour les amortisseurs Monroe OE Solutions et Monroe Intelligent Suspension. De plus, il supervise les activités « automobiles » européennes, dans le cadre desquelles les ingénieurs Tenneco collaborent avec des constructeurs automobiles pour tester et finaliser les soupapes d'amortissement avant le lancement de chaque nouveau modèle de véhicule.

En marge de ce projet de construction, Tenneco a investi dans les technologies les plus récentes de CAO (conception assistée par ordinateur), d’IAO (ingénierie assistée par ordinateur) et d'autres solutions indispensables au développement de systèmes mécaniques, électroniques et hydrauliques. D’une surface de 5 330 m², l’atelier est équipé pour produire et tester rapidement des prototypes de tous les amortisseurs passifs et semi-actifs. Les outils de validation de produit disponibles sur site permettent non seulement de tester la résistance, la durabilité, la corrosion, la performance et le bruit, mais aussi de simuler par ordinateur la performance des composants et des produits.

Avec l’ouverture de ce centre d’ingénierie européen Monroe, Tenneco est en mesure de répondre aux demandes des clients des divisions Ride Control et AST grâce à un réseau de cinq sites de pointe à Gliwice, à Monroe dans le Michigan (États-Unis), à Ermua en espagne, à Sint-Truiden en Belgique et à Beijing en Chine.

Pour en savoir plus sur le segment de Tenneco, visitez le site www.tenneco.com . Pour en savoir plus sur les technologies Monroe OE Solutions et Monroe Intelligent Suspension, visitez les sites www.monroe-oe.com et www.monroeintelligentsuspension.com .

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des premiers concepteurs, fabricants et distributeurs de produits automobiles pour les clients première et seconde montes. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les équipements tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde monte.

Pour en savoir plus, visitez le site www.tenneco.com .

