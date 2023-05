CHOOSE THE EUROPEAN FRIENDSHIP: PIADINA ROMAGNOLA IGP Authentisch und von Natur aus schmackhaft

FERRARA, ITALY, May 24, 2023/ EINPresswire.com / -- Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums: Der gastfreundschaftliche Charakter der Piadina Romagnola IGP (italienisches Fladenbrot mit geschützter geografischer Angabe) wird auch zu einer Botschaft der Vereinigung zwischen untereinander verschiedenen Ländern, die Möglichkeit, unerwartete Geschmacksrichtungen zu entdecken, und eine Geschichte von großem Bildungspotenzial.Rimini, 24. Mai 2023 - die dreijährige Kommunikations- und Informationskampagne der Piadina Romagnola IGP, die von der Europäischen Union und dem Konsortium für die Förderung und den Schutz dieses italienischen Fladenbrots kofinanziert wird, steht kurz vor dem Start. Das Programm wird auch von folgenden italienischen Unternehmen finanziert: L’angolo della piada food srl, Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana Piadina Romagnola, Negroni Umberto, Orva srl, Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del mare, Riccione Piadina srl, Riviera Piada srl.Das Projekt mit der Bezeichnung PGI-EU PiadinaFriends zielt darauf ab, den Kenntnisstand über die geografischen Angaben der Europäischen Union und insbesondere über die Piadina Romagnola IGP durch eine Reihe von synergetischen Aktivitäten in den beiden Zielmärkten des Projekts - Italien und Deutschland - zu verbessern. Piadina Romagnola hat im Jahr 2014 die Anerkennung der geschützten geografischen Angabe erhalten (IGP) und hat seitdem ein konstantes Wachstum in Bezug auf die vermarkteten Mengen und den Produktionswert mit +251 % in den letzten neun Jahren und einer Steigerung von 6.768 Tonnen im Jahr 2014 auf 23.756 Tonnen im Jahr 2022 registriert.Das Projekt beinhaltet Above-the-line- und Below-the-line-Marketingmaßnahmen. Die Social-Media-Strategie wird darauf ausgerichtet sein, eine Gemeinschaft von Fans zu schaffen, die direkt in die Erstellung von Inhalten durch Influencer-Marketing-Aktivitäten einbezogen werden. Es wird eine WhatsApp-Nummer zur Verfügung gestellt, um eine direkte Beziehung zu allen Verbrauchern aufzubauen, die mehr über das Produkt und seine Eigenschaften erfahren möchten. Auch die Hersteller werden live in den sozialen Medien über die Piadina Romagnola IGP, die angebotenen Garantien und ihre Besonderheiten berichten. Diese digitalen Maßnahmen, die in sozialen Netzwerken und auf der Website umgesetzt werden, werden von Pressebüroaktivitäten sowohl in Italien als auch in Deutschland begleitet, um die B2B- und B2C-Medien besser an die behandelten Themen anzupassen.Um den Bedürfnissen des Marktes am besten gerecht zu werden, wird die europäische Kampagne zwei sich ergänzende, aber leicht unterschiedliche Wege in den beiden Zielmärkten einschlagen.In Italien wird das Ziel verfolgt, den Wert der Differenz durch die geschützte geografische Angabe zu stärken und zu festigen, indem eine wichtige Fernsehkampagne auf nationaler Ebene durchgeführt wird, die eine wesentliche Antriebskraft für die Sensibilisierung der Verbraucher darstellen wird. Darüber hinaus wird eine jährliche Tour namens Piadina Romagnola IGP Sustainability Tour durchgeführt, die alle Strände der Riviera der italienischen Region Romagna berühren wird.In Deutschland wird die Marktdurchdringungsstrategie die Besonderheiten dieses g.g.A.-Produkts hervorheben, indem sie vor allem den Aspekt einer gesunden Ernährung, den Zusammenhang mit der Mittelmeer-Diät und die historische Tradition dieses Produkts der Region Romagna nutzen wird. So soll auch die Piadina Romagnola IGP, die mit nativem Olivenöl extra anstelle von Schmalz zubereitet wird, aufgewertet werden, eine in den Herstellungsbestimmungen vorgesehene Variante von hohem Wachstums- und Entwicklungspotenzial. Eine schnelle und vielseitige, aber dennoch vollständige und gesunde Mahlzeit, die sich auch für die vegane Ernährung eignet. Es wird auch nicht an In-Store-Aktivitäten mangeln, um den dem Produkt gewidmeten Platz in diesem Sinne zu konsolidieren.Das eigentliche Leitmotiv des Projekts ist jedoch der Wert der Gastfreundschaft, den die Piadina Romagnola IGP darstellt. Ein umfassendes Gericht, das Tradition und Innovation verbindet und sich belegt mit verschiedenen europäischen Produkten für den optimalen Genuss eignet. Aber auch gefüllt mit Wildkräutern oder blauem Fisch, wie es früher die Bauern und Fischer der Region Romagna taten. „Der gastfreundschaftliche Charakter der Piadina Romagnola IGP wird auch zu einer Botschaft der Vereinigung zwischen untereinander verschiedenen Ländern, zu einer Gelegenheit, unerwartete Geschmacksrichtungen zu entdecken, und eine Geschichte von großem Bildungspotenzial“, so Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola, „in dieser Kampagne überschreitet Piadina Romagnola IGP territoriale Grenzen und wird zum Symbol der Gastfreundschaft, der Inklusivität und der Freundschaft zwischen den Ländern Europas.“Die Kommunikationsstrategie wird sich in verschiedene Phasen gliedern und verschiedene Instrumente einsetzen, um die Verbraucher und Einzelhändler während der drei Jahre der Aneignung derzeit unbekannter Kenntnisse über ein Produkt mit einzigartigen Eigenschaften auf dem europäischen Markt zu begleiten, einem Produkt, das durch das EU-Qualitätssystem garantiert wird.Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola:Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola IGP wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.